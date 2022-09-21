電影取景點！絕美的高海拔合歡溪步道，與奇石地標合影，還有國寶魚悠游於藍寶石般的夢幻潭水中

本篇文章引自：https://blog.xuite.net/chungchi2/flysonic/590462540

終於來走合歡溪步道了，這是久久以來便期盼著的！合歡溪步道堪稱是台灣的絕美步道之一，深藏在山谷間，沿著合歡溪而行，海拔約 2500 公尺，是電影賽德克巴萊的取景點之一，也是國寶魚櫻花鉤吻鮭的棲息地。幾年前合歡溪步道是所謂的秘境，鮮為人知，自從電影拍攝之後，知名度大增，再加上網友不斷介紹，這條步道變得越來越熱門，每到假日遊客組團成群結隊來走，秘境不再是秘境，而是超人氣步道了。合歡溪步道單趟約 3.5 公里，來回 7 公里左右，需要花費大約 3～4 個小時，中途沒有廁所，要想辦法自己解決。步道到了下午經常起霧或飄雨，因此最好一大早來走。由於步道是為了引進合歡溪水而闢建，水管或蓄水池會有水流出，加上山區午後經常有雷陣雨，因此步道前 1/3 路面泥濘不堪，建議不要穿拖鞋或洞洞鞋來走。還有，步道海拔較高，夏天來走，溫度也只有 20 度上下，非常涼爽，怕冷的要帶件小外套。

合歡溪步道最大的困難是交通，路途實在遙遠。雖然步道位於南投縣仁愛鄉境內，但由於力行產業道路（投89線）從清境農場過來的路非常難走，不適合一般車輛，因此，目前只能從福壽山農場繞進去。先到福壽山農場的「天池」岔路口，取左邊往華岡方向前進。

華岡聚落的路況不佳，坑坑洞洞的泥土路，還有許多水窪，考驗駕駛技術，但慢慢開，還是可以克服。

沿途看見製茶廠與菜園，過了「華崗高海拔避暑渡假村」，會看到指標往合歡溪步道，順著指標開就會到達華岡圓環。

從天池岔路口開到華岡圓環大約半小時左右，在這裡停車，步道口就在旁邊。我們到的時候大約是早上 8：30，原以為沒什麼人，沒想到這裡早就停滿車輛，還好我還找得到空位停車（目測現場可停 20 輛車左右）。跟我們同時到的有兩、三團，除了親子團也有高齡七、八十歲的長者來走，可見這條步道真是老少咸宜。

