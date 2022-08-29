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一日O型縱走 值得一探的寧靜夢幻「水漾森林」與春陽灑落的「鹿屈山林」

健行筆記／ 健行筆記九味

【水漾森林.鹿屈山】一日O型縱走水漾森林

台灣嘉義縣阿里山鄉山區的一座堰塞湖，921大地震後石鼓盤溪上游因河道受阻形成的堰塞湖，杉林因長期泡水頹圮枯死，群體的死亡姿態在水中倒映出凋亡之美，因此有了「水漾森林」如夢似幻的名字。

鹿屈山 屬於阿里山脈，海拔2288公尺，有一顆三等三角點 與鳳凰山、金柑樹山、樟空崙山等合為溪頭四珠，前往水漾森林可以安排兩天一夜露營悠閒行程，也可以安排一日來回健行行程兩天或是一天行程，選擇適合自己的行程都很好

我們這一天的【水漾森林.鹿屈山】一日O型縱走，一早從杉林溪紅樓出發，行走2K到仁亭，經仁亭開始行走到O型岔路口，右轉向鹿屈山山線 (直行則是傳統前往水漾森林林道路線) ，途中會先一路陡上到達鹿屈山前鋒，後便是平緩的山徑抵達鹿屈山，接著到達林道好漢坡岔口，接回傳統的水漾路線，抵達水漾森林，回程則是走傳統林道路線回到仁亭。在鹿屈山前鋒至鹿屈山這一段平坦的山林路徑，林相相當優美豐富，有比人還高的芒草叢林，還有一整片的檜木林，以及寬闊的林道。陽光灑落在林間形成的景致，不亞於水漾森林的美，途中還可以清晰遙望玉山群峰，以及享受漫木在山林間的優閒。

如果有計畫前往水漾森林，有時間的話真的建議可以多安排鹿屈山這一登山路線，體驗鹿屈山這山林帶給你的大自然氛圍。

總結心得：水漾森林真的美，鹿屈山林很值得前往。

注意事項：杉林溪紅樓至仁亭遊園接駁車08:00才開始行駛

登山紀錄：海拔爬升:1150M，全程距離:20K，花費時間:8小時15分

登山影片：

登山照片:

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登山 阿里山 露營

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