綠得漂亮非常幽靜！ 太平山山毛櫸步道延途林相優美、翠峰山屋值得推薦

太平山-1_翠峰湖_20210823

這次有機會訂到翠峰山屋，可以好好的慢活一下，因為地處偏遠，所以白天只能悠閒以及閒逛。這邊房間有供電時間(時間到了電會斷掉)...晚上10點會自動幫你熄燈，早上9點後也會幫你斷電。當然~這邊也沒有冰箱空調~也沒有電視電扇，櫃台有簡單的飲料餅乾可以點(沒得逛)~服務人員拿給你就是了。其他時間就是自己安排，這邊電信網路有4G，但僅止於山屋範圍...其他野外地方要碰運氣。

來翠峰湖已經好幾次，但是都沒有環湖走一圈，這次時間夠，天公幫忙，於是成行。翠峰湖的環湖步道很不錯， 因為住旁邊~走過來很方便(翠峰步道東口)。這幾天原本看是80%的降雨機率，很幸運的都沒遇到! 偶爾還有點小陽光。

我們早餐後出發~原本還都是迷霧，繞了半圈之後~濃霧散去...東口進入的木棧道平坦好走~也可以輕易飽覽湖光山色，因為有平緩的木棧步道，所以小朋友老朋友都是適合，不過也僅方便到木棧道盡頭，之後就是一班的林間山徑。我覺得另外半圈才是精華，進入森林後，棧道不平坦，但也不難，感覺是更用心舖出來的木棧路(直)，還釘上止滑的鐵條，很有特色。地形高高低低~很有趣， 但對於老人家來說比較麻煩，尤其是下雨過後(昨晚大雨)，小心即可。

由於在樹林裡，所以很涼爽，樹林裡很好拍! 松蘿地衣到處都綠， 很漂亮很幽靜!後段還可以鳥瞰湖景，最後從西口出，再步行馬路回到原點。這樣一圈大約5km(3.95環湖步道+1.x馬路)。慢慢走~不要趕:)如果有機會可以來這邊住幾晚，附近還有山毛櫸步道也很不錯。這邊山屋不好訂，不過值得推薦:)

健行筆記APP_GPS記錄-翠峰湖相本

翠峰湖環湖GPS路徑

翠峰湖這邊很常遇到雲霧飄來，若隱若現。

前半部好走的木棧道

常見的小倒木

周邊很多的綠地毯(很是柔軟潮濕)，又稱泥炭苔

非常幽靜的步道

樹的姿態千奇百怪

旋轉的內世界

路徑中小小的水流

逆時鐘的高點(近西口)~遠眺湖心

林間很多的驚喜/大自然的裝置創意

回程的馬路_很清幽

太平山-2_三星池_20210824

據說是秘境，但是櫃檯人員說已經不是:) 因為已經太多人知道。車開到12.6K處，四下只有我們一台車，今天沒其他隊伍。登山口就在馬路旁，要睜大眼睛，很容易錯過。入口草叢高過人身，不用擔心~也只有這幾公尺，但是上去一轉彎~幾乎就與世隔絕。雖然單程只是轉短短的600公尺，但路徑很原始(沒步道)，路沒有很平順(我個人覺得)，樹木盤根錯節，但是路算是明顯，因為有人走~所以路上偶有綁布條。

過回程還是不小心走岔了一段，最後還是接回正軌。山路上非常幽靜!非常幽靜!非常幽靜!快到三星妹池~才會聽到此起彼落的蛙蛙聲。路上全程遮蔽，到處都是松蘿~就看個人取景的創意。三星池更大!從妹池過去大概再20min，今天很幸運的~陽光也來了! 所以湖照起來很漂亮~平靜無波~"今天"真的是屬於我們的秘境!因為這幾天都在下雨，所以路上非常泥濘，也比較溼滑，要特別注意!原本想說要找一下水晶蘭(有人看過)~但是沒找到。這邊也值得推薦:) 但我覺得不太適合少登山經驗的長輩/幼兒。

健行筆記APP_GPS記錄-三星池相本

此次GPS路徑

盤根錯節的路徑

陽光偶爾灑落的林相

三星池-妹池(弟池)

幫取名字-丸子三兄弟

路徑比較原始,眼睛要睜大點,離線地圖要準備好

路徑依舊泥濘-往三星池方向

三星池全景

路上倒木多

下山濕滑更要注意

這邊環境偏潮濕,泥濘的鞋子(成果)