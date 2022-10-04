爬「大崙頭山」乘風快意，遇見青蛙王子，下回同行看夕陽

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重回舒適圈，陽光溫暖地擁抱我。

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離開舒適圈，認識新朋友，是我的願望。爬一座山，等一個人。但總不能因為沒有人而不出發?偷得浮生半日閒，就算是爬一座小山，我也滿意了。許久不見的山友大哥，在我的許願下，安排了這散步和網美行程。去過兩次大崙尾山，這是頭一次上大崙頭山。

原來搭乘公車都是在大崙尾山下車，繞出大崙尾山還要接上大崙頭山才行。若要在大崙頭山看夕陽，還要原路下大崙尾山才能搭到車。這回搭便車才能從大崙頭山來回，摸黑下山也不怕沒公車。第一站來到今年才整修完成的碧山露營場。完美的S型空橋，彷彿延伸到遠方的101。接著又換回休閒裝，開始今天的散步行程。

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拍照加欣賞夕陽，回到捷運站約莫是5小時。若認真走，不拍照，不等待夕陽，可能只要一半時間不到。

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過了碧溪步道及石頭屋。從太陽廣場接到大崙頭山登山口。太陽廣場原來可以照樣拍啊！

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蝴蝶平台。遠方是七星山主峰和東峰。我和前輩是在兩年多前陽明山下雪時的七星山七星公園認識的。再聊起，感慨的是，我還是沒有找到固定一起爬山的伴呀！突然好想爬山，只好又回舒適圈找人。

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解說牌說這是，有肚臍的樹洞。

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老鷹平台。階梯有延伸感。這是沿途幾個平台中唯一有展望的，但都是些山頭。

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步道右側方向，往甜水鴛鴦湖。

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甜水鴛鴦湖。聽起來有點浪漫的名字，實際上沒有養鴛鴦，只有兩隻山友放養公的綠頭鴨。

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據說一開始是兩對，結果幾年前的某次大雨，母綠頭鴨雙雙被沖走。剩這對綠頭鴨兄弟了。

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由大崙頭山北面步道前往乘風堡途中。

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將近傍晚五點來到乘風堡，今天的日落時間是17:51，日落後又待了半小時。

這次忘了帶爽啤。就跟夕陽一起留影吧！

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淡水河和觀音山。浪漫滿分！

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微涼的秋意要披上外套防風才行。

坐在乘風堡下看著夕陽餘暉，真心覺得這是個完美的散步約會行程。

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事先準備好的頭燈，由大崙頭山南面步道下山，黑暗中，燈光照亮了青蛙王子。默默許下心願，下回邀個青蛙王子同行！陪我看夕陽！

步道 露營 淡水

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