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帶毛孩出發！小百岳「石壁山」O環路線 爬完山再吃個麵 就是完美的Ending

健行筆記／ 健行筆記翔

自從朱大哥送我一本小百岳後，發覺台灣其實還很多沒去過的地方，雖然曾帶毛孩旅行368鄉鎮，但想逛的更透徹，時間真的很不夠用。

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剛好帶毛孩爬百岳，受限入園的資格，那就帶毛孩爬爬小百岳。感受一下為何入選小百岳的風采吧。

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十多年沒到過草嶺、石壁了，這次剛好路過安排一個，曾想去的景點「蓬萊瀑布」。

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車子免費停店家門口，走到瀑布約15分鐘，回程在跟店家消費一下，苦茶油麵線+愛玉，順便當簡單的中餐。

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接著再導航九芎神木，約30分的車程，作為起登的起點。

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路線上安排一個環繞路線，先嘉南雲峰，再來石壁山，最後回到原點。

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一開始就是個陡升500的爬升，整路的林相都是竹林，還滿美的。

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心想這麼漂亮的路線，怎都沒看人介紹過。但不知是降雨機率高，還是路線算冷門，走完一圈，才遇到兩組山友。

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吃中餐時，還有詢問老闆，昨天哪時候下雨，得到回覆「這幾日降雨時段都不同」看來今天得碰碰運氣了，希望路線不要太難。

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整遍迷霧的竹林，讓我走著走著就到涼亭。並沒有感到走特別久，繼續往嘉南雲峰的路上。

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遇到第二組山友，告訴我地形不容易，加上我抱著傻賴。

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不過感覺也還好啦，路線跟踩點算整理很好了，需留意濕滑既可。

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來到最高點「嘉南雲峰」，為雲林縣的第一高峰，稍微卸個裝備。

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老實說，今早出門有點匆忙，整理好的登山包，結果忘了帶…

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只好運用外出行李袋解決這一切，還好目標只是爬約3小時的路程，遇到下雨也有撤退的方案。

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休息夠，接著速速往好望角前進。這一段算是極為好走的腰繞路線，就放行傻賴漫步運動一下。

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這裡有許多牛樟樹，還有一顆特別的牛樟巨木。

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難怪靠近這裡時，就沒有像竹林那蚊子那麼多，據說牛樟的味道有驅蚊效果。

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不過珍貴的樹種，不免還是會看到被砍伐的跡象。

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還是希望常有人走動，多少能嚇阻山老鼠砍伐。

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加上以現有的科技，幾乎都能夠取代木材。只要沒有買賣，就沒有砍伐。

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來到好望角，可惜眼前的是一片白牆，不過到目前還沒下雨，就算幸運了。

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石壁山在這附近而已，決定來到這在做最後一次休息。

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此處的腹地也較為空曠，還有幾張休息椅，好好休息吃個東西，跟這座小百岳拍拍照。

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接著O環下山的路徑，因少有日照，就感覺步道較為濕滑。

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途經能感受到取名石壁的原因，當然開車前來是，相信定能看見石壁山的遠貌。

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再經過一處流水瀑布，一段竹林，步道也就結束了。

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但還得再踢約2公里的產業道路，回到九芎神木，拜拜一下，發現有趣的金剛法輪座，需要連續3個聖杯，才能賜坐。

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但我連續試了4次，很難3次聖杯，只好去旁邊坐。

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也剛好看到有泡麵餒，口味還很多樣，連素食都有，還有熱水。馬上跟土地公爺爺說，請我吃泡麵，我幫您寫介紹文。賀、成交！

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爬完山馬上吃個麵，感覺真的很開心，這路線說實話，用環繞一圈的方式，不算太難，真的很推薦，有機會會再來。

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天色也不早了，回程刻意往樟湖的方向，再順遊沒去過的萬年峽谷，剛好包場。

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謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁。個人經營粉專搜尋?：山岳小站

瀑布 泡麵 神木

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