超適合新手！走在山海之間「南子吝步道」沿路回望的景色也超美

嗨大家～我是谷谷，如果想一次飽覽群山跟大海，但又不想太累，那東北角的「南子吝步道」可以說是最好的選擇。詳細行程可直接看影片，裡面有詳細路況＋東北角玩一天行程規劃

以下為網誌圖文版：高畫質圖檔原文點我

開車導航直接到「南雅漁港」，現場有一個很大的停車場，而南子吝步道入口就在停車場對面民宅內。

停車場這邊也是一個很好拍照景點 哈。

這個看板處是指向小吃店，登山口是在另一側。

正確登山口方向是這個小指標，一開始差點還沒爬就先去小吃店大吃特吃 (๑•́ ₃ •̀๑)一路順著指標走，一開始是連續的木階梯，建議可以早一點來或下午，因為都沒有遮蔭，非常曬。

南子吝步道全長僅990公尺，來回大概1個多小時即可完成，若慢慢走、拍照休息，可以抓3小時左右～

沿路記得回望，會看到離剛剛上來的小村落越來越遠，海灣、山景、民宅景色不錯。

木階梯結束後就會換成石梯，坡度比較緩一點，但同樣也沒有遮蔭，不過這時已經看不到民宅，景色變為山與海，也算是炎炎夏日爆熱爬山最大的療癒。

石梯路走一小段後，你會看到步道旁有一顆很大的石頭平台，不少人都會爬上去拍照，景色非常好，來走南子吝步道千萬別錯過這裡。

就是這顆大石頭平台。來這裡一定要記得擦好防曬跟備足水，雖然海拔不到200公尺，但很曬所以會喝很多水，中間也有一處涼亭可休息，緩解逐漸飆升的體溫。

抵達山頂時，先往左邊岔路走，可以看到一望無際的大海，搭配好天氣，海天一線非常遼闊舒心，折返後再往前走，就會到南子吝山的三角點，360度大景展望，可以俯瞰南雅聚落，也被無耳茶壺山、半平山、燦光寮山及草山山包圍，還能遠眺基隆山和鼻頭角，東北角美景一次囊括。

短短1個多小時，就能飽覽山海大景，而且路況簡單，全家大小都很適合，非常高ＣＰ值的南子吝步道分享給大家～更多爬山生活在 ：IG \ FB