華岡圓環的旁邊就是農田，正前方的大山就是合歡西峰。

背起行囊，起身健行，挑戰來回 7 公里的步道！

剛走一小段路，就有不錯的展望。

這裡是水源重地，設置欄杆阻止車輛任意進入。

看到前方的爛泥巴，真讓人捏把冷汗，經過這些路段只好小心腳步，看好踩點，以防布鞋進水。

進入這段杉林之後，耳邊傳來陣陣悅耳的鳥叫聲。

合歡溪步道已經相當熱門，假日非常多遊客來走，一點也不會覺得孤單。

忽然出現一處岔路，我特別繞下去看，原來這裡還有種茶，可見這條步道也是當地農家必經之路。

步道沿途有幾處岔路，要怎麼判斷走哪一邊呢？很簡單，有人就跟人，沒人，跟著水管走就對啦！

走了半小時左右，會碰到第一個蓄水池，儲存接引來的合歡溪水，當地居民都是靠這水源來生活的吧！

沒多久又會碰到第二個蓄水池及大柵門。夏季水量豐沛，蓄水池的水都滿出來，流到步道上。

從這裡開始，步道進入一段茂密的森林區。

不知名的花朵在路旁綻放。

經過這個巨大的倒臥樹幹，許多遊客都會在這裡拍照。

過了倒臥的巨木後，景色越來越開闊，合歡溪即將現身。

可別埋頭趕路，抬頭看看這些美麗的台灣鐵杉吧！合歡溪步道海拔有 2500 公尺，剛好是台灣鐵杉可以生長的高度。

轉個彎之後，視野豁然開朗，合歡溪出現！從這裡開始進入步道的精華段。

溪床的落差形成一段又一段的小瀑布，身形奇特的鐵杉就佇立在溪谷之上。

大約走了一個小時，我們來到電影賽德克巴萊的取景之處，就是這裡！太太跟兩個小孩先到山壁轉彎處，回過頭來跟我打招呼。

看看另一邊的合歡溪谷，這個雙瀑是許多人都會拍的點。大多數人都會把雙瀑放大來個特寫，但我覺得把旁邊的樹木一起拍進去比較優美。

再來看到這顆奇石，是合歡溪步道的地標之一。

這顆怪石就矗立在山崖邊，尖尖的非常醒目，遊客都會跟它合影。

原本喊累的兩個小孩，居然越走越起勁，一下子就把我們甩得遠遠的。

深邃的山谷、清澈的溪流、陡壁上的鐵杉，景色一流。魏導選擇在這裡拍攝電影賽德克巴萊中的人止關戰役，實在太厲害了。一邊是峭壁，一邊是懸崖，要把攝影器材、道具及大批人馬載到這裡，還要拍片，過程該有多艱難！

雖然大部分路段都很寬敞安全，但還是有幾處崩塌，要小心通過。

合歡溪步道是沿著山壁間開闢出來的，走起來的感覺跟錐麓古道後段的錐麓大斷崖很像，景色都令人震撼。不同的是，合歡溪步道的路面更寬敞，有懼高症的人或者小孩來走，不用擔心會掉下去，因為路面寬到足以讓一台車通行。

繼續前行，步道越接近合歡溪水，此時能夠聽見嘩啦啦的水聲，也可以看見發出藍寶石般光澤的潭水。

溪水呈現夢幻般的藍色，極為清澈美麗。

從上圖可以清楚看見，合歡溪步道就是沿著合歡溪而闢建，雖然路程長，但一路有溪流相伴，走起來並不覺得有多辛苦。

亂石堆，走到這裡代表距離終點不遠了。

快到終點之前，步道有個小缺口可以下切去玩水，我們就先下去。

哇！是櫻花鉤吻鮭，很容易就看見。

好幾隻櫻花鉤吻鮭悠游在水中，真是太棒了！雖然很想在這裡看魚，但我們還沒走到步道終點，還是先走完步道吧！

很快的，從小切口往上走不到五分鐘，就到步道終點了。

合歡溪步道終點是一座攔砂壩，很多遊客都聚集在這裡。

攔砂壩的腹地並不大，大家都是停留一會兒，拍個照就離開，我們也是拍拍照就往回走。後面的繩索據說是攀登合歡西峰用的。

我們回到剛剛下切的小缺口，在這裡休息吃點東西。

兒子往水裡丟幾顆小石頭，一下子就把櫻花鉤吻鮭嚇跑了，這可不行啊～

我阻止他，把背包的牛奶拿出來，放進水裡冰鎮一下。合歡溪的溪水又叫做「合歡冰泉」，因為這水實在太冰了，即使在夏天，水溫應該也不到十度，我的牛奶冰過之後，更好喝了！

這裡是欣賞櫻花鉤吻鮭最佳處所，溪水淺淺的，國寶魚近在咫尺，我特別用相機錄下牠們的身影。雖然武陵農場的七家灣溪是櫻花鉤吻鮭的故鄉，但在武陵農場反而不容易看到牠們，因為那裡的觀魚台或橋樑都太高了，距離溪流太遠，看不清楚櫻花鉤吻鮭，尤其牠們的顏色跟周邊的石頭相近，站在高處很難發現。合歡溪是櫻花鉤吻鮭的放流復育地，冷冽又清澈的泉水，讓牠們能夠穩定的繁衍。女兒問：「這國寶魚也太厲害了吧，水好冰，牠們怎能活在這麼冰的水裡？」其實，櫻花鉤吻鮭對水質的要求很高，溫度最高不能超過攝氏 17 度，到了繁殖孵化期，水溫更需降至12度以下。合歡溪夠冰、夠乾淨，很適合牠們生長，我們也才能看見真正的野生的櫻花鉤吻鮭。

