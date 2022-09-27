感受超脫物質的灑脫！走訪中央山脈心腹「八大秀」，欣賞雲海上的月牙與星空

這是我第二次走訪八通關，第一次走八通關上玉山，而這次也從東埔進入，行經雲龍瀑布、乙女瀑布、樂樂山屋，我們在對關駐在所小歇片刻。走了十四公里的路，身背十七公斤的重物，這次走訪古道，和三個月前比起來，崩塌處更多，許多原本平緩道路已面目全非，變成險峻的地形。和生命一樣，須臾片刻，物是人非。

傍晚抵達觀高工作站，各自分頭工作，取水的隊伍出發，而留在山屋夥伴開始料理餐點，我加入打水部隊，沒想到來回路程居然要半小時以上，更別說還要過地形，相當刺激。回程時已入夜，突然感到頭頂有陣光源照下，想說會不會遠方有其他隊伍的頭燈或探照燈，抬頭一看，原來是碩大的月高懸天際。這一晚，和大夥用餐完畢，知道這只是行程伊始，儘早入睡養精蓄銳。

凝視八通關第二天，走過林道，攀越地形，在玉山群峰環伺下，繞過熟悉的八通關駐在所，駐在所大門正面著八通關山，這是我第二度走訪八通關，站在八通關駐在所遺址前，看著凋敝的石柱，天光在雲層漫舞下若隱若現，昏暗的雲層擾動，冷風颳過林梢，萬籟俱靜。遠方的行旅向我招手，雲煙淹沒山腰，我看不出他們面龐，只知道，不管是故人還是來人，彼此都是同路人。

同伴在草叢中，發現一個刻有龍字的酒杯，我們查不出年代，只覺得它絕無僅有，也許是哪個年代的商隊遺留的器皿。我來到人間，從無到有，我從人間走向大山，從有到無，感受到超脫物質之外的灑脫，它無以名狀，至少我不需在乎擁有，也不需惦念失去，此刻，存在必有它的意義。

八通關駐在所遺址。離開八通關，穿越美若仙境的松針林，以及第三天要入住的中央金礦山屋，沿途皆是緩上坡，但負重仍一日，逐漸疲累，行經杜鵑營地，我們於南營地鄰近水源處取水，不知不覺，抵達大水窟一帶。

走在松針林道，滿地二葉松果。

從中央金礦山屋出發，越過荖濃溪支流。

乾枯的大水窟。遺世獨立－大水窟山屋風是蕭瑟的，池已枯乾，稜線上的樹倒落昏暗的影子，遠處濃霧湧上，海拔三千公尺的草原，碎石與獸骨，像遁入遠古時代，目眩神迷。「那就是大水窟山屋！」我多麼興奮，心中夢寐以求的景點，走了兩天的路途，在真正見到她時有份說不出的感動。彷彿相別以久的戀人，重逢後眼神第一次交錯。紅色屋頂、白色建築結構，佇立於大草原中，我們慢慢走進，屋內略有燈火，應是有行旅已先到訪。

向屋內的山友打招呼後，因我們有申請床位，他們挪動位置，一進入屋內立馬卸下厚重的行囊，「你們走哪的」一位大哥問到。「八大秀。」「那你們呢？」「我們走南二段。」聽到這裡，我睜大眼睛看著他們，為之敬佩，光四天的八大秀已疲憊不堪，很難想像若有天踏上縱走，是否能撐得下去。

山友之中，總是一山遠比一山高，人外有人，天外有天，每次遇見上了年紀的大哥，各個說出經歷往往讓人瞠目結舌，他們走過的路及經歷的風霜，成為我們景仰的標竿。但我還是告訴自己，一步一步走，有生之年終會走向心中的香格里拉。能一起上山是種緣分，能在山中認識彼此那是上輩子未果的良緣。因為高山症的關係，我睡得很早，夥伴們體恤我身體不適，教會我幾招讓自己放鬆的按摩方式，也煮了熱水和熱湯。我闔上雙眼。

「俊佑！外頭星星好多。」十一點多，我在半睡半醒中，聽見鄰床的友人用氣音對我說話「什麼，我要去看。」我們戴上頭燈、毛帽，穿上羽絨，緩緩地走出屋外，深怕打擾其他熟睡的山友。「天啊！好美。」「沒想到霧都散了。」美景無邊、月無涯，天地無限，而我如草芥，被眼前的景致震撼，天上的月亮碩大無比，像上帝遺落在天空的寶石，伴隨星空斑斕，遠方偶有時聽見水鹿鳴叫，以為在夢中，但其實我已在實現夢想的途中。「大水窟，果真沒有讓我失望，感謝上蒼。」

清晨，高海拔擾動快速的氣流，聽見外頭狂風怒吼，風撞擊山屋四壁，不知不覺被驚醒。啜飲一杯熱拿鐵，大家用鐵鍋煮著蛋餅，等待外頭略有天光，便推開屋門，「好像快日出了。」我仍不改本色，聽見前方有美景，則興高采烈想親眼目睹。

大概是天氣還太冷，沒太多人和我一起走出山屋，望著東方橙黃漸層的天際，恍若與我腳下的草原平行，我走到懸崖邊，雲海湧上四野，動容不已，不一會兒，日光湧上白雲，一斬前方，金黃色在雲海中像是一條通往天際的大道。照了數張照片，走回山屋，開始有不少山友們的單眼和空拍機紛紛出動，大家要網羅難得的金色大水窟之景。

