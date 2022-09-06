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老少咸宜步道悠閒走 台中竹坑南寮登山步道 開闊風光放空悠遊

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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竹坑南寮登山步道， 位在台中龍井步道起點在竹坑里， 中二高橋下， 入口跨越 山渠 洩洪道木本橋是清朝時期南寮至大肚山開墾， 以及竹坑往返重要的道路之後道修建為登山步道， 成了當地居民健行步道之一假日裡也有農夫市集， 相當熱鬧步道最大的特色是； 可以欣賞有如擎天崗大草原般的草原景色天氣好的時候， 還可以遠眺海線的風光來的這天， 龍井發電廠的大煙囪清晰可見。 

竹坑南寮登山步道 相簿

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入口處山渠 洩洪道木本橋

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中二高的橋下， 腹地很廣， 可停放機車， 汽車而前進登山口前的廣場， 假日還有舞蹈， 吹奏樂器，...等等活動不少人還帶了椅子...餐食， 猶如來野餐一般， 熱鬧不已。 

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登山口前有一塊大石碑， 刻著: 仁著樂山的字樣。 

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一旁也設置了步道導覽圖可參看。 

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步道以；  木棧道、卵石路、土徑、石板路 為主

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步道左側， 一片片綠油油的大草原， 很舒心

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大榕樹休憩處:  此處涼亭設置了椅子， 方便短暫歇憩。 一旁榕樹， 頗為壯碩

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步道分有主步道， 以及ABC線， 沿途的標示滿清楚。 我則採B步道前進後， 接續觀景平台， A線步道， 小O一圈， 回到登山口。 

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左側為B線步道。 回程會從右線接回。 

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步道時為， 石板路， 時為木棧道。 但都很平緩。 

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又來到另一處休息平台， 同樣提供了椅子休憩。

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從這裡右轉接續到觀景平台。 

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龍止觀: 依其字義: 走在步道上， 由高脊高處遠望， 開闊風光， 讓人身心舒暢， 就像走在人生道路上能夠屏除世間雜念， 讓心靈空明這裡設置的木造涼亭， 空間夠大， 山友興致一來 ， 還會在這裡泡茶品茗。 

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步道沿線， 雖有綠蔭， 仍有開闊處會有日曬之餘， 不過， 這天， 天空的雲朵很美。 

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步道途中， 會看到山谷中凸起的小丘， 遠看就像鯉魚的身形而得名， 這裡的視野極佳， 綠色草原， 兩旁綠樹， 藍天白雲相映襯。 

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步道禁止車輛進入， 午後， 行走的人不多， 頗為清幽

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很想拿把椅子， 坐在綠蔭下， 吹著涼爽舒適的風。 

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來到觀景台， 幾乎有360度的視野， 

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一側的導覽圖， 將周遭景點標示得很清楚。 

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站上觀景台， 不僅車來車往的高速公路，就連海線的大煙囪， 都清晰可見。 

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從觀景台， 返回到， 主線步道及A線步道的岔路口， 循左側的木階梯往下則可以接回大榕樹的分岔路口， 再原路回到步道入口處

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步道走來平緩， 視野佳， 很適合大人小孩悠閒走就算平常少有運動的人， 都不會有負擔， 惟部分路段有日曬之餘， 記得做好防曬。 步道入口處， 也提供了洗手間， 相當便利。  

城市漫遊。 gina文章出處

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