必再訪！「大刀山、內洞林道」視野好又涼爽，順溪而下通往雲仙樂園

天未亮，由埔里開車抵達烏來老街，左轉啦卡路，將車停於烏來國小附近的路邊空地。由此出發，往前約100多公尺，遇右邊取水泥階梯而上，接上啦卡路9巷，取左行約100公尺，再右上水泥階梯依然接啦卡路9巷，此處為墓塋區，取左行至道路的盡頭，為民宅36號，這樣子走省卻了一大段迂迴的道路。民宅36號，屋旁右側有一條小路，路口有導覽圖註明啦卡登山步道的登山口。

前往大刀山的啦卡登山步道前段，為腰繞路線平緩好走，不覺得累人。經過一處電塔來到第二處電塔，為一處岔路口，腹地小寬暢，視野還不錯!設有五張石板座椅可小休。左岔指標寫著往神木山莊228公尺，右岔為大刀山，內洞林道方向。我取右岔路而行，此時山徑漸為陡峭，沿途有鋪枕木階梯，或為泥徑。

一旁架有護欄搭上繩索，但有多處倒塌，看起來應該是長久未經整修。山徑沿途蕨類植物繁茂，林中顯得很潮濕，這一路陡上，抵達稜線岔路口，為一處果園。指標寫著右往大刀山，約25分鐘，左下內洞林道。我取右大刀山而走，先來到522展望峰，立有保安林地基石，此處，視野展望不錯，南勢溪及烏來區倚山而建的房屋，歷歷在目。休息片刻，吹著溪谷帶來的涼風，比對著烏來老街附近某棟建築或橋樑…續往大刀山前進。攀過一處交疊的亂石區，抵達了標高620公尺的大刀山，山頂立有台灣省政府圖跟補點的基石。由老街走到大刀山接近四公里，時間約100分鐘。

在山頂停留一些時間，吃了百香果續往前，山徑呈緩坡而下，沿途沒有指標，也沒有登山條類似變認物，看了手機離線地圖也沒有標示紅色虛線的山徑，走起來頗為費心，不時盯著手機幕屏，約20分鐘來到一處溪流。原本應隨溪流而下，進入雲仙樂園。

前兩天梅花颱風帶來的雨量，使得平日涓涓細流，轉為湍急的流量，只得捨棄進入雲仙樂園。我逆著溪流向上，小心翼翼踩在高於水流的石子上，深恐不小心將鞋子泡入水中。這一路越往上，水流逐漸減少，25分鐘接上了內洞林道4.3K，這也是啦卡登山步道的終點。我沿著平坦的林道往內洞方向走，一路輕鬆漫步咨意飽覽周遭景觀。

經過了林道5、6K，抵達林道里程7.5K的附近，右側路旁有一條往下的山徑，可通往雲仙樂園。但我今日的行程就到此為止，我循林道往回走，經4.3K左邊的啦卡登山步道不取，續走內洞林道，來到522峰岔路左上山徑，約50公尺接上早上走過之路，循原路返回烏來國民小學。

行走軌跡:大刀山、內洞林道GPX

烏來國民中小走到水泥階梯約100公尺。經過兩處階梯之後，啦卡路9巷，取左邊走到道路盡頭，民宅36號。

民宅36號，右側啦卡登山步道及導覽圖。

來到第二處電塔，左往神木山莊，右上大刀山。

抵達稜線岔路，右上大刀山，左下內洞林道。先取右上，回程走林道再接此岔路。

岔路口來到522峰，約10分鐘。此處視野良好，非常涼爽。

522峰走到大刀山約20分鐘。大刀山休息片刻，享用百香果。

抵達溪流，右邊順溪水下雲仙樂園。今日水流感覺頗大，只得放棄進入雲仙樂園念頭，取左邊往內洞林道。

內洞林道6.5K過後不遠，為行車的終點。

過了林道7K之後，來到進入雲仙樂園的山徑，枝幹上綁上許多登山條。原本由水路進入雲仙樂園，由此出的計畫，礙於自然因素而告罄。下回吧!找時間再過來。