我走進屋內，嚮導同仁問我：「你會日文嗎。」我看向窗邊，那位走南二段的大哥手機翻出幾張照片，照片中有一幅石碑，大家正在解釋刻在碑上的日文。「這是哪裡的石碑。」「大水窟駐在所。」與夥伴拼拼湊湊，約略湊出一些畫面，石碑以日本人角度，記載著原住民殺害日本軍警的事故。

大哥繼續翻到下一張照片，原來在日治時期，這裡是日八通關警備道，位於山屋後方的一處土丘，正是台中廳（今包含南投）與花蓮州的交界，當時有一座瞭望台，作為要塞的據點。而土丘後方，是我們即將到訪的大水窟山，橫臥在藍天白雲，在日陽的照耀下，發出金黃色的光芒。

走在雲之上－大水窟山、秀姑巒山大水窟山位於山屋西方，早上七點，我們整裝後在山屋面前留下合影，並踏上旅程，直搗中央山脈心腹。陽光逐漸向著天頂上朔，褪去中層後，仍顯得熱，途中緩上，一處轉彎，我告訴後方夥伴「你們先走！我要拍個照。」那是群聚於山嵐的白雲，像守護著這篇淨土。

沿途緩上，大概是高山症狀發作，我卻走得氣喘吁吁，完全無法跟上隊伍，嚮導要我休息一下，預作了預防性的用藥，夥伴也拿出鹽糖，問我還好嗎？「沒關係我坐一下。」「你有吃丹木斯嗎」我點點頭「可是這次特別劇烈，可能平時沒好好休息。」「平常身體太緊繃，到了山上反而容易有高山症。」的確，我常嘲笑自己，覺得山上揹不夠重，還把山下的壓力揹上山，如此折騰。穿越幾次枯枝和樹叢，路程不算難走，不一會兒，便抵達海拔3,642公尺的大水窟山，三角點可遠眺玉山群峰，遠處則是秀姑巒山，也是本日的重頭戲。

秀姑巒山為台灣百岳中「五嶽」之一，相較於玉山高挺、雪山圈谷的瑰麗、南湖大山的氣勢、北大武山的屏障，秀姑巒傲立中央山脈心腹，要抵達祂必須費時三天左右的路程，為五嶽之最。當抵達秀姑坪時已中午，享用午餐之際，也準備輕裝功頂，我把重物卸下，讓大包變得時輕盈，臥坐在一處草叢，烈陽當中，便沒什麼食慾，留了一些話給想念的人，告訴他我要攻頂，會把風景帶回去給你。

前往秀姑坪路上，遠眺秀姑巒山。

位於秀姑坪之叉路，集結「八」、「大」、「秀」三字的路牌。登上大山是一種反思，祂讓身體底達到不了的地方，有些路遙遠可以費盡天數及體力，有些情感則只能放下或遠遠觀望。

登上大山更不需要逞強，人生有太多事情逞強也得不到，試著每分每秒聆聽內心的聲音，才能到達更遠的地方。前往秀姑巒山山頂途中，岩壁、碎石坡、劇烈的陡上，考驗著我，由於高山反應劇烈，每一步都快喘不過氣，頭疼劇烈，吃了止痛藥好了一些，但行動相對遲緩，終於抵達秀姑巒山了，海拔3,805公尺，夥伴說：「恭喜你完成五嶽了！」我則差點跪在三角點前方。

玉山侍衛官-八通關山這是旅程最後一天，也是起得最早的一日，由於中央金礦山屋鄰近荖濃支流，又被林蔭遮蔽，體感溫度較冷，記得昨夜赴溪邊取水，水質澄澈無比，倒影月光，無不感到孤寂，人與大自然幾分牽繫，是心靈的依歸，像回家的路。星辰高掛，在冷冽的溫度我們穿越樹林，不時有倒木、箭竹、小蘗迎面而來，經過巴奈伊克山屋，山屋前有幾處帳篷，旅人還休憩著。

抵達八通關登山口，那是一條抖上的路途，在夜中前進，頭燈所照之處，只有與夥伴咫尺之間，那一倆步的距離，我持續跟隨著，小心翼翼，深怕任何閃失。約莫六點，對面的玉山群峰以披上金黃色的披風「那一處是玉山南峰，而旁邊就是鹿山了，四大鳥山之一。」在八通關路途中，可眺望玉山連峰，主峰之雄偉，東峰之峻峭，遠處的南峰與鹿山綿延一條弧線，雲掠過山腰，為雄武的山神繫上腰帶，而八通關像隘口的士官，守候著祂。

西峰緊鄰八通關主峰一旁，下坡後再次上坡，旋即又陡下700公尺，踩點雖多，但快速及無止盡的下坡相當消耗體力。我們從八通關主峰、西峰，再回到觀高坪已近中午，夥伴燒了熱水，午餐吃著有酒香的泡麵，便踏上歸程。

回家，下山回歸繁瑣的日常，回歸失落與孤寂的表裏，大山的風景撫平傷痛，我帶著惆悵走向大山，又帶著初衷重返生活。