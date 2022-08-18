擋不住的浮誇！第一次在百岳美食野餐 「庫哈諾辛山」帶來無限美好

健行筆記／ 健行筆記翔

第三次載著朋友們遠征南橫三星，車程單趟約4.5小時，這次也打算解鎖南橫的最後一星。

「庫哈諾辛山」是布農語Quhanusing音譯，意思為燕子。有兩種走法，一種從涇進橋出發，另一種從天池開始，我們是選擇爬升多一點涇進橋。

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這次行程上提早了20分鐘出發，明明多繞了甲仙載芭樂，結果還提早，看來開了第四次，路線越來越熟了…

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8:40分整裝完畢起登，平日週三爬山，遊客真的少很多，直到山屋前，都沒遇到幾位山友。

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但到庫哈諾辛山屋這一段，也是較為爬升多的一段。幾位好夥伴們，都把包包塞滿許多豐盛的食物，準備山頂分享。

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我隨手拎了兩包，都比我的包包還重，我可是放有急救包、露宿袋、繩子等，有可能需要的裝備餒，也令我好奇山頂會搬出什麼寶了。

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起登後的林相充滿許多神木，或許這裡離檜谷不遠，所以神木特別多。

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小站擁有「拜木團」稱號，自然想選定一個神木來膜拜，可惜這裡實在太多都喜歡了，ㄧㄧ拍照，可能會延誤登頂計劃。

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但心想有提早20分鐘起登，應該可以放鬆一下，直到走了70分鐘，還不足1公里。

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我開始求饒趕進度，什麼沒收手機、山頂會白牆都搬出運用了。

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此時筑姐、姜含姐也覺得大數山友看的不是美照，而是您登頂時有無白牆，也認真走了起來。

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但抵達庫哈諾辛山屋時，兩位居然已經拉開差距了，此時我必須確認隊友處境。而且將思考如何面對四名隊友處境….

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有怕隊友吃不飽，努力扛著整團包包最重的「專姐」

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有精力充沛，嘴裏念念有詞關山三進三出的「明杰」

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有要爬山前一天還在練重訓，有上課強迫症的「伶姐」

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有穩紮穩打全隊最令人放心的押隊官「彬哥」

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還好轉過彎後，確認兩位姐姐在正確路徑上（原來是貼心的想先到三角點佈置野餐

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於是明杰先後追上，我則避免伶姐有壓力，與專姐一同前往參加野餐Party。

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登頂後，小小的腹地，滿滿人，假日還得了。可惜庫哈諾辛山的鐵牌，早在一個禮拜前被搞丟了。

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但我們團有貼心的筑姐，印製了專屬的紀錄牌，還附上山岳小站。

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還被許多山友們借去拍照，最後我們在背面簽名，由我帶下山珍藏。真的能與妳們結緣，感到很榮幸。

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在面對野餐墊上琳瑯滿目的美食，有牛肉、香椿滷蛋、百香雞肉、玉米筍、花枝丸、鮮蚵哇沙米、地瓜 、鳳梨、櫻桃...

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我們這團真的浮誇，第一次百岳吃鮮蚵，我把它夾在蛋餅中間，誇張的幸福感。

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休息了好長一段時間，決定把沒吃完的食物，移地訓練。

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轉移到三岔路口的休息平台，姜含姐端出一顆要價近200元的小月餅。

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至於口感如何，我吃出有很貴的味道，在配上彬哥的咖啡，藍天白雲，爬山真的帶來無限美好。

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雖然收入不穩，但騙吃騙喝也樂得開心，人生本來就是探索與體驗。

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下山後，看著時間2點30分。暗自竊喜，我的加碼機會來囉，前1次的六龜葫蘆谷都加碼失敗。

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這次進度超前，隊友們只花5小時30分完成庫哈諾辛山，比我預期快半小時。

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但車子開著開著到寶來，已經接近4點了，再請明杰查詢導航，也可能會抵達時已下午近5點，加上時不時一陣陣雨，最後還是決定放棄。

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臨時更變晚餐行程，也不知道吃什麼，玉井市區多繞一圈後，想吃的也沒開。隊友丟了兩個選擇，最後決定近一點的先看看。

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抵達後，感覺氣氛怪怪的，除了沒客人外，也沒看到店員，整間店充滿畢卡索抽象風格。但大雨迫使我們懶得再找下一間，於是登門拜訪「老地方」這間餐廳。

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入門後，老闆似乎睡夢中被我們驚醒，我們也嚇了一跳，我有點想脫口沒事，繼續睡，我們去吃便利商店好了。

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但既然老闆都擺好碗筷了，只好不能沒有禮貌，但有提醒筑姐，稍微點一下就好（心想萬一踩雷，還可以買買別的，車上吃）

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結果看著老闆， 一人打理整間店，出餐速度也不慢，每到菜色都很合大家胃口，這間店實在了得啊。

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老闆還隨性招待小菜與水果拼盤，這個價格與份量，真的外面吃不到。一度懷疑自己是不是高山症狀，現主時農曆七月，老闆端出來的其實是一道道蟑螂、蚯蚓，而我們因飢餓吃的很歡喜。

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最後得知，老闆再半年要歇業了，海海人生不要太累，本身還是位藝術家。

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開心海派的老闆，最後還讓我們挑選他的作品，每人挑選一個喜歡的彩繪石頭。我也認同創作要兼顧環保意識，告別這位藝術料理廚師，希望下次還有福份能再光顧。

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海派的老闆那句「錢不夠，我幫你出」真的不已盈利為目的的精神，值得學習。「消失的鐵牌、無法消失的旅程」

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謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁個人經營粉專搜尋?：山岳小站

神木 野餐 蛋餅

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