快訊

蔡總統定調「挺堅」：請全黨團結 支持林智堅捍衛清白

邊境再鬆綁 8月15日起外國人來台也免持PCR陰性證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

值得一遊！ 太平山「三星池」登山健行趣 有如魔法森林般原始樣貌

健行筆記／ 健行筆記張家瑋

2022/07/09， 三星池位於太平山森林遊樂區內，往翠峰湖的方向會順路經過，登山口位置在平元林道12.6K處，登山口並不明顯所以很容易錯過，會知道這裡也是從網路上得知，是太平山區的秘境，特地安排行程上午登三星山，下午順遊三星池，剛好都在平元林道上不用繞路，加上三星池路程短不算難到達，真的很值得前往一遊。

在平元林道12.6K登山口處剛好有一處空地可以停車，從登山口進入後不久馬上發現多麼原始自然的森林，沿途樹林茂密而且長滿綠色苔蘚，可以這裡真的極少人造訪，才保有這裡的原始樣貌有如魔法森林般，首先到達妹池或稱弟池，是處淺水池有很多水生植物及綠色苔蘚，很美麗的地方，短暫休息後往三星池進前。來三星池真的建議下載離線地圖，因為在登山口遇到山友以為有伴一起走，結果是走完下來休息的，他們說來過3次但還是會迷路走錯，叫我們要注意方向，還好個人習慣使用離線地圖，一路順暢沒有迷失方向，順利到達太平山區秘境三星池，這裡真的好美，拍了好多照片，湖光山色有如仙境般令人難忘，今天一共走了1.1公里耗時1小時06分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

