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一不小心撿到一池寧靜！ 走進沒有潭的鹿母潭山 充滿悠閒渡假感

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

一不小心撿到一池寧靜 2022 D0717 沒有潭的 鹿母潭山

我喜歡的歌 Lyrics/가사】 하루 (HARU)- Fallinhttps://www.youtube.com/watch?v=5MLxiRfY9wk

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看似很近卻很遠, 就算只是短短一公里, 僅以「未完待續來安慰自己

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共 2.41 公里 / 2 小時 48 分鐘高度上升 179 公尺 / 高度下降 188 公尺 / 最高海拔 601 公尺

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爆炸熱的天氣, 心情跟著煩躁起來, 意志力一整個很薄弱, 智能 與 思考能力也下降八小時的踏查行程, 立馬陷入二小時的頹廢風格

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規劃是要來踏查 「三峽建安四山」, 坐公車跑一次完整的行程,火辣辣的太陽, 讓人頭昏眼花, 四山改天再來, 就爬一山, 有爬就好

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「鹿母潭山」有兩個登山口, 位於北104鄉道約3.8K, 另一是 產業道路底 百年土地公柿子挑軟的吃, 騎機車從 產業道路底 百年土地公 起登叉路口問了當地居民, 他說產業道路底有一間「百年土地公」, 瞬間激起某人的好奇心, 還以為是鄉間屋簷翹起的石砌小廟, 結果是鐵皮搭建的小屋, 百年土地公」就住在裡面, 也是特色吧

7f98ef4af36d1d9409604e9ff1a2b6ae.jpg路底 百年土地公 沿山路往上爬, 看地圖落差只有 150 公尺

路徑很清楚, 居然有風, 還不會太熱, 不錯喔

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爬升約150公尺抵稜線高處, 「鹿母潭山」抵達從土地公旁小徑走, 距離約 1 公里, 算是輕鬆路線

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「鹿母潭山」海拔高度605公尺，無基石, 山頂無展望

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一直以為「鹿母潭山」附近會有一個漂亮的「潭」, 「鹿母潭」是新北市三峽區的地名，名稱裡的「潭」，山間的盆地或谷地, 不是一處水潭或水湖.就像 「內湖」或 苗栗大湖山間平地, 低窪處或盆地地形

4339eb5bbb802470a5598f58a72e660b.jpg印象中看過其他山友走

「鹿母潭山」路線, 經過一個翠綠色的瀑布沿途卻都找不到, 應該是自己迷糊, 「張冠李戴」

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「鹿母潭山」山頂幾棵可以遮蔭的大樹在陽光下也頗有特色,

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可連走 鹿母潭山 - 獅子頭山 - 粽串尖 O 走 = 獅鹿 O 行走最近天氣炎熱, 就小走「鹿母潭山」就好

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「鹿母潭山」山頂續行, 打算繞一個 小 O形 , 下山走產業道路回到土地公廟路徑明顯 難度不高的短程健行, 不能算是冷門山

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循稜線順行, 錯落有致的樹蔭縫間可見對面的雙港子山 與 雙港子山東峰

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地形高低起伏不大, 雜木林間 清風徐來,

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岔路口, 右往 竹坑山/獅子頭山岔路口, 取左下

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下切工寮, 可接產業道路

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工寮前竹林區, 雜草蔓掩的山徑

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白鶴蘭, 花瓣就像一個一個正在跳舞的小仙女台灣常見的野生蘭, 真美

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好像很久沒拍到野花, 雖然只是低海拔常見的白鶴蘭還是很興奮, 拍個不停, 白鶴蘭 開花期在夏季 又名白花根節蘭，三褶根節蘭為純白色或米黃色，但花形奇特處在於唇瓣，上有「人」字相疊，花序排列令人贊賞，當花盛開時排成球形，有如白色繡球，具有觀賞價植

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雜草掩徑, 看似久無人行

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樹林間的鐵皮工寮 抵達,

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好驚艷喔, 工寮旁有一水池, 翠綠的楓葉圍繞整個水池

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小水池旁小路, 可繞池一周

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小小山裡竟然藏有這麼一個夢幻池畔, 靜到讓人私藏 這是私人工寮, 假日不見主人, 借坐一會, 享受山林間的幽靜

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就是這樣情不自禁的喜歡上池畔的楓樹, 不自覺期待著秋天楓紅之時

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雖談不上是森林間的童話小屋, 瀰漫著寧靜的氣息, 就是一個絕對的靜謐

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小坐片刻, 享受著生命的美好,

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這是一個魚池, 池裡錦鯉成群悠游, 形成一幅生動溫馨的畫面

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漫步池畔, 舊有石板隨意擺設當作坐椅, 可見主人的舒適愜意享受身處的清新

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楓葉倒映池面, 小屋門上的紅色春聯作了陪襯聽著池邊樹林中的蟲鳴鳥叫, 成了一幅美麗的風景

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在心裡默默感恩, 謝謝工寮的主人

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岔路很多, 每一條產道都很小, 路況還不錯, 很難會車騎機車或步行較合適

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真的沒想到, 三峽居然也有這樣人煙罕至的山林, 樸拙自然之美

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就算不是爬山, 走走這樣的產業道路, 一種渡假的悠閒

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道路轉彎處大石上有著 福慧山 的標示

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產業道路蜿蜒 曲折延伸, 卻十分深邃恬靜

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回到 路底土地公, 騎機車 想去找灰窯遺址

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灰窯遺址 位於 建安153號 鐵皮屋旁溪谷

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鹿母潭溪焦炭窯遺址, 藏在溪邊, 需要過溪, 水位有些高, 就作罷灰窯遺址 未完待續 ???

登山 瀑布

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