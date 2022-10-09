有生之年路線！烈陽與陣雨的「奇萊東稜」，考驗膝蓋健康度與耐心

在南三段因為隊友中獎新冠倒團後，開著山岳地圖來回討論後所選定的路線。主要的考量如下:1. 去回都不用接駁(兩個人費用太高)2. 沒有走過3. 天數夠長 >=4百岳四大障的奇萊東稜，就在這樣的背景下被選中了。

-去程從松雪樓出發，從桃園出發可以搭高鐵再轉公車到清境，再轉一次公車抵達。中間幾乎沒有多餘等待時間，各交通之間的銜接蠻好的。

-詳細的行進時間與內容如下:D1在松雪樓嗑了兩個肉包之後，便正式開始了奇萊東稜的行程，D1直接走到奇萊主北的稜線上，天氣蠻涼的，不知道是不是暑假的關係，路線上來來往往的人總覺得非常多，上一次來這裡是跟弟弟來奇萊主北，記得那一次走的還蠻累的，尤其是三叉路走左側往北峰方向，印象中皆是滑得要命的碎石坡，而這一次，走著走著好像就到了，費時不過4小時而已。

1224 啟登1258 小奇萊1420 成功休24分鐘1445 出發1537 主北叉路15:371617 稜線營地16:17-D2一早出發，走一個小時到北峰，無敵的大景360的環繞，從此之後對我就是未知全新的路程了，一路穿過月形池與驚嘆池，都有水但水況看起來不是很好喝的樣子，想著要去磐石下的活水源取水，於是就只是順路經過了，11點抵達水鹿大操場，是一塊舒服的營地，搭個10T應該都沒有問題，離水源雖有點距離但也不算遠，稍作休息後便前往甜甜圈谷。

0537 啟登0620 北峰0720 月形???? 漂亮森林空地小休0840 驚嘆號???? 吃東西休20分鐘0955 礬石中1030 中峰下水源處1100 水鹿操場紮營1245 午睡後出發去程走溪谷路，經過魚尾谷再沿著溪谷，花了兩個小時抵達甜甜圈谷。

此時也下起了午後雷陣雨，甜甜圈的上圈谷，比起下圈谷美麗的多，拿著小傘看著地圖決定走稜線看看，孰不知這是個錯誤的決定，上到稜線沒多久，像是牆一樣的箭竹海，加上午後雷陣雨，兩個人弄得全身濕淋淋，好像下水玩一樣，最後決定再下切魚尾谷，走原路回，但中間的路程實在太折磨人了，有種失溫的感覺，好不容易回到營地休息，就在天快黑之時，跳出兩隻尿尿大盜，帶著美麗的三叉鹿角覬覦著我的尿尿，但實在太可愛了，只好把尿尿都給他們了，吃飽喝足後，就在腳步聲中睡去。

1425 甜甜圈谷???? 回紮營地-D3一早起床不是為了摸早黑出門，而是把昨天溼透的衣物襪子通通丟到帳篷上，等待早上的太陽可以還我們乾燥的衣物，想當然這一切只是美好的幻想，一直曬到7點多，穿上濕冷的衣服，收好裝備，上升70m後回到好走的傳統路，過磐石山，接著走在上上下下的稜線上，經過鐵線斷崖，基本上都沒甚麼困難，當走到有點厭煩的時候，北鞍營地就到了，營地狀況極差，除了上層勉牆可以接受外，四處都是小白花與令人不悅的味道，輕裝上下太魯閣大山，陡上再陡上，到了上方稜線，再走一小段就到了，三角點可看到未來一兩天的山頭。

0750 水鹿操場0855 磐石山0942 鐵線斷崖前1001 吃東西查天氣1052 鐵線斷崖後1212 3040前午餐1355 太魯閣北鞍營地1405 小休後出發1516 太魯閣大山1606 北鞍營地回到北鞍後實在太想逃離這環境，於是重新背上包包，決定推去平安池，路況又回到早上的樣子，一路上上下下的假山頭，不知道過了第五個還是第六個後，走到一個下坡便會看到碩大的平安池，營地舒服但潮濕，池水還算乾淨，雖然沒看到尿尿大盜，但聽聲音應該也在附近而已，一邊討論著要不要下嵐山，一邊吃著晚餐，燈一關意識也跟著消失了。1625 小休後出發1835 平安池紮營

