快訊

蔡總統定調「挺堅」：請全黨團結 支持林智堅捍衛清白

邊境再鬆綁 8月15日起外國人來台也免持PCR陰性證明

一睹高山之美！ 「三大入門百岳單攻」推薦，新手友善起點且一日就能完成

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

百岳對剛踏入登山的山友們聽起來好像有點遙遠，但其實百岳會依難度分級，今天要介紹的三座百岳是一天就能完成且對新手很友善，如果你是害怕高山症、害怕摸黑走山路、害怕需要背重裝但又很想一睹高山之美，那這三座很適合當作你慢慢嘗試的起點。

台灣百岳介紹

Ｎo.1 郡大山

台灣八秀之一，號稱坐車比爬山還累的山，因為郡大林道的路況不是很好，往郡大山的方向走，一路上可以遙望玉山阿里山山脈、西巒大山等高山，走在稜線上穿梭在高山箭竹海之中，每個轉彎都是不同風景。

難度：●●●๐๐
位置：南投信義鄉
所需時間：5-6小時
海拔：3,263公尺
長度與爬升：單趟3.7公里，爬升400公尺

路線：郡大山登山口→（0.6K,40分鐘）→望鄉山→（1.5K,70分鐘）→郡大山北峰→（1.6K,70分鐘）→郡大山→（1.6K,50分鐘）→郡大山北峰→（1.5K,50分鐘）→望鄉山→（0.6K,20分鐘）→郡大山登山口
行程建議:可在前一晚入住望鄉部落民宿或在郡大林道野營，第二天郡大山單攻
行前準備：三天前於內政部警政署線上申請入山許可入山證申請，或當天備妥身分證明文件在當地的派出所辦理入山登記，郡大林道接駁車可先預訂

橘子貓TTtrips
橘子貓TTtrips

橘子貓TTtrips
橘子貓TTtrips

Ｎo.2 合歡北峰

合歡山因為路好到達，附近的山也很親民所以比較偏向觀光景點，今天介紹的合歡北峰算是在合歡群峰裡排名第二難的山頭，最難的是合歡西峰，合歡北峰一開始會是陡上，後來會經過大片的高山草原，然後抵達三角點，所需時間不多所以很推薦在此配杯咖啡觀賞日出或日落，有別於平地的感覺，推薦你親自當現場感受一次，這是用言語形容不出來的美，建議帶件風衣配上保暖衣物，因為等待日出日落的時間會冷。

新手難度： ●●๐๐๐
位置：南投縣仁愛鄉
所需時間：3.5-4小時
海拔：3422公尺
長度與爬升：單趟2公里，爬升447公尺
路線：台14甲線36.7公里處→（1.3K, 80分鐘）→反射板→（0.5K, 20分鐘）→天巒池叉路口→（0.2K, 7分鐘）→合歡北峰→（0.2K, 3分鐘）→天巒池叉路口→（0.5K, 20分鐘）→反射板→（1.3K, 50分鐘）→台14甲線36.7公里處
行程建議：可以當天來回，也可以在清境農場住一晚
行前準備：快樂的心

橘子貓TTtrips
橘子貓TTtrips

橘子貓TTtrips
橘子貓TTtrips

Ｎo.3 玉山前峰

前往玉山主峰須先經過數一數二難抽的排雲山莊，在還沒抽到之前，也可以來玉山前峰來感受一下高山步道的感覺，前段的路程都非常好走，只有後面400公尺的石瀑區（很多大石頭）需要手腳並用攀爬，有點累但也很有趣，走在玉山步道上，壯麗的山巒，遠方的溪谷盡收眼底，如果不想那麼累可在石瀑區前就折返，也是非常值得的。

新手難度：●●●●๐
位置：南投縣信義鄉
所需時間：5-6小時
海拔：3239公尺
長度與爬升：單趟3.5公里，爬升629公尺
路線：塔塔加登山口→(1.7K, 50分鐘)→孟祿亭→(1K, 35分鐘)→前峰登山口→(0.8K, 75分鐘)→玉山前峰→(3.5K, 110分鐘)→塔塔加登山口
行程建議:前一晚入住望鄉民宿或東埔山莊（通舖），第二天玉山前鋒單攻
行前準備：預定入園日期前7天至前2個月間提出申請入園證入園證申請，取得入園資格後再向警政單位辦理入山許可入山證申請， 塔塔加遊客中心至玉山登山口這段路是無法開車的，有接駁車可坐$150/人 接駁車預定，也可以步行，大約走40分鐘，這條路有很大的機會可以看到山羌！是走路的小確幸！

橘子貓TTtrips
橘子貓TTtrips

橘子貓TTtrips
橘子貓TTtrips

百岳行前準備：

保暖：高山海拔較高，氣候變化很快，即使是夏天在太陽下山或是走在森林中還是會冷，保暖衣物還是要備用著

防曬：高海拔最容易曬傷了，尤其走在稜線上，雖然風景超讚，走在大草原上，但表示都沒有樹林遮蔭，防曬要做好！

心肺與肌耐力：高山空氣較稀薄，走起路來容易喘是很正常的，出發前一個月可以做些有氧運動，以及可以增加大腿肌耐力的訓練，才不會爬得太狼狽。

高山症:高山症跟體質、睡眠、精神狀況、保暖有關，如果害怕的話可以先去高海拔的高山散步，測試一下自己的高山反應，剩下可以降低高山症風險推薦可以 1.前