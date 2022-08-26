來這裡練膽量！「玉山前峰」手腳並用的極陡石瀑 喜歡刺激的朋友快來插旗

《玉山前峰》沒有抽到玉山單攻名額，改走申請即可入山的玉山前峰。玉山前峰標高3239公尺，很多人都會來這裡當作玉山群峰的前哨站。

從塔塔加遊客中心上東埔停車場。停車場起登，走到排雲管理站到玉山登山口，單程需要踢柏油路3公里，我們就當作熱身一路散步前往登山口。

上東埔停車場

停車場這裡有廁所。有野生獼猴，小心手上的食物。

廁所對面就是入山口。

開始走公路上去登山口。

走約十分鐘就到塔塔加警察小隊，後面那一棟是排雲管理站。

走過這裡就開始正式入山拉！

大鐵杉的左邊是往玉山登山口方向。

途中會經過大鐵杉；大鐵杉對面有廁所可以使用。這裡到登山口前的最後一個廁所。下一個廁所就是離登山口距離1.7K的孟祿亭附近的生態廁所了。

看到這兩個柱子就是玉山登山口到了

這裡一定要來拍的！ 後面就是往玉山前峰主要的步道

一開始緩上，可以當作熱身。

孟祿亭可以稍做休息，前面一點還有生態廁所。

經1.7K孟祿亭至2.7K處即為前峰的登山口; 前峰登山口到山頂，距離雖只有0.8公里，但爬升卻有400公尺！超級陡峭的啊！ 前峰最有名的就是這最後400公尺極為陡峭的石曝。

石曝區往上看是感覺沒有盡頭，中間有段可能會走錯，需小心注意石頭上噴漆方向。 有兩段石曝，看到了繩索與鐵鍊就是快到頂了。考驗手腳靈活與耐力了。建議要帶手套方便攀爬，有些石頭鬆動會小心踏點即可。

我們上去已經12點，起霧沒有看到展望。但仍對這種天氣很感激，直到我們返回停車場才開始下雨。感謝山神保佑，全員平安回來。

路線： 上東埔停車場起登(0K)→玉山登山口（經過排雲管理站、大鐵杉2.7K）→孟祿亭（4.4K) →前峰登山口(5.4K) →玉山前峰(6.2K)→前峰登山口（7K) →塔塔加登山口(10K) →上東埔停車場（12.7K)

海拔從玉山登山口2,610到前峰山頂3,239m總爬升：890m爬升高度約快600公尺。加上塔塔加遊憩園區的公路，大約290公尺，總爬升是890m。氣溫：八月中旬，早上七點約16度；中午大約是25度

前峰短短的0.8K石曝路線非常刺激。可以練功、練膽量，練肺活量。 希望下次來到這裡，就是單攻玉山主峰了。

備註： 欲前往玉山前峰，需要入山申請，把登山證文件投入塔塔加警察小隊的信箱裡面，然後去排雲管理站繳交入園證（記得要帶身分證）如果不想要踢快3公里的塔塔加遊憩區的公路，可以搭乘接駁車。 接駁車單程費用是1個人$100。 營業時間到下午17:00止。

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