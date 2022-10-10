石門「哈哈四峰」悠然行，說山名心情好，從不同角度欣賞合歡群峰，攝影拍照必打卡

路線:合歡山遊客中心停車場--石門山--南哈哈山--哈哈山--石門山北峰--合歡山遊客中心距離: 約4.8K石門山:H3237M ,又稱最親民的百岳南哈哈, 哈哈山, 石門山北峰,皆非百岳,且相較其他合歡群峰相對冷門,但展望非常好,非常好爬平易近人,而且可以從不同角度欣賞合歡群峰,奇萊連峰,鋸齒連峰,北一段....值得一爬,尤其喜歡攝影拍照者,大推!!

話說貓偶然無意間發現"哈哈山"這個可愛又逗趣的山名,"哈哈"..."哈哈"...說著說著...心情就很好,覺得一定要去爬,之前到合歡山區,除了花季賞花輕鬆行之外,大都是為了練體力,每次總是安排合歡北西峰,不然就是奇萊單攻,這次為了"哈哈"山,我們放慢腳步,再次漫漫漫漫回味欣賞合歡山之美。

好風景更需要好天氣,感謝老天爺賞臉,讓我們盡賞美景。星期五的早上08:40左右我們到了合歡山遊客中心,本來已經做好心理準備要耐心排隊等車位,沒想到停車場還有幾個車位,可能是受到上周末的連續兩震影響, 上山的人少了很多。

因為今天是來放鬆充電的,所以我們不疾不徐地整裝,09:10從遊客中心出發。天氣非常好,今天奇萊主北稜線非常清晰,想到上星期日的奇萊單攻的壞天氣,我們在稜線撤退了....山教給貓的一課:撤退是美德,好天氣爬山才是享受。

好看的公車站牌,以前貓怎沒發現呀

順著公路走,先往石門山前進

遠遠的中央尖,南湖大山.....好像在對貓招手......

石門山的登山口,就在33.2K處附近

石門山步道很平緩,大約30分鐘就可登頂,但我們不在意時間,今天就是要輕鬆慢行,要好好享受暖陽,享受大自然, 享受眼前的美好

緩緩而上,視角不同,山總有不同的面貌呈現

步道上甚至有木頭階梯,但貓覺得旁邊的階梯旁的小山徑才是好走的路

石門山沿途的展望真是一級棒!

回望合歡東峰,合歡尖山,合歡公路......

處處是拍照好點

離開沒多久,阿富剛剛拍照的點,果然馬上有人也認為是好點!

09:53石門山

石門山後,我們不走原路下山,接著繼續順著三角點後面的山徑走,最後會下切到34.4k路標附近的公路

下切到公路約34.4k附近,過馬路到對面的石門山北峰登山口(可攀登南哈哈山,哈哈山,石門北峰)

回望剛剛爬完的石門山

夏日的合歡山區,有療癒的綠色大草原,更有盛開的高山小花沿途綻放

好走安全,很適合親子登山的路線

10:34南哈哈山H3285M, 無基點。(因為沿途一直拍照賞景,今天我們走得特別慢。)

路徑清楚,順著山徑走,沒一會兒就到了貓此行得重點:哈哈山H3287M......哈~哈~哈~貓來啦!哈哈哈~

開闊舒心的大景,奇萊主北稜線,小奇萊, 石門山.....

北一段,畢祿山,羊頭山,鋸齒連峰......

順順著走,就到了石門山北峰, 非百岳,但有無敵大景

心滿意足,下山去,往公路去........

賞心悅目的風景,就算回程,還是忍不住,停下腳步再認認山頭,這好像我們第一次從遠方清楚的看小奇萊

回到公路34.4k左右,慢慢踢馬路回合歡山遊客中心,沿途的高山小花綻放,走起來挺愜意~

9月 ~10月有高山最美野花稱號的虎杖花正盛開,把合歡山區點綴的繽紛美麗

今天的哈哈小旅行,雖然短短的,但很精采,先生小姐們真的很喜歡, 期待下次的登山之旅~先生小姐愛爬山 ing