三星池12.6K登山口

417ac10adb732e4040f44ddd9464f1ce.jpg

033321e773aed35a3b8e3daf8fd37bb7.jpg

一小段上行路段

60d2bb4e0f37ed283aed73ae1b3155ce.jpg

b68f96cd10fe748e13dc1a9d68cf08d5.jpg

巨大的樹根

f720838e4e7ff63070fe246288765c4a.jpg

67e8e105a997e5529c6557425ca10b2a.jpg

沿途樹林茂密而且長滿綠色苔蘚

2ca8241a6c8cba4998fa57f99b54d031.jpg

a81c80aa7b6a8c969485750ab4b30eea.jpg

651309853842588f1f3efe58b36ef56a.jpg

3ef155f8613d6f2f8212b0e17056ce11.jpg

69c97f95a2aab6de6f8d83b0edc9b3d6.jpg

839fec3a4fa51d394be88a3689a108fc.jpg

683fe6658daf701602042c77cd3e84c5.jpg

走沒多久就到妹池了

ea1de1083f8ad0f6befc440a9d0c0668.jpg

樹上長好多苔蘚

98e1744b6a46061c2cf0a403dd2226aa.jpg

妹池風光

60383ea82c9e3c46f60e3e5b15cd45a8.jpg

光是妹池就以經很美了，三星池呢

f813d6f05b13256b417a0a9fa0349fcb.jpg

71ff52743e58955e34f981aeae0005bc.jpg

妹池長了很多水生植物

52a055bd4a493a238b6ba3bc89554982.jpg

翠綠色的植物多漂亮

51e4dd1e60abf876e00fd6b9d2759882.jpg

9640ef14bf765ce9758356fbe2936a37.jpg

21e57b4a2d3962ec80fe3d3fcf4ed1dd.jpg

生機盎然

98cc92ece9e53aaa0e71f9c636d4bd23.jpg

7b02cc532f5834dca229d46ee694f93f.jpg

這裡真的極少人造訪，才保有這裡的原始樣貌有如魔法森林般

3e4a55a851d86f1c93ca39ac630bb75f.jpg

3321e7b4c29e8c86dac38d28aa673a30.jpg

14740e8f0c2719afd4381152b3375285.jpg

c216828049cfb7a1761bda71936d1b1f.jpg

看到三星池了

e1478c5aafdc2cb0dba9f36dabc53066.jpg

c6eb761944d18852afea10328fcf5d32.jpg

964e38e49efc87b484d954124e9fd539.jpg

7307afa731daf7a8b7e8b2fe383cd60a.jpg

df212f8f863d7e9f28691197d16c8707.jpg

往三星池畔

cae7dc6757ef1fca1234f43b3d7f5599.jpg

caeab403d061b01e41492667c0712738.jpg

池畔的枯木

5b7f17ec50a5cbd004d3018d8b67adaf.jpg

湖光山色有如仙境般，令人難忘

99a0143f518b6b798aeb0b718235a748.jpg

b7e2b0bc35b03ad77c60ddad2b86c744.jpg

這裡真的好美，拍了好多照片

9f988669f84fe8310a783bb2dceeddc2.jpg

e7ce5d04d4d6fae7a80dd94e972a1c9e.jpg

2dfbbd3a06b8dee174bc2caa21457c45.jpg

拍好拍滿

2a7b684e57f20414b0afb42d9a58b8fe.jpg

路程很短，我想大部份的時間都花在拍照上吧

30762f643e3c224cfd06221b6206edc1.jpg

b5f4e72e869859c40faa89c61b2910d0.jpg

facfedec91f00fc2481aa34f68a5e2e7.jpg

896ceb2575262bcef29a1f1b28064134.jpg

多分享幾張三星池照

3da68a154fc6c4d889e3d0ff600b8244.jpg

9941d92d1be1071bffd430b94c66e91d.jpg

ac28c966dfeb1c0e71a33b6196086106.jpg

87e4ddb3341b6638bcd1070af6a2c37f.jpg

86a5f9ab9249011fdccb5bf5c0458fbc.jpg

準備離開

4a35ef843b1714a9365a089a9225bd8e.jpg

原路折返

d67580fe8f1564c9541b38e2390db864.jpg

8c20abb5c2f9453ee09196437804ddfc.jpg

水晶仙子

84bdc83d085ecbffc505df645db7fdc0.jpg

魔法森林

d0a00cb64bba1080fcfd07a662504432.jpg

d98569b9e03e7a0ded5248e792ff1e3a.jpg

eb240e0e366b934d4a226d5666885f6f.jpg

01ce94438bdbd98ad0fc19eb70932e7d.jpg

f422d3ec77191c5a25f885ca89e5b4de.jpg

31a1045eece5202ff02c19a43aabcc53.jpg

回到登山口，今天一共走了1.1公里耗時1小時06分左右含休息

890d9b1f9d7e1ea00dc85a8832283cee.jpg

平元林道12.6K路旁可以停幾台車

f03022ce77fa415104343187cb7d31aa.jpg

軌跡圖

d35af1c372b1844af2a45e36fd1dc246.jpg

軌跡下載點平元林道12.6K登山口，妹池，三星池 - 健行筆記 (biji.co)更多照片三星池登山健行趣 - 健行筆記 (biji.co)

登山 秘境 森林遊樂區

延伸閱讀

宜蘭長壽鄉推銀髮運動 三星首座槌球公園今啟用

270度風景一覽無遺！ 中部最美中級山「鳶嘴山步道」一日來回

他登山墜60公尺深谷命危 忠心汪「守護36小時不離開」還找到民眾救主人

三星SDI今年電池產能擴張支出 預計近3萬億韓元

相關新聞

一睹高山之美！ 「三大入門百岳單攻」推薦，新手友善起點且一日就能完成

百岳對剛踏入登山的山友們聽起來好像有點遙遠，但其實百岳會依難度分級，今天要介紹的三座百岳是一天就能完成且對新手很友善，如果你是害怕高山症、害怕摸黑走山路、害怕需要背重裝但又很想一睹高山之美，那這三座很適合當作你慢慢嘗試的起點。

值得一遊！ 太平山「三星池」登山健行趣 有如魔法森林般原始樣貌

2022/07/09， 三星池位於太平山森林遊樂區內，往翠峰湖的方向會順路經過，登山口位置在平元林道12.6K處，登山口並不明顯所以很容易錯過，會知道這裡也是從網路上得知，是太平山區的秘境，特地安排行

不愧是大溪第一高峰！桃園「金面山連走金山面山」垂直攀岩、至高展望、視野極佳

今日行程：阮家莊土雞城老大店旁登山口（第三登山口）＞幽雅竹林＞金山面山＞營林所石柱＞展望峰＞金面山金面山，位於桃園大溪，台灣小百岳No.21，因山型近似鳥嘴，又稱鳥嘴山，鳥嘴尖，為大溪最高峰，山上易起

最美好的臨時起意！ 陪伴85歲爸爸踏青新北「桃源谷步道」 想替媽媽看看那一大片青草原

前一天傍晚爸爸突然問我。『桃源谷步道，妳上次和朋友去過，妳知道路吧！明天帶我出去走走好嗎？我也想去看那大片青草地。』 於是，我快快上網去查看隔天早上火車班次，然後上健行筆記再將爸爸手機下載了離線

神人真的太多！一日「品田池有」體能進步不少 千萬不要沒準備好就上山

武陵四秀正常行程及天數應是三天二夜，就算是一日二秀也要二天一夜，想要一日完成四秀或三秀及二秀者，請一定要評估自己的體能在決定千萬不要沒準備好就上山，讓自己身處在危險的環境裡。自己七年前第一次上品田山到

270度風景一覽無遺！ 中部最美中級山「鳶嘴山步道」一日來回

鳶嘴山步道 中部最美中級山 登山攀岩一次滿足鳶嘴山位於台中市和平區海拔高度 2180公尺，隸屬於雪山山脈的一環因鄰近稍來山，所以常有登山客兩座山一起攀登鳶嘴山是以陡峭的山壁聞名，假如你有懼高症想要來挑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。