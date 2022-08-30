找回美好記憶 「環七星山人車分道」懷著感恩的心暢遊

很美的一段健行路線，每次搭「108遊園公園」都會經過的一段路(小觀音山站到夢幻湖站)，車程短短數分鐘，但實際走過感受大不同...。

2019年走了一次懷疑人生的官版「環七星山人車分道」全程13公里，冷水坑到新園街段，偶而出現傳說中的人車分道，邊走還是要懷著感恩的心...。

這次想再走一次，把走到崩潰的那段(冷水坑到新園街)去掉，再補上次因步道崩塌無法行走(小觀音山停車場到中湖)的那一段。從「草山防空洞0Km里程樁」開始，

走地下隧道穿越「陽金公路」，出階梯，步道右邊就是陽金公路，循石階而上，步道緩緩向上，佈滿落葉的原始小徑，美美石板路，沿途綠意盎然。

我好愛的一棵樹...經歲月的催殘，雖然己一分為二...但，還是努力的展現它的生命力...

十來分鐘後，來到「陽明山國家公園遊客中心」，七星山矗立在眼前...。

經「苗圃登山口」，因步道與陽金公路相距不遠，時而沉醉於大自然寧靜中，時而劃破寂靜的汽車聲呼嘯而過讓人有置身於都市叢林的錯亂。

微上坡步道，走在闊葉密林裡...

走「環七星山人車分道」，有個好處就是不想走時，隨時都有公車可以搭。左叉路有108園遊公車站。

步道往下，穿過「陽金公路」在「陽明書屋」旁的小徑繼續前進，

接著，出現小小竹林，

「竹子湖派出所」前的觀景台可遠眺大台北盆地，

步道在「竹子湖派出所」旁的小巷弄(小到一不小心就錯過)，接續，竹子湖至頂湖山路段，

又看到往「頂湖山公車站」的指標...。

陽光透過密實的葉片投下斑駁光暈 好美！但，石板上枯葉、青苔滿滿，每步都踩得小心翼翼...。

再次離開林道，穿過「陽金公路」，

此段是走過歲月的杉木家族，步道短暫進入柳杉林區...

出柳杉林區，來到熟悉的「小油坑橋」，步道緩緩上行，鑽過「小油坑橋」，七星山腳下的小油坑噴氣孔炊煙裊裊映入眼簾...。

小油坑橋、小觀音群山

續往「小油坑」前進，闊葉林區緩上坡，再度穿過陽金公路，在 「小油坑橋停車場」旁轉入「百拉卡公路人車分道」進入箭竹林、闊葉林、芒草區...。「小觀音停車場」，回望頂湖

箭竹林小徑往「中湖」

「環七星山人車分道」最美的一段，沿途遠眺竹子山與金山河口沖積平原，從「小觀音山停車場」往中湖段，步道兩旁都是箭竹形成的綠色圍牆，左邊竹子山群及北峰稜線綿延山巒，山腰間的「竹子山戰備道」與「竹子山」稜線 真美！

有點隱密的「七星瀑布」，一不小心就錯過...

驚見站立石階路，短短陡上後，步道平緩，兩旁綠色箭竹夾雜芒草築成的圍牆...。

蕨類中的活化石「雙扇蕨」，從侏儸紀時代就存在，乍看之下好像一支破雨傘好可愛的！

遠眺「小觀音山」，「陽金公路」

站在戰備道旁護欄邊，遠眺海平面、金山地區與下方的陽金公路的「馬槽橋」、「竹子山」，往下探有幾處噴著氣的「馬槽溪」。

步道漸漸下坡，又是公路出入口，過「夢幻湖公車站牌」大太陽下的柏油路，緩緩上坡，但非常曬...

高低錯落、深淺有致參差綠意，驚嘆大自然亂中有序的美...。

雖然天空不是太晴朗，但101清淅可見。

教育廣播電台塔剛刷上油漆紅白好耀眼。

七星山公園好熱鬧哦！健行的、踏青的、野餐的、遛狗的、被狗遛的...，或坐或躺...只要是陰涼處全是人。

接回「冷苗步道」往苗圃登山口，結束「環七星山人車分道」。

▌交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。去程「捷運北投站」 轉搭 230 公車 在「紗帽山站」 下車。回程 「童軍站」搭小9(台灣好行) 回「捷運北投站」。

▌健行路線：環七星山人車分道的起點→陽明山遊客服務中心→竹子湖→小油坑橋→頂湖→小觀音山停車場→小油坑箭竹林→百拉卡公路人車分道→七星瀑布→中湖→夢幻湖停車場→戰備跑道→夢幻湖→七星山公園→冷苗步道→苗圃登山口→童軍公車站。全程約12公里，沒有惱人的陡上及陡下行程，重點是「不想走時，隨時都有公車」。