休息半個小時左右，我看天色越來越暗，似乎快要下雨了，我們得趕緊往回走。

即使在陰天，合歡溪依然呈現迷人的藍色。我站在這裡，居然看得到潭中有兩條櫻花鉤吻鮭，體型特別大，真是不可思議。

經過壯觀的大崩壁，前方有個山友正在趕路。

步道上的鐵杉不算高大，但都生長在最危險的地方，讓人看了嘖嘖稱奇。

峭壁上的鐵杉以各種姿態向遊人打招呼，這是合歡溪步道最具特色的景觀。

特別拍一張合歡溪步道蜿蜒在山壁之間的照片。

對面的山頭開始起霧，雲霧慢慢飄過來，此時的合歡溪步道像極了仙境。我忍不住對山谷大叫一聲，真是暢快啊！

再次經過這顆怪石。

回到倒臥的巨木，來的時候沒有跟它合影，現在補拍一張。

經過最後一個蓄水池，我爬上去看，水幾乎是滿的，好像一座游泳池。

經過 3 小時又 45 分鐘，總算走到出口了，來回走了 7 公里，兒子的體力幾乎耗盡，但大家都很高興，合歡溪步道挑戰成功！回家後，女兒說：「走合歡溪步道走到腳酸死了。」兒子回她說：「可是我一點都不覺得腳酸ㄟ」，女兒聽了很不以為然的說：「你是因為腳已經走到麻掉了，所以沒感覺酸吧？！」其實走完步道後，我也不覺得腳特別酸，反而是前一天走福壽山農場本部，回旅館後感覺腳很酸。

不得不說，合歡溪步道比我預期中的還要美！不僅有清澈的合歡溪與櫻花鉤吻鮭相伴，更在於它是一條高海拔的山林步道，風景非常開闊，沿途可見姿態卓絕的台灣鐵杉，令人讚嘆！尤其到步道後半段，遊人行走在懸崖陡壁間的路徑，彷彿踏上太魯閣的錐麓大斷崖，但更寬敞好走。

仰望對面的山峰，俯視合歡溪谷；谷風徐徐，澗水潺潺，自己猶如一只小小蜉蝣，暫寄於天地之間，遺世而獨立，忘卻塵囂。步道終點可以直接觸摸冰涼的合歡溪水，近距離觀察國寶魚，是非常難得的體驗，相信所有來過的朋友都會津津樂道。櫻花鉤吻鮭的故鄉雖然在武陵農場的七家灣溪，但武陵農場禁止遊客親近七家灣溪，遠觀其實很難發現牠們。合歡溪是櫻花鉤吻鮭的復育地，在這裡你可以直接下到溪邊，很容易就能找到野生的國寶魚，欣賞牠們美麗的身影，這是武陵農場所比不上的。

由於合歡溪步道路途相當遙遠，建議要規劃二天一夜的行程來走。第一天先到福壽山農場或梨山住宿，第二天一大早直接來走。從梨山開車到華岡圓環，大約要 40～50 分鐘左右；從福壽山農場開車到華岡圓環，大約 30 分鐘左右。 這次我們帶兩個小孩來走步道，來回花了將近 4 個小時，包含在溪邊逗留半個多小時，因此實際步行加拍照的時間大約 3 個多小時，並沒有想像中的久。

合歡溪步道相當平緩好走，沒有階梯，又很寬敞，很適合親子健行。一路走來，我們遇到好多小孩，有的比兒子還小，都能順利走完。除了親子團，還有老人團，這些長者精神抖擻，邁開大步，一點都沒有老態，令人佩服。回想起前一天在梨山的晚上，因為擔心天氣、路況、小孩不耐走等種種因素，我很猶豫要不要來走合歡溪步道，實際走過之後我很確定：合歡溪步道絕對值得走上一回。

（旅遊日期：2022.07.02）

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