-D4帶著溼氣的清早，就迎來熟悉的陡上，一直上到廣寒宮也就是大理石營地，附近的景觀整個不一樣了，換成大片的大理石，如果有攀登器材或許可以攀個一整天的岩，繼續往上到立霧主山，太陽超級大，往後下到沼澤營地，也是滿滿的蒼蠅，連水都不想取，直接往後走，在箭竹走廊中一直被打臉，當你開始習慣的時候，三叉營地就到了，吃個中餐，放棄嵐山，輕裝來回帕托魯，上到三角點時一側已經白牆沒有視野，另一側則是滿滿草坡，走回三叉營地，休息吃東西時發現，帕托魯上山下山的時間比大約是1:1，還沒搞清楚為何這樣，午後雷陣雨就來了。

0652 平安池0807 最低鞍營地0915 大理石營地休15分鐘0947 立霧主山休10分鐘1043 乾水池營地1208 三岔營地休10分鐘1400 帕托魯山1520 三岔營地休15分鐘一直下，下到沿海林道，好像是D5的序曲一樣，陡而且滑，到了林道在活水源裝滿了水後，好像回到延平林道，拼命推，不管雨怎麼下，林道怎麼崩，一直推，從12K花了50分鐘走到9K，看到工寮其他人熱鬧的聲音，我跟敏默默的就在林道上搭好了帳篷，打算明天一早踢出去。

1700 12k工寮1750 9k工寮紮營-D5不到五點就出發，上到江口山叉路後，便開始惡夢的下坡，不停嚇嚇(下)到懷疑人生，不時芒草海，不時烈日當頭，陡滑，一直下，下到麻痺後再重新一輪懷疑人生，聽到車子的聲音時，岳王亭才終於到了。

0447工寮0541 6k0620 江口山叉0640 小休18分鐘後出發0825 3.8k流籠0944 一號索道休40分鐘1025 出發1142 岳王亭

-本次的奇萊東稜決定並出發的有點倉卒，沒有在事前好好的準備關於路線的相關資料，例如要不要下嵐山或是在哪取水，一開始的重點只放在甜甜圈谷以及水鹿大操場那邊，而沒有好好看路線的後半段。以至於每天晚上睡覺都還要討論隔天的路線與水源。

-真的走完後，覺得如果沒有意外這應該也是一條有生之年路線，真正有趣的地方大概有幾個如下:1. 甜甜圈谷+神祕湖2. 大理石營地附近有攀岩潛力3. 帕托魯下嵐山工作站第一、三點今年已經走過了(雖然神祕湖因雨沒去)，而攀岩的部分，如果帶技裝走到大理石營地......我還是去看看其他岩場好了......，所以這條路線應該沒甚麼機會再走了。

-沿路上的水源大概是：黑水塘山屋、月形池、驚嘆池、磐石中營地、水鹿大操場附近、北鞍營地、平安池、沼澤營地、林道11K。看似不少，但點跟點之間不是太近就是太遠，都有可能有背水的需求，住在哪裡取水變成需要討論的地方。

-剩下最有名兩個其一便是箭竹海了，但可能是因為前幾個月才走了佳陽南稜、論劍武，這裡的箭竹突然變得相當親民，除了稍微打臉外並不過份，除了下過午後雷陣雨都像是在過潑水節一樣，箭竹海對我來說略為無感，但下雨後真的有夠冷，甚麼東西都濕透了。

-另一個最有名的應該就是最後一天下2000m，沿途陡滑，時而穿過箭竹後改為芒草，時而曝曬在烈日之下，偶爾走在林道上是唯一的休息時間，剩下的就考驗膝蓋的健康度與耐心了。

-百岳四大障:1/4-

Photo credit : @_daub我的IG: https://www.instagram.com/warren.kuo/