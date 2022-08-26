快訊

台積電因艾司摩爾EUV變「吃電怪獸」 2025年耗能估占全台12%

韓中關係走鋼索：南韓對中國的依賴又反感？

來這裡練膽量！「玉山前峰」手腳並用的極陡石瀑 喜歡刺激的朋友快來插旗

健行筆記／ 健行筆記Fina Chen

玉山前峰》沒有抽到玉山單攻名額，改走申請即可入山的玉山前峰。玉山前峰標高3239公尺，很多人都會來這裡當作玉山群峰的前哨站。

ca0f702ca3b580e4471b217fb4c3038c.jpg

從塔塔加遊客中心上東埔停車場。停車場起登，走到排雲管理站到玉山登山口，單程需要踢柏油路3公里，我們就當作熱身一路散步前往登山口。

b1f8de103d7a5062817ecdbde7f76840.jpg

上東埔停車場

d1393a122b5c71ab070c98dbc158947c.jpg

4218777a18646187ed8b68572959c23e.jpg

停車場這裡有廁所。有野生獼猴，小心手上的食物。

廁所對面就是入山口。

cd8f6540f0d63316ff57165238ec55b6.jpg

開始走公路上去登山口。

7efc83aed128d7d5ad35e2fbc123c961.jpg

走約十分鐘就到塔塔加警察小隊，後面那一棟是排雲管理站。

走過這裡就開始正式入山拉！

586810e271779a10a0133dc38d572b66.jpg

7c5685c638c23f7c02544e4bdfafa495.jpg

大鐵杉的左邊是往玉山登山口方向。

bfb1217d5ca0e4e175a35317a160e2d8.jpg

ba5cf1bd9594b86ca76a7f6ad6856030.jpg

途中會經過大鐵杉；大鐵杉對面有廁所可以使用。這裡到登山口前的最後一個廁所。下一個廁所就是離登山口距離1.7K的孟祿亭附近的生態廁所了。

9846c5695e7a3da45d78c3a7d2db65be.jpg

看到這兩個柱子就是玉山登山口到了

fca095031aa9f6df7aacdc8ce4f40bed.jpg

這裡一定要來拍的！ 後面就是往玉山前峰主要的步道

2baa54a0c0b4653c792fcb74dfe16b84.jpg

一開始緩上，可以當作熱身。

c08683c16657483bae5e736532a12770.jpg

36271668c8485c69bb210d5d39884c92.jpg

ff7cb51a986cce581d044ae3a1a58a6b.jpg

孟祿亭可以稍做休息，前面一點還有生態廁所。

1364450cf7af70cb670ebd250b94ee78.jpg

1a8662fc0ed542918e2ccb56649259b6.jpg

經1.7K孟祿亭至2.7K處即為前峰的登山口; 前峰登山口到山頂，距離雖只有0.8公里，但爬升卻有400公尺！超級陡峭的啊！ 前峰最有名的就是這最後400公尺極為陡峭的石曝。

a529de50460360c8ab667268e084b597.jpg

8b40492d9fd02cf6ccb92bdb7a78998a.jpg

f4b12c970cd3f8ddeaab1a614c8a0305.jpg

2345281a3f0083d444da6518585947ea.jpg

0a52070deb4e13d4d46b11cdccc391f4.jpg

石曝區往上看是感覺沒有盡頭，中間有段可能會走錯，需小心注意石頭上噴漆方向。 有兩段石曝，看到了繩索與鐵鍊就是快到頂了。考驗手腳靈活與耐力了。建議要帶手套方便攀爬，有些石頭鬆動會小心踏點即可。

83ebe1cb1ce84108d8329f7912bbd3a4.jpg

28ea90662a5b7fa721f5e347acb76070.jpg

我們上去已經12點，起霧沒有看到展望。但仍對這種天氣很感激，直到我們返回停車場才開始下雨。感謝山神保佑，全員平安回來。bde02f128c49726f6512263ec8434ca7.jpg

2550918e4649471ad1614b63f32504ff.jpg

路線： 上東埔停車場起登(0K)→玉山登山口（經過排雲管理站、大鐵杉2.7K）→孟祿亭（4.4K) →前峰登山口(5.4K) →玉山前峰(6.2K)→前峰登山口（7K) →塔塔加登山口(10K) →上東埔停車場（12.7K)

