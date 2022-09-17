新手們的第一座百岳！ 3條「合歡山步道」賞雲海、高山星空草原，秋冬健行最推薦

位於中橫公路上的合歡山，範圍橫跨南投與花蓮，是中部地區山友們的後山，也是許多新手的第一座百岳，擁有一望無際的高山草原、湛藍的天空，夜晚又可以欣賞到高山的星空，cp值非常高。合歡山是由七個三角點組成，又稱「合歡群峰」，包括合歡山主峰、合歡山東峰、合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰。每個步道有不同的難度，以下會介紹最適合新手的三條步道。即將進入秋冬，少了午後雷陣雨的干擾，現在正值最棒的登山季節，也是雲海的好發季，想賞雲海的人絕對不能錯過合歡山！（文末有登山注意事項整理）

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推薦步道一

合歡山主峰步道

海拔高度：3417公尺｜難易度：●○○ 適合登山新手入門用

距離爬升：單趟約1,8公里，爬升約231公尺，來回約1,5小時

登山口： 點此開啟地圖

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大家第一個想到的一定是合歡山主峰步道，合歡主峰的山頂非常壯闊，在每年秋冬時，可以山頂看到一大片的日落雲海，絕對會成為你人生最難忘的畫面之一，第一次來合歡山的山友們推薦給你！

推薦步道二

合歡山北峰步道

海拔高度：3,422公尺｜難易度：●◐○ 適合平常有運動習慣的人

距離爬升：單趟約2.4公里，爬升約447公尺，來回約4小時

登山口： 點此開啟地圖

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合歡山北峰步道，擁有最高的三角點，是一個很適合看日出的景點，因難度稍微較高，如果想要有點挑戰，或是想運動的朋友們，很歡迎來走這個步道，步道旁是一大片的高山草原，在春季時開滿了不同顏色的花朵，非常漂亮！

如果想要更有挑戰，合歡北峰三角點可以繼續走到合歡西峰，但就要先評估好自己的體力了！

閱讀北峰步道完整版介紹 ➜ 最美百岳日出｜合歡北峰日出健行團全記錄

推薦步道三

合歡山東峰步道

海拔高度：3,421公尺｜難易度：◐○○

距離爬升：單趟約1,1公里，爬升約321公尺，來回約2.5小時

登山口： 點此開啟地圖

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合歡山東峰步道三角點為第二高的，路況大部分由階梯建造而成，也是玉山杜鵑最集中的地方，每年五、六月可以在這裡觀賞到大自然百花齊放的模樣，非常漂亮！走上坡時要注意不要走太快，慢慢調整呼吸，以免引發高山反應。

懶人推薦景點

武嶺日出

如果你不想動只想體驗高山的感覺，特別推薦在清晨時來武嶺這裡等待日出，記得要帶夠保暖衣物，因為在太陽升起之前是非常冷的喔！看日出建議提早半小時到一小時等待，日出前的天空變化很漂亮！

建議提早到達，武嶺這裡停車位不多，記得不要停在紅線喔，會有人來抓！

行前建議

1. 為了避免高山症，請做好頭部與腳部的保暖，除此之外在爬山時要小步的慢慢走

2. 攜帶足夠的水，並且做好防曬，合歡山步道沿途沒什麼遮蔭，高山的紫外線比平地強很多要多注意

3. 高山氣候不穩定，冬天還有雪季，請做好準備在上山。合歡山最新消息➜ 點我查看

4. 秋冬為雲海的好發期，雲海容易出現的時間在清晨或是夕陽時間，因溫度變化的關係，所以特別想看雲海的朋友們，可以在這兩個時間點等待。

延伸閱讀： 「新竹」觀霧迷霧森林二日遊｜超美必看日出、雲海、神木

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