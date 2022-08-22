北台灣最美峽谷+最秀麗瀑布！ 新北「內洞森林遊樂區」瀑布森林浴不間斷 美到令人驚艷不已

今日行程：烏來瀑布＞內洞森林遊樂區＞觀瀑步道＞烏紗溪瀑布＞羅好水壩＞樂水橋＞下層瀑布（內洞瀑布）＞上層瀑布＞森林浴步道＞內洞林道＞賞景步道＞信賢步道＞昇龍瀑布＞信賢吊橋＞信福路（溪岸步道）＞瀑布路內洞森林遊樂區，位於新北市烏來，內洞森林遊樂區，以上下層瀑布聞名（又名內洞瀑布或信賢瀑布），亦有秀麗的烏紗溪瀑布，園區內步道眾多，有森林浴步道，賞景步道，還能接上內洞林道。信賢步道，位於新北烏來，一路沿著南勢溪而行，山河壯麗，河谷落差之大，岩壁聳立雲霄，號稱北台灣最美峽谷一點也不為過，沿途小瀑布不斷，昇龍瀑布則為步道中最華麗的瀑布，高數十公尺，猶如飛龍一般從天而降。今天就由內洞森林遊樂區啟程，過烏來老街，沿著信福路即可抵達，大眾運輸可搭乘公車849路線至烏來站，再轉乘計程車前往

烏來瀑布，高達80多公尺，不管看幾次都很美

從入口處開始即為觀瀑步道，很快就到達烏紗溪瀑布，因烏紗溪與南勢溪切割速度不同產生落差而生成

烏紗溪瀑布其實跟南投摩摩那爾瀑布還有些類似，都是在岩壁內側的瀑布，而且旁邊山壁還呈現橘紅色的彩壁

沿著步道走，來到羅好水壩，是有發電的功用

美麗的南勢溪，溪岸的石頭竟然是象牙色，真的超美

約1K處，抵達樂水橋，旁邊就是下層瀑布

下層瀑布就這麼美，真是令人期待呀

繼續走往上層瀑布

近看下層瀑布

抵達上層瀑布看台，即使最近許久都沒下雨，水量還是很大，無論是瀑布本體還是周邊環境，都美到令人驚艷不已

接著走往森林浴步道

森林浴步道偶爾有不錯展望

森林浴步道可以往上走到內洞林道，也可以走賞景步道回到園區入口，我們先上去內洞林道，大約500公尺而已

往內洞林道的路上出現較多的杉木

抵達內洞林道，有興趣的可以走，總長度約15公里，一路接到孝義派出所，我們則走一小段內洞林道後折返，走賞景步道下山

賞景步道果然視野真的不錯

接著接回入口，走出森林遊樂區，走往信賢步道，沿著馬路直走一小段就到了

信賢步道景色真的很不錯，路程約2公里，平緩好走，相當適合親子健行

一路上小瀑布不斷，昇龍瀑布是最壯觀的一個，個人也是很喜歡這個瀑布

信賢步道的終點就是信賢吊橋

最後沿著溪岸步道走回烏來公車站，沿路欣賞南勢溪峽谷風光

南勢溪的風景真的不是蓋的，堪稱北台灣最美峽谷

那麼今天的旅程就到這裡