8e1f274088e586aef552d407930b3a27.jpg

a793223498a06fc9e230284d13f85f67.jpg

6b43d5cdec44ca96c28784c6755ac365.jpg

海拔從玉山登山口2,610到前峰山頂3,239m總爬升：890m爬升高度約快600公尺。加上塔塔加遊憩園區的公路，大約290公尺，總爬升是890m。氣溫：八月中旬，早上七點約16度；中午大約是25度

1fc4f3962592685d01ce152bac1ccfac.jpg

前峰短短的0.8K石曝路線非常刺激。可以練功、練膽量，練肺活量。 希望下次來到這裡，就是單攻玉山主峰了。

8eb806027425e05959c6bf67deb039b8.jpg

e38d67fdde3419e81184f318290f020a.jpg

備註：欲前往玉山前峰，需要入山申請，把登山證文件投入塔塔加警察小隊的信箱裡面，然後去排雲管理站繳交入園證（記得要帶身分證）如果不想要踢快3公里的塔塔加遊憩區的公路，可以搭乘接駁車。 接駁車單程費用是1個人$100。 營業時間到下午17:00止。

喜歡文章的朋友，歡迎到Facebook追蹤我。臉書搜尋Fina Chen。 我們下次山上見。#Fina的動茲人生 #玉山 #玉山前峰 #塔塔加遊客中心 #上東埔停車場 #石瀑 #登山 #南投 

登山 玉山 公路

延伸閱讀

晨㬢照亮山頭美景！「松蘿湖野營」乾季限定大草原 一定要輕裝取水南勢溪源頭水超甘甜

最完整的玉山懶人包！ 「玉山主北」3天2夜紀錄 重現新台幣千元鈔畫面

一生要做三件事之一 台灣健行登玉山

一睹高山之美！ 「三大入門百岳單攻」推薦，新手友善起點且一日就能完成

相關新聞

來這裡練膽量！「玉山前峰」手腳並用的極陡石瀑 喜歡刺激的朋友快來插旗

《玉山前峰》沒有抽到玉山單攻名額，改走申請即可入山的玉山前峰。玉山前峰標高3239公尺，很多人都會來這裡當作玉山群峰的前哨站。 從塔塔加遊客中心上東埔停車場。停車場起登，走到排雲管理站到玉山登山

中橫大辣「屏風山」 值得擁有過人意志力和體力的你來挑戰

屏風山，中橫大辣，在山岳界名聲響亮，聽名號就知道又嗆又辣，去程先下切個600m，然後就開始瘋狂的陡上，尤其最後一段，抬頭一看是無止境陡坡，而爬上岩壁後，往下一望，真的雙腳發麻。最後回程陡上600m就是

西部版錐麓古道！ 超壯麗斷崖與瀑布 「八通關古道」東埔溫泉到雲龍瀑布段

《八通關古道》 週末連兩天登山行程，主要的重點是玉山前峰，今天先來有西部版錐麓古道的八通關古道暖身。我們走東埔溫泉到雲龍瀑布段。 不過我第一次知道登玉山有名的東埔山莊，原來不在東埔溫泉這裡。東

北台灣最美峽谷+最秀麗瀑布！ 新北「內洞森林遊樂區」瀑布森林浴不間斷 美到令人驚艷不已

今日行程：烏來瀑布＞內洞森林遊樂區＞觀瀑步道＞烏紗溪瀑布＞羅好水壩＞樂水橋＞下層瀑布（內洞瀑布）＞上層瀑布＞森林浴步道＞內洞林道＞賞景步道＞信賢步道＞昇龍瀑布＞信賢吊橋＞信福路（溪岸步道）＞瀑布路內洞

走進迷霧森林！ 超朦朧美感的「大雪山森林遊樂區」，魔幻神木區引人入勝

今日行程：大雪山森林遊樂區遊客中心＞遊客中心觀景台（43K）＞雪山神木（49K）＞紀念碑＞天池（49K）＞瑞雪亭＞啞口觀景台（48K） 大雪山森林遊樂區，海拔全區在2000公尺以上到2600公尺之間

擋不住的浮誇！第一次在百岳美食野餐 「庫哈諾辛山」帶來無限美好

第三次載著朋友們遠征南橫三星，車程單趟約4.5小時，這次也打算解鎖南橫的最後一星。 「庫哈諾辛山」是布農語Quhanusing音譯，意思為燕子。有兩種走法，一種從涇進橋出發，另一種從天池開始，我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。