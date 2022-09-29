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口袋名單「一日雪北」，一路披荊斬棘，走更遠的路看更美的景

健行筆記／ 健行筆記喬伊絲Travels

座落在”遠得要命的王國”，再加上頗有難度，「一日雪北」一直擱置在口袋名單內。直至今年一波波的百岳行程後，再加上平時的跑步訓練，自覺體能有所提升，便開始寫計畫書，時間敲定就將申請送了出去。

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天時地利人和的各種條件具備下，閃過了兩個颱風的夾擊，一路風和日麗，我們的第三座C+百岳入手了。

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“夢想”這兩字本質是虛幻的，但為了夢想，我願意一點一滴地付諸努力和汗水，將之內化成踏實且穩定的力量，不只堅韌了意志、茁壯了身軀，也帶我走了更遠的路，看了更美的風景。

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睽違將近兩年的雪山登山口，水池在藍天映照下的顯得靜謐悠遠，此時正上演一齣雲瀑大戲。

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前一晚於登山口車宿，11點由台中出發，抵達時已經下午5點了，真的是遙遠的路程，辛苦開車的小進哥了。

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凌晨2點25分起登，順順走沿途大約超越了20組隊伍，看來今天山上很熱鬧，大家有志一同，不在家烤肉，選擇上山過中秋。抵達三六九山莊剛好迎接日出。

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早晨的陽光非常和煦，照得心都暖了起來，秋季的百岳相當涼爽，不冷不熱，非常舒服。

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三六九前的暖身結束，我們即將迎向未知的旅程，如同雀躍的小鹿踩著輕鬆愉快的步伐。有一個工讀生出來迎接我們，不過他太害羞了，一溜煙就消失了，未捕捉到他的身影，真的有點可惜。

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黑森林水源路裡是一片冷杉純林，像極了童話故事裡的夢幻場景。

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但倒木相當多，需要手腳並用跨越。

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黑森林到處都是適合取景拍攝，因此我們放緩腳步，靜靜欣賞。

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走到溪源，水量豐沛，我們在此小憩了一下，用冰冰涼涼溪水冰鎮一下。

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一路上就只有我們這組客人到訪。

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就讓我靜靜趴一下。

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水源路前段平緩，後段又開始陡上。

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出了樹林就是一瀉千里的碎石坡了。

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約莫三百公尺的碎石陡坡，走起來覺得新奇有趣，但走一步滑兩步，真的要慎選踩點，相當佩服重裝來回這段路線的山友。

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遠處的南湖和中央尖頻頻向我招手，等我將今年的目標完成後再去拜訪。等我嘿~

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爬上碎石坡後就抵達整個行程的最高峰-凱蘭特崑山北峰。我們將應景的月餅和柚子拿了出來祭拜山神，感謝祂們一路的照顧。

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走在稜線上，視野相當開闊，開始尋找雪山北峰的身影，對照著離線地圖，腳底一陣寒意，雪北竟然還在遠遠的對面和我相望。此時我和她有著世界上最遙遠的距離，上上下下的山頭阻礙在我們之間，看來我需為妳披荊斬棘，才能一親芳澤。一路暗器不斷(玉山圓柏的枝幹)在我腿上留下一道道瘀青，但絲毫也無法阻擋我前進。

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翻過最後一座山頭下切後，我們來到了童話小屋-雪北山屋。小屋有著紅色的屋頂，由壯觀巨木和奇形異木圍繞著，非常唯美浪漫。2ad281b910cfba67acb89e65b9914e0b.jpg

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過了雪北小屋後，再一段陡上即抵達目的地-雪山北峰。大霸尖山到雪山的這段稜脈稱作聖稜線，步履其中一段，內心滿是敬畏。

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大小霸與之對望，接續品田山和池有山，而另一側則是雪山和雪山東峰。壯麗的山勢，一再吸引我們駐足留影。

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眺望遠方那些曾經登頂的山，想著當初我這隻小菜鳥獨自一人開著車到雪見遊憩區爬東洗水山和北坑山。走在司馬限林道看見上有皚皚白雪的聖稜線，當時每座山頭都是我遙不可及的夢想。

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如今我身在其中，內心感動不已。心之所向，素履以往，生如逆旅，一葦以航。

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登山這課題如逆水行舟，不進則退，唯有堅持信念，持之以恆的鍛鍊和成長，才能獲得最甜美的果實。

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在三角點休息拍照一小時後，回程還有上上下下的稜線和陡下的碎石坡考驗著我們。還好平常有訓練，回程遇到平緩的地形還能小跑一段，遇到緩坡還可以衝刺一下。就這樣沒有摸黑、平安地回到了登山口，立馬跑到管理處買個紅茶口味的冰淇淋慶祝一下。

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總結:*進階的百岳單攻路線，需提列計畫書向雪霸國家公園申請。*總距離26.2公里，爬升2000公尺以上，須審慎評估自身能力。*除了碎石坡比較危險的地形外，從凱蘭特崑山北峰到雪山北峰有多處懸空裸露地形，需小心慎行。

行程記錄:02:25起登2140M04:15-04:20哭坡觀景台2010M(4K)05:37-06:04三六九3.1K08:33-09:00凱蘭特崑北峰3.2K10:10-10:20雪北小屋2.2K10:41-11:47雪山北峰0.6K12:07雪北小屋0.6K13:27凱蘭特崑北峰2.2K14:17-14:27溪源15:05-15:10三六九3.2K15:45-15:48東峰岔路17:25登山口7.1K共計15小時，26.2公里

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登山 雪霸國家公園 童話

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