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一次走完累爆！挑戰24小時 「一日臺北大縱走」一至七段，建議還是慢慢走慢慢欣賞

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注意：本路線非常之長，請考量自己的體能，隨時做好撤退的準備！

YT影片紀錄：https://www.youtube.com/watch?v=6wjhcxWZdnI更多資訊IG：https://www.instagram.com/cp__lee/ 

.時間：111/09/15 人數：1人重量：3.2kg，包含裝備與食物

.路線參考111/10月，台北大縱走二日挑戰賽：http://tgt2022.com/

.其實走臺北大縱走我在今年7，8月份就有想過，只是天氣太熱加上一直沒找到時間，就默默擱置，後來看到北市要舉辦這個活動，想說趁機去挑戰＋訓練一下，就這樣挑了一個還ok的天氣出發。..

｜完成時間｜114km 3788M+ 3286M- / 20h37m （扣掉躲雨一小時）

｜按照二日賽時間區分｜

二日賽第一天：34.5km 2129M+ 1728M- / 8h20m二日賽第二天：79.5km 1659M+ 1558M- / 12h31m（數據稍有不準，請斟酌參考）

.｜食物｜

  1. 櫻桃王濃縮酸櫻桃汁*4包
  2. 咖啡因能量棒*6隻
  3. FAST能量果膠*8包
  4. 方塊酥*3包
  5. 奶油餅乾*3包
  6. 好市多堅果棒*4隻
  7. 運動膠囊：RC/電解力/牛磺酸/運動保護/綠茶咖啡因
  8. 三顆御飯糰

.｜各點時間｜06:43 關渡站07:02 忠義山登山口（第一段開始）07:30 北字*07:48 清天宮（第一段完成 接第二段）08:38 大屯西 走字*08:55 大屯南 縱字*09:40 大屯鞍部停車場10:05 小油坑停車場（第二段完成）10:38 小油坑七星山登山口（第三段開始）11:07 七星山主 11:15 七星山東 東字*11:38 冷水坑 12:37 石梯嶺 明字*13:03 頂山 陽字*13:26 風櫃嘴（第三段完成 接第四段）14:09 梅花山15:12 碧山露營場叉路（第一天路段完成，8h20m，躲雨60分鐘)16:40 大湖公園（第四段完成 轉Ubike）17:57 中華科大（第六段開始）18:50 九五峰 壯字*19:50 左轉山徑20:00 世界山莊（第六段接第七段）20:55 指南宮(第七段開始）22:12 上公路往貓空23:12 政大河堤（第七段完成 轉Ubike）02:03 劍潭站還車02:17 圓山風景區（第五段開始）03:23 下公路04:22 大崙尾叉口下公路04:25 碧山露營場 Finished..

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（本次攜帶的所有裝備，15L Compressport越野背心，裝下所有食物裝備）

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（所有糧食，用大量的FAST能量果膠，搭配第一次嘗試野跑登山使用的櫻桃王櫻桃濃縮汁。當然也少不了一些運動增補膠囊，主要是：RC膠囊、電解力、牛磺酸）

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（從關渡捷運站出發，一路小跑到第一段登山口）

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（天氣變好，準備上大屯西峰，第二段開始！）

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（櫻桃汁，真d很好喝，有消暑的感覺，也能攝取到一些莓果多酚）

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（大屯西的繩子，路徑微微濕滑，無法走快）

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（準備到大屯西山頂）

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（夏天的芒草，長到不可思議）

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（終於到大屯西峰，但是大曝曬，不久留）

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（大屯山準備下山的路，被除過草了！）

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（天氣好到可以看到海）

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（下來巴拉卡，大屯山鞍部停車場，準備跑公路）

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（小油坑短暫休息，接上第三段大縱走，爬上七星山）

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（小油坑，總是有很臭的硫磺味道）

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（終於，爬上七星山主峰！）

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（從七星山東，下冷水坑，這邊路徑步道很可愛，順順蜿蜒下去）

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（下到冷水坑裝水休息一下）

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（從冷水坑，往擎天崗大草原走，一望無際）

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（整段我覺得最美的一處）

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（到風櫃嘴6小時多完成123段，缺水快掛掉了，謝謝熱心山友提供）

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（風櫃嘴涼亭跑一小段公路左轉，接上第四段）

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（全部唯一要過溪水的地方）

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（到這邊接近許願步道了，大致上完成第四段，只剩下往大湖公園）

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（第四段到大湖公園後，騎Ubike到中華科大，沒多久就天黑了，只好欣賞台北夜景）

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（真的太美，再放一張）

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（從公墓下來，第六段最後一段往世界山莊）

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（這邊很多竹筍ＸＤ，好想吃）

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（從世界山莊後，公路從和平西路四段一路跑到政大指南宮，接上第七段）

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（看到指南宮樓梯，腿都軟了）

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（經過沒人的貓空纜車站）

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（經過樟山寺，下到政大後山）

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（指南宮繞上貓空一大圈，從樟山寺下來政大河堤，找到唯一一台Ubike）

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（因為我跟著GPX走，結果發現居然要扛車？？？Ubike就這樣被我扛上去，結果正確的路在前面30米有車道....）

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（一路騎到劍潭站，開始第五段，這時候已經半夜兩點）

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（上來不忘看夜景，老地方好美）

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（一路來到大崙頭叉路，快要結束了）

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（走到碧山露營場，完成！！！！！24HR台北大縱走！）

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（超過3700米爬升，114公里）

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（繞了台北繞一圈，人也瘦一圈）

｜TIPS｜O 山徑部分1 記得帶防蚊液2 登山杖蠻必備，可以省力3 段落間幾乎都有水站/超商，唯獨，從冷水坑-風櫃嘴-第四段，在冷水坑要多備一些，或是進去第四段後有溪水4 時間長的話，行充建議2顆10000佳5 野跑背包記得內部要打防水，會走路的話，帶把輕量傘ok6 記得補防曬7 要收集寶石的話，這樣走不會收集到全部O Ubike1 App先下載好，搞清楚下一個還站點是1.0還是2.02 座墊高度要調整，背包記得都放籃子3 河濱過大稻埕往北都有很多自動販賣機可以買..

｜心得｜真的很累......雖然大多山徑我都有走過，但是一次走起來真的是累死人。加上我本來就不是跑山咖，所以就......（如影片所呈現）。水喝的很多，食物吃得相當少，但是20多小時，不太睏、也不太餓，所以行動糧大概只吃接近1/2，三顆飯糰有吃掉。最後06:00回到家睡4小時後，就去上班了我本來是不太怕摸黑爬山，但後來走到有點害怕，因為有網友說：「你等下經過公墓會有配速員！」MDFK，從那時候開始第五段後面，我都覺得後面有腳步聲，頻頻回頭，但當然是只有我，最後走回到碧山露營場，有阿伯已經上來運動，才鬆了一口氣，活著下山！要一次走1-7段，其實有很多種走法，之前也有參考板上大暴走的方式，路程會短一些，當然中間有些可以騎機車、捷運會更快速一些。臺北大縱走其實每一段都有特色，建議還是，慢慢走慢慢欣賞！...

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公路 登山 露營

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