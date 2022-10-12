台灣群山之首！登玉山西峰訪山神廟，凌晨上主峰賞日出，飽覽高山風光及雲海變化

玉山主峰位於台灣的中心位置，海拔3952公尺，為台灣群山之首，百岳排名第一，也是東北亞的最高峰，五嶽之一，山頂有一等三角點。玉山西峰位於玉山主峰西側，海拔3518，日治時期在山頂建有「西山神祠」，遺址保留至今，為玉山西峰重要特色之一，無基點，百岳排名25。登玉山最困難的不是爬山，而是申請排雲山莊住宿，山莊內有116床位，僧多粥少，抽籤要靠點運氣，之前報名多次皆未中籤，這次總算有了好運氣，行程是前一晚住宿東埔山莊，第一天到排雲山莊後前往西峰，第二天凌晨3點摸黑到主峰賞日出，出發前颱風已遠離未造成影響，順利成行。

登山路徑主要分成三段：

【Day1】早上由東埔山莊旁的步道出發。

到達排雲管理站辦理入園報到程序，再搭接駁車前往登山口。

玉山登山口，第一次來，當然要拍照留個紀念。

出發了！

沿途步道完善，邊走邊賞群山風光及雲朵變化。

孟祿亭1.7K。

第一座廁所，在步道右側。

玉山前峰登山口2.7K。

不算短的木橋。

稍陡的路段及階梯。

再一段木橋。

才早上9點半，山徑起霧了，這段左側有鐵鍊可拉。

第二座廁所，在步道左側上方。

白木林觀景台5.5K。

一段碎石路段，快速通過。(回拍)

走了6公里，離排雲山莊還有2.5公里，繼續加油！

大峭壁，據說也是拍照的景點，下來時大家在此拍得不亦樂乎。(回拍)

左側山壁有點像彩壁。

走了8.5公里，總算來到排雲山莊。

在排雲山莊休息了一段時間，跟著同團山友由山莊左側往西峰前行。

這段步道大部份起伏不大，只有幾段稍陡，再加上是輕裝，算是好走的路線。

有一段往下陡坡，沒有拉繩，小心往下行。

剩下最後0.2公里了，這段稍陡，還好不長。

玉山西峰到了，海拔3518公尺，無基點。

再往前走100公尺即可到山神廟遺址。

循原路回到排雲山莊，結束第一天行程。【Day2】凌晨3點由排雲山莊出發，中秋節前夕，沿途皎潔的月亮相伴。

大家停下腳步欣賞月色。

走了1.5公里，還剩0.9公里，前面這段主要是之字坡，有點陡！

黑夜中戴頭燈的長長人龍。

來到玉山主峰下方俗稱「鳥籠」的「明隧道」，不少山友在此休息等候攻頂，也有人將登山杖暫放於此地。

北峰叉路，取右，這段是碎石坡，沿途有鐵鍊可拉，在夜色下埋首行走只覺得較陡難行，倒是沒體會陡峭危險。

玉山主峰我來了，趁著日出前的曙光先排隊拍照。

運氣真好，可以在台灣最高峰欣賞日出。

常有山友戲稱要人品好才能出大景，今天大概是所有登頂玉山主峰的山友都是人品極佳，四周一望無際，飽覽高山風光及雲海變化。

有人帶著國旗拍照，也有人換裝衣服變身嫦娥，隔天就是中秋節，真是應景，山頂石碑附近擠了不少山友等著排隊拍照，熱鬧滾滾！

也有帶著空拍機來取景留念的！

領隊讓大家在此盡情拍照及休息後下山，這才發現碎石坡真的很陡，不過都有鐵鍊安全措施，小心行走即可。

俗稱「鳥籠」的「明隧道」。

順利回到排雲山莊，還有早午餐可享用，收拾行李後帶著滿心的愉悅心情下山！

更多高山景緻及路況相片請參考我的相簿：玉山西峰及山神廟、玉山主峰賞日出。