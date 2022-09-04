帶孩子幹大事！ 父子包場「一日油霞麥O型」 2203峰有點硬、感覺有爬不完的小山頭

暑假都快過完，好像都沒有帶孩子幹大事...氣象預報說太平洋高壓要籠罩台灣，幹大事的時刻終於到來。本來規劃走油霞縱走就好，因為感覺油霞麥一次走完好像有點操，油霞縱走距離短一些也許會有同伴想跟我們一起走。當天剛好平常一起爬山的夥伴們都沒空，只有我們父子二人自己走，所以出發前一晚就和兒子決定一次走完油霞麥。心中就是覺得我們兩人的體力和腳程一定可以完成。

行前計畫時就以12:00到霞山為分界點，12:00前到霞山我們就繼續往麥巴來山，被關門就回頭下切羅山林道南線回羅山分站。 最重要的事情就是專心走好每一步，深山受傷很麻煩。

路況:

[油羅山步道]觀光路線，無難度。

[油羅山-霞山]路跡優，沒有危險地形，就是很多小山頭要翻越，上午體力好沒甚麼問題。

[霞山-麥巴來]路況比前一段差，路跡依然清楚，還是有一堆小山頭要爬，下午體力衰退，看到小爬坡都嘆氣，那個2203峰真的是有硬。

[麥巴來山頂-麥巴來溪底]，4公里直下1100公尺，部分路跡容易被滿地落葉掩蓋，基本上跟著布條方向走就沒錯。

雖然不輕鬆，但喘息空間也不少。

感覺有爬不完的小山頭

比霞山還高的霞山東南峰

經過這一堆就快到麥巴來了

麥巴來溪，水超冰。

羅山林道賞夕陽，五指山那邊的雲海很不錯。

完整相簿：

父子包場的一日油霞麥O型 - 健行筆記 (biji.co)

時間與里程：06:17 羅山分站06:45 油羅山第一登山口 (2.0K)08:03 油羅山 (4.5K)11:26 霞山-午餐 (10.4K)14:17 2203峰 (14.5K)15:53 麥巴來山 (17.4K)17:26 羅山林道南線 (20.8K)17:51 麥巴來溪 (21.7K)18:18 羅山林道南線 (22.2K)18:56 羅山分站 (24.6K)GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1107531

2022年8月21日 星期日 上午 6:17 TST距離：24.6 公里持續時間：12 小時 38 分平均速度：1.9 公里/小時海拔高度最低：1004 公尺海拔高度最高：2202 公尺總上升：2299 公尺總下降：2304 公尺