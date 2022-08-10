值得一遊！ 太平山「三星池」登山健行趣 有如魔法森林般原始樣貌

2022/07/09， 三星池位於太平山森林遊樂區內，往翠峰湖的方向會順路經過，登山口位置在平元林道12.6K處，登山口並不明顯所以很容易錯過，會知道這裡也是從網路上得知，是太平山區的秘境，特地安排行程上午登三星山，下午順遊三星池，剛好都在平元林道上不用繞路，加上三星池路程短不算難到達，真的很值得前往一遊。

在平元林道12.6K登山口處剛好有一處空地可以停車，從登山口進入後不久馬上發現多麼原始自然的森林，沿途樹林茂密而且長滿綠色苔蘚，可以這裡真的極少人造訪，才保有這裡的原始樣貌有如魔法森林般，首先到達妹池或稱弟池，是處淺水池有很多水生植物及綠色苔蘚，很美麗的地方，短暫休息後往三星池進前。來三星池真的建議下載離線地圖，因為在登山口遇到山友以為有伴一起走，結果是走完下來休息的，他們說來過3次但還是會迷路走錯，叫我們要注意方向，還好個人習慣使用離線地圖，一路順暢沒有迷失方向，順利到達太平山區秘境三星池，這裡真的好美，拍了好多照片，湖光山色有如仙境般令人難忘，今天一共走了1.1公里耗時1小時06分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

三星池12.6K登山口

一小段上行路段

巨大的樹根

沿途樹林茂密而且長滿綠色苔蘚

走沒多久就到妹池了

樹上長好多苔蘚

妹池風光

光是妹池就以經很美了，三星池呢

妹池長了很多水生植物

翠綠色的植物多漂亮

生機盎然

這裡真的極少人造訪，才保有這裡的原始樣貌有如魔法森林般

看到三星池了

往三星池畔

池畔的枯木

湖光山色有如仙境般，令人難忘

這裡真的好美，拍了好多照片

拍好拍滿

路程很短，我想大部份的時間都花在拍照上吧

多分享幾張三星池照

準備離開

原路折返

水晶仙子

魔法森林

回到登山口，今天一共走了1.1公里耗時1小時06分左右含休息

平元林道12.6K路旁可以停幾台車

軌跡圖

軌跡下載點平元林道12.6K登山口，妹池，三星池 - 健行筆記 (biji.co)更多照片三星池登山健行趣 - 健行筆記 (biji.co)