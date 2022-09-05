八連溪上的珍珠 三芝紅葉谷瀑布、內柑宅古道 順遊八連溪水車公園 好像日本漫畫場景

今日行程：青山路登山口＞內柑宅古道＞拉繩過溪＞駁崁遺址＞青礐遺址＞紅葉谷瀑布＞八連溪水車公園紅葉谷瀑布，海拔575公尺，位於新北三芝，因上游多楓樹而得名，又名內柑宅瀑布或柳子楠瀑布，屬陽明山國家公園的範疇，紅葉谷瀑布為八連溪最著名的景點之一，清新秀麗，晶瑩剔透，猶如一顆完美無瑕的珍珠內柑宅古道，位於三芝，為昔日當地運送貨物的要道，古道始於清咸豐年間，過去種植大青，現還遺留有青礐遺址，青礐指的是浸泡藍靛染料的地方，古道中亦可看出曾經的聚落，有相當多的石牆，駁崁等遺跡今天就由青山路登山口出發，可Google八連溪農園餐廳，大眾運輸可搭乘F132路線公車至土匪市集站下車，再步行前往

一路上風景就很美，竹子山群峰映入眼簾

登山口就在八連溪農園餐廳附近

這裡已經是陽明山國家公園境內

沒多久就要越溪，溪潭相當清幽美麗

越溪後取右行，古道沿著八連溪而行

路上都有數字紅標記，可能是以前路況不佳時常有人迷路，但現在內柑宅古道路況已經非常好，登山隊的標示也很清楚了

遇叉路，兩邊相通，我們右去左回

駁崁遺跡非常多，可見從前這裡曾有聚落存在，很有可能是過去染料業發達所遺留

抵達青礐遺址

過了青礐遺址，紅葉谷瀑布就不遠了

抵達紅葉谷瀑布，海拔575公尺，耗時約45分鐘

紅葉谷瀑布約3，4層樓高，即使是枯水期，水量還是非常大，晶瑩剔透的瀑布灑落在黑褐色的岩壁上，猶如珍珠一般閃耀動人，美到令人感動

假日的遊客十分的多，還有包遊覽車的登山團，可見以成為熱門的登山路線

接著前往鄰近的八連溪水車公園，就在德賢路上

從三芝遠眺小觀音山，大屯山群峰，非常的美

沒想到路邊的民宅也有使用水車

八連溪水車公園入口

水車公園出乎我意料，設計的很有日式風格，又有田園風光，真的很像日本漫畫裡才會出現的場景

那麼今天的旅途就到這裡