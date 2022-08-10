一睹高山之美！ 「三大入門百岳單攻」推薦，新手友善起點且一日就能完成

百岳對剛踏入登山的山友們聽起來好像有點遙遠，但其實百岳會依難度分級，今天要介紹的三座百岳是一天就能完成且對新手很友善，如果你是害怕高山症、害怕摸黑走山路、害怕需要背重裝但又很想一睹高山之美，那這三座很適合當作你慢慢嘗試的起點。

台灣百岳介紹

Ｎo.1 郡大山

台灣八秀之一，號稱坐車比爬山還累的山，因為郡大林道的路況不是很好，往郡大山的方向走，一路上可以遙望玉山、阿里山山脈、西巒大山等高山，走在稜線上穿梭在高山箭竹海之中，每個轉彎都是不同風景。

難度：●●●๐๐

位置：南投信義鄉

所需時間：5-6小時

海拔：3,263公尺

長度與爬升：單趟3.7公里，爬升400公尺



路線：郡大山登山口→（0.6K,40分鐘）→望鄉山→（1.5K,70分鐘）→郡大山北峰→（1.6K,70分鐘）→郡大山→（1.6K,50分鐘）→郡大山北峰→（1.5K,50分鐘）→望鄉山→（0.6K,20分鐘）→郡大山登山口

行程建議:可在前一晚入住望鄉部落民宿或在郡大林道野營，第二天郡大山單攻

行前準備：三天前於內政部警政署線上申請入山許可 入山證申請 ，或當天備妥身分證明文件在當地的派出所辦理入山登記，郡大林道接駁車可先預訂

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Ｎo.2 合歡北峰

合歡山因為路好到達，附近的山也很親民所以比較偏向觀光景點，今天介紹的合歡北峰算是在合歡群峰裡排名第二難的山頭，最難的是合歡西峰，合歡北峰一開始會是陡上，後來會經過大片的高山草原，然後抵達三角點，所需時間不多所以很推薦在此配杯咖啡觀賞日出或日落，有別於平地的感覺，推薦你親自當現場感受一次，這是用言語形容不出來的美，建議帶件風衣配上保暖衣物，因為等待日出日落的時間會冷。

新手難度： ●●๐๐๐

位置：南投縣仁愛鄉

所需時間：3.5-4小時

海拔：3422公尺

長度與爬升：單趟2公里，爬升447公尺

路線：台14甲線36.7公里處→（1.3K, 80分鐘）→反射板→（0.5K, 20分鐘）→天巒池叉路口→（0.2K, 7分鐘）→合歡北峰→（0.2K, 3分鐘）→天巒池叉路口→（0.5K, 20分鐘）→反射板→（1.3K, 50分鐘）→台14甲線36.7公里處

行程建議：可以當天來回，也可以在清境農場住一晚

行前準備：快樂的心

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Ｎo.3 玉山前峰

前往玉山主峰須先經過數一數二難抽的排雲山莊，在還沒抽到之前，也可以來玉山前峰來感受一下高山步道的感覺，前段的路程都非常好走，只有後面400公尺的石瀑區（很多大石頭）需要手腳並用攀爬，有點累但也很有趣，走在玉山步道上，壯麗的山巒，遠方的溪谷盡收眼底，如果不想那麼累可在石瀑區前就折返，也是非常值得的。

新手難度：●●●●๐

位置：南投縣信義鄉

所需時間：5-6小時

海拔：3239公尺

長度與爬升：單趟3.5公里，爬升629公尺

路線：塔塔加登山口→(1.7K, 50分鐘)→孟祿亭→(1K, 35分鐘)→前峰登山口→(0.8K, 75分鐘)→玉山前峰→(3.5K, 110分鐘)→塔塔加登山口

行程建議:前一晚入住望鄉民宿或東埔山莊（通舖），第二天玉山前鋒單攻

行前準備：預定入園日期前7天至前2個月間提出申請入園證 入園證申請 ，取得入園資格後再向警政單位辦理入山許可 入山證申請 ， 塔塔加遊客中心至玉山登山口這段路是無法開車的，有接駁車可坐$150/人 接駁車預定 ，也可以步行，大約走40分鐘，這條路有很大的機會可以看到山羌！是走路的小確幸！

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百岳行前準備：

保暖：高山海拔較高，氣候變化很快，即使是夏天在太陽下山或是走在森林中還是會冷，保暖衣物還是要備用著

防曬：高海拔最容易曬傷了，尤其走在稜線上，雖然風景超讚，走在大草原上，但表示都沒有樹林遮蔭，防曬要做好！

心肺與肌耐力：高山空氣較稀薄，走起路來容易喘是很正常的，出發前一個月可以做些有氧運動，以及可以增加大腿肌耐力的訓練，才不會爬得太狼狽。

高山症:高山症跟體質、睡眠、精神狀況、保暖有關，如果害怕的話可以先去高海拔的高山散步，測試一下自己的高山反應，剩下可以降低高山症風險推薦可以 1.前一晚先在登山口附近睡一晚適應高海拔 2.前幾天都睡飽 3.頭部與腳部保暖好，可戴帽子或頭巾避免被風吹著涼

如果你非常新手，推薦爬山順序為，1.合歡北峰 2.郡大山 3.玉山前峰

延伸閱讀： 合歡山最熱門簡單的三條健行步道：合歡山北峰、合歡山東峰、合歡山主峰！

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