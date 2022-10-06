3天2夜2百岳！前往「甘薯峰」，「無明山」展望超讚，小心鬼門關斷崖

日期：2022年8月26日到8月28日 行走時間：3天2夜負重：裝備6.5kg，出發帶水1.5L，然後耳無溪取水4L先寫所需資訊，後面再放照片～入園證：要申請，太魯閣國家公園，連結交通：先坐統聯到桃園經國轉運站，然後開車到王小明，車子停在王小明的停車場，可停大約15輛車(或更多)，要交出車鑰匙接駁：一車2500元/8人，我們是幸運跟六個人的隊伍併在一起，不然本來要兩個人去除王小明。

須提早預約：0970999689、0425802660，google地圖水源：耳無溪水訊號：遠多志前營地收訊不錯4G訊號GPX下載：GPX

第一天：6hr，距離11.4km，爬升1226m第二天：11.5hr，距離16.5km，爬升1696m第三天：5.5hr，距離12.2，爬升750m

實際行走時間：0826(五) Day100:00楠梓統聯→03:30統聯經國轉運站→06:45王小明→08:05 730林道柵欄起登→09:17廢棄機車→09:55岔路下切→11:13耳無溪→取水半小時11:50起登上攀→13:40 2400營地→14:53遠多志前營地0827(六) Day201:00起床→02:20遠多志前營地起登→02:50遠多志山→05:51鬼門關斷崖→06:00鬼門關山→06:14無明池→06:47⛰無明山→07:17下山→07:42無明池→08:08鬼門關斷崖→09:50甘薯南峰岔路營地→10:58碎石坡→11:23⛰甘薯峰→13:15甘薯南峰岔路營地→13:58遠多志山→14:20遠多志前營地0828(日) Day303:00起床→05:00起登→05:36 2400營地→06:30耳無溪→08:40回到730林道→09:08廢棄機車→10:20柵欄完成

上河步程時間示意圖上河高差示意圖——時間軸與詳細內心滴咕，後面再附照片

0826(五) Day106:45王小明登山協助站，有訂王小明的接駁，車子可以停他們的地，可停大約15輛車(或更多)，要交出車鑰匙 08:05 經歷一番跌跌撞撞碰碰車，730林道柵欄起登林道路況好像越來越差了，我覺得可以說是比郡大林道的路況還差09:17廢棄機車，看到廢棄機車就知道離下切的岔路不遠了 09:55岔路下切，陡下650m直到耳無溪底11:13耳無溪，這幾天都有下午後雷陣雨，但幸好水量還好，不用脫鞋就可以渡溪 11:14有綁繩，抓好繩子穩扎穩打過溪即可 11:50取完水開始起登上攀，揹了5公升要過兩晚 13:40 2400營地，這時候竟然開始下雨了。

14:00休息一下，耳無溪爬上來共要爬750m，我們的策略是每上升250m就休息一次，直到休息到第三次就會到嚕 14:53遠多志前營地，紮營，雨開始下大15:00紮好營、躲進帳篷、煮飯、喇低賽、小酌聊天、慶生這天是在下的生日?感謝隊友揹蛋糕，太驚喜了，多負重200克呀！！第一天重裝6小時，距離11.4km，爬升1226m0827(六) Day201:00起床，為了趕在每天的午後雷陣雨之前回到帳篷，很認命的很早起 02:20遠多志前營地起登，一路上箭竹濕到爆，雨衣雨褲必備02:50遠多志山，原來這裡有個很大很不錯的遠多志營地 05:51鬼門關斷崖，整段路最美的地方就是這裡啦！！

06:00鬼門關山 06:00剛好日出後不久，還呈現金黃色的陽光 06:14往無明池的路上根本康莊大道 06:24快到無明池再刷一波箭竹 06:47⛰無明山，展望超超超讚的啦 07:17下山，還有很長的路要走，要前往甘藷峰 07:42回到無明池08:08鬼門關斷崖，去程是上攀，回程是下坡，小心滑慢慢走 09:50甘薯南峰岔路營地，絲毫不能休息，繼續前往甘藷峰 10:58三角點前的碎石坡，走一步會倒退嚕兩步 11:23⛰甘薯峰爬上爬下終於來到甘薯峰，還蠻硬的誒！而且有累積無明山的疲累吧來到三角點居然開始白牆，雷聲隆隆，一臉快要下雨的樣子... 13:15甘薯南峰岔路營地，有一支北二段的隊伍看天氣不妙，迫降在這裡13:58遠多志山 14:20回到遠多志前營地，今天的雨下得比昨天早，幸好也是在下大之前回到帳篷裡

