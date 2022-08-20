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走進迷霧森林！ 超朦朧美感的「大雪山森林遊樂區」，魔幻神木區引人入勝

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：大雪山森林遊樂區遊客中心＞遊客中心觀景台（43K）＞雪山神木（49K）＞紀念碑＞天池（49K）＞瑞雪亭＞啞口觀景台（48K）

大雪山森林遊樂區，海拔全區在2000公尺以上到2600公尺之間，位於台中和平區，園區中森林優美，鐵杉林、檜木林及殼斗科植物為主的暖溫帶闊葉林，因位在雲霧盛行帶，當雲霧產生時，迷霧森林景觀也是相當引人入勝，其他經典景點包含雪山神木，天池，啞口觀景台，木馬道，亦有諸多森林浴步道，鄰近的山脈眾多，如知名的大小劍山，玉山，大雪山，鳶嘴山，稍來山，屋我尾山等等，這裡常見的動物種類也相當豐富，如藍腹鷴，長鬃山羊，山羌，金翼白眉雪山神木，因枝葉開展旺盛，有台灣最美神木之稱，樹齡1400年，相當生長於中國魏晉南北朝時期，樹高50公尺，樹圍13公尺，台灣神木排名第11今天就由和平區的東坑路接大雪山林道（雪山路）前往大雪山森林遊樂區，大眾運輸可搭乘252路線公車前往

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大雪山遊客中心，海拔2275公尺（大雪山林道43K處）

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遊客中心三樓為觀景平台

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中午11點半就白牆，果然是中級山，位處雲霧盛行帶

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續行大雪山林道，前往49K處的雪山神木與天池

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雪山神木入口

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一開始為下坡石子路，步道寬大好走

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雲霧繚繞，猶如迷霧森林，就是典型中級山的美，樹林除了高聳的檜木，杉木外，更有魔幻森林的感覺

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行進約1.4K，遠遠就可以看見壯觀無比的雪山神木，視覺上非常震撼

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高50多公尺，樹圍13公尺，台灣神木排名第11，樹齡1400年

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實在太美了，神木就是有特殊的魔力，深深的吸引無數路過的遊客與登山客，唯有站在千年神木之前，人類才懂得謙虛

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神木後方山徑可以通往殉職員工紀念碑，約100公尺路程

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現場留有許多當年伐木的痕跡

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接著原路折返前往天池

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大雪山森林真的很夢幻

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天池入口就在雪山神木入口後方沒多遠

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可惜起大霧，看不見天池，只能看看水邊的魔藤樹，魚跟照片圖示

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接著前往旁邊的瑞雪亭

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瑞雪亭配上白霧，背景朦朧的感覺還蠻美的，如果天氣晴朗，應該是可以望見天池

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此地常見的金翼白眉，基本上不太怕人

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最後前往啞口觀景台（48K處）

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優美的杉木林

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啞口觀景台步道一路上坡，約500公尺路程，路面是原始的土石路

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抵達啞口觀景台，海拔2600公尺

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雲霧稍微散開，但天氣好的時候是可以望見大小劍山，玉山，志佳陽大山，八仙山等名山

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那麼今天的大雪山之旅就到這裡

神木 步道 森林遊樂區

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