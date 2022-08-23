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西部版錐麓古道！ 超壯麗斷崖與瀑布 「八通關古道」東埔溫泉到雲龍瀑布段

健行筆記／ 健行筆記Fina Chen

《八通關古道

週末連兩天登山行程，主要的重點是玉山前峰，今天先來有西部版錐麓古道的八通關古道暖身。我們走東埔溫泉到雲龍瀑布段。

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不過我第一次知道登玉山有名的東埔山莊，原來不在東埔溫泉這裡。東埔山莊位於塔塔加，不在東埔溫泉；東埔溫泉也沒有東埔山莊。

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從八通關古道登山口到雲龍瀑布長度為4.3公里。 4.3K後面有雲龍吊橋，過吊橋之後就需要申請入山，所以我們就在瀑布處折返。前面1.3公里為緩上坡，會經過一段崩壁路段，比較不好行走。但過了崩壁都是平緩的路面。路面寬度狹小，旁邊都是斷崖，行走或會車的時候要小心。 最近3.4K處的橋斷了，要到瀑布需要繞過斷橋處，旁邊有拉繩，小心行走即可。以下照片欣賞開始（登山口開始）

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八通關古道在3.4K, 11.5K處都有斷橋，需小心通行

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到雲龍瀑布前，只有這一段爬坡比較高。

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每座橋都有編號。感謝辛苦修建的人讓我們可以安全通行。

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父子斷崖

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每0.1K有一個里程告示牌

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壯麗的景色

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八通關古道沿著陳有蘭溪前進

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3.4K斷橋處（目前正在施工整修中）我們繞旁邊前進

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過了3.4K斷橋有一小瀑布

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雲龍瀑布到了！

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到瀑布處時開始下雨，所以我們就趕緊回程。沒有到雲龍吊橋了。我們一路漫步加上愛玉亭吃愛玉，瀑布處休息。享受了一段非常愉快的登山健行時光。

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一同登山健行的好夥伴路線：飯店→東埔吊橋→八通關古道登山口→愛玉亭→父子斷崖→3.4K斷橋處→雲龍瀑布→原路回程海拔1,000到1,500m總里程：13公里總爬升約580m氣溫：八月中旬中午約24度。時間：4小時

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停車：東埔吊橋旁有停車場，走過東埔吊橋後往上走遇到馬路右轉，即可看見八通關古道指引，左轉即是步道入口。廁所：愛玉亭有提供廁所可以使用#fina的動茲人生 #雲龍瀑布 #八通關古道 #愛玉亭 #東埔溫泉 #東埔吊橋 #錐麓古道 #雲龍吊橋 #南投 #登山 #健行 #健行筆記

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