第二天：輕裝11.5小時，距離16.5km，爬升1696m0828(日)

Day3 03:00起床，今天要撤帳了，昨晚雨下很久，沒想到早上帳篷乾了，通風的好營地 05:00起登，一開始快樂的下坡 05:36 2400營地 06:30耳無溪，補充水份，帶上待會的上攀650m的水量就可以 08:40回到730林道 09:08廢棄機車 10:20柵欄完成，登出喔耶！！第三天：重裝5.5小時，距離12.2，爬升750m——以下詳細照片搭配時間軸

0826(五) Day1

06:45王小明登山協助站

有訂王小明的接駁，車子可以停他們的地，可停大約15輛車(或更多)，要交出車鑰匙

08:05 經歷一番跌跌撞撞碰碰車，730林道柵欄起登

林道路況好像越來越差了，我覺得可以說是比郡大林道的路況還差

09:17廢棄機車，看到廢棄機車就知道離下切的岔路不遠了

09:55岔路下切，陡下650m直到耳無溪底

11:13耳無溪，這幾天都有下午後雷陣雨，但幸好水量還好，不用脫鞋就可以渡溪

11:14有綁繩，抓好繩子穩扎穩打過溪即可

11:50取完水開始起登上攀，揹了5公升要過兩晚

13:40 2400營地，這時候竟然開始下雨了

14:00休息一下，耳無溪爬上來共要爬750m，我們的策略是每上升250m就休息一次，直到休息到第三次就會到嚕

14:53遠多志前營地，紮營，雨開始下大

15:00紮好營、躲進帳篷、煮飯、喇低賽、小酌聊天、慶生這天是在下的生日?感謝隊友揹蛋糕，太驚喜了，多負重200克呀！！第一天重裝6小時，距離11.4km，爬升1226m0827(六) Day2

01:00起床，為了趕在每天的午後雷陣雨之前回到帳篷，很認命的很早起

02:20遠多志前營地起登，一路上箭竹濕到爆，雨衣雨褲必備

02:50遠多志山，原來這裡有個很大很不錯的遠多志營地

05:51鬼門關斷崖

整段路最美的地方就是這裡啦！！

06:00鬼門關山

06:00剛好日出後不久，還呈現金黃色的陽光

06:14往無明池的路上

06:24快到無明池再刷一波箭竹

06:47⛰無明山，展望超超超讚的啦

07:17下山，還有很長的路要走，要前往甘藷峰

07:42回到無明池

08:08鬼門關斷崖，去程是上攀，回程是下坡，小心滑慢慢走

09:50甘薯南峰岔路營地，絲毫不能休息，繼續前往甘藷峰

10:58三角點前的碎石坡，走一步會倒退嚕兩步

11:23⛰甘薯峰

爬上爬下終於來到甘薯峰，還蠻硬的誒！而且有累積無明山的疲累吧來到三角點居然開始白牆，雷聲隆隆，一副快要下雨的樣子...

13:15甘薯南峰岔路營地，有一支北二段的隊伍看天氣不妙，迫降在這裡

13:58遠多志山

14:20回到遠多志前營地，今天的雨下得比昨天早，幸好也是在下大之前回到帳篷裡第二天：輕裝11.5小時，距離16.5km，爬升1696m0828(日) Day3

03:00起床，今天要撤帳了，昨晚雨下很久，沒想到早上帳篷乾了，通風的好營地

05:00起登，一開始快樂的下坡

05:36 2400營地

06:30耳無溪，補充水份，帶上待會的上攀650m的水量就可以

08:40回到730林道

09:08廢棄機車

10:20柵欄完成，登出喔耶！！第三天：重裝5.5小時，距離12.2，爬升750m。

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