一不小心撿到一池寧靜！ 走進沒有潭的鹿母潭山 充滿悠閒渡假感

一不小心撿到一池寧靜 2022 D0717 沒有潭的 鹿母潭山

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Lyrics/가사】 하루 (HARU)- Fallin

https://www.youtube.com/watch?v=5MLxiRfY9wk

看似很近卻很遠, 就算只是短短一公里, 僅以「未完待續」來安慰自己

共 2.41 公里 / 2 小時 48 分鐘高度上升 179 公尺 / 高度下降 188 公尺 / 最高海拔 601 公尺

爆炸熱的天氣, 心情跟著煩躁起來, 意志力一整個很薄弱, 智能 與 思考能力也下降八小時的踏查行程, 立馬陷入二小時的頹廢風格

規劃是要來踏查 「三峽建安四山」, 坐公車跑一次完整的行程,火辣辣的太陽, 讓人頭昏眼花, 四山改天再來, 就爬一山, 有爬就好

「鹿母潭山」有兩個登山口, 位於北104鄉道約3.8K, 另一是 產業道路底 百年土地公柿子挑軟的吃, 騎機車從 產業道路底 百年土地公 起登叉路口問了當地居民, 他說產業道路底有一間「百年土地公」, 瞬間激起某人的好奇心, 還以為是鄉間屋簷翹起的石砌小廟, 結果是鐵皮搭建的小屋, 「百年土地公」就住在裡面, 也是特色吧

路底 百年土地公 沿山路往上爬, 看地圖落差只有 150 公尺

路徑很清楚, 居然有風, 還不會太熱, 不錯喔

爬升約150公尺抵稜線高處, 「鹿母潭山」抵達從土地公旁小徑走, 距離約 1 公里, 算是輕鬆路線

「鹿母潭山」

海拔高度605公尺，無基石, 山頂無展望

一直以為「鹿母潭山」附近會有一個漂亮的「潭」, 「鹿母潭」是新北市三峽區的地名，名稱裡的「潭」，山間的盆地或谷地, 不是一處水潭或水湖.就像 「內湖」或 「苗栗大湖」 是指山間平地, 低窪處或盆地地形

印象中看過其他山友走

「鹿母潭山」路線, 經過一個翠綠色的瀑布沿途卻都找不到, 應該是自己迷糊, 「張冠李戴」

「鹿母潭山」山頂幾棵可以遮蔭的大樹在陽光下也頗有特色,

可連走 鹿母潭山 - 獅子頭山 - 粽串尖 O 走 = 獅鹿 O 行走最近天氣炎熱, 就小走「鹿母潭山」就好

「鹿母潭山」山頂續行, 打算繞一個 小 O形 , 下山走產業道路回到土地公廟路徑明顯 難度不高的短程健行, 不能算是冷門山

循稜線順行, 錯落有致的樹蔭縫間可見對面的雙港子山 與 雙港子山東峰

地形高低起伏不大, 雜木林間 清風徐來,

下切工寮, 可接產業道路

工寮前竹林區, 雜草蔓掩的山徑

白鶴蘭, 花瓣就像一個一個正在跳舞的小仙女台灣常見的野生蘭, 真美

好像很久沒拍到野花, 雖然只是低海拔常見的白鶴蘭還是很興奮, 拍個不停, 白鶴蘭 開花期在夏季 又名白花根節蘭，三褶根節蘭為純白色或米黃色，但花形奇特處在於唇瓣，上有「人」字相疊，花序排列令人贊賞，當花盛開時排成球形，有如白色繡球，具有觀賞價植

雜草掩徑, 看似久無人行

樹林間的鐵皮工寮 抵達,

好驚艷喔, 工寮旁有一水池, 翠綠的楓葉圍繞整個水池

小水池旁小路, 可繞池一周

小小山裡竟然藏有這麼一個夢幻池畔, 靜到讓人想私藏 這是私人工寮, 假日不見主人, 借坐一會, 享受山林間的幽靜

就是這樣情不自禁的喜歡上池畔的楓樹, 不自覺期待著秋天楓紅之時

雖談不上是森林間的童話小屋, 瀰漫著寧靜的氣息, 就是一個絕對的靜謐

小坐片刻, 享受著生命的美好,

這是一個魚池, 池裡錦鯉成群悠游, 形成一幅生動溫馨的畫面

漫步池畔, 舊有石板隨意擺設當作坐椅, 可見主人的舒適愜意享受身處的清新

楓葉倒映池面, 小屋門上的紅色春聯作了陪襯聽著池邊樹林中的蟲鳴鳥叫, 成了一幅美麗的風景

在心裡默默感恩, 謝謝工寮的主人

岔路很多, 每一條產道都很小, 路況還不錯, 很難會車騎機車或步行較合適

真的沒想到, 三峽居然也有這樣人煙罕至的山林, 樸拙自然之美

就算不是爬山, 走走這樣的產業道路, 一種渡假的悠閒

道路轉彎處大石上有著 「福慧山」 的標示

產業道路蜿蜒 曲折延伸, 卻十分深邃恬靜

回到 路底土地公, 騎機車 想去找灰窯遺址

灰窯遺址 位於 建安153號 鐵皮屋旁溪谷

鹿母潭溪焦炭窯遺址, 藏在溪邊, 需要過溪, 水位有些高, 就作罷灰窯遺址 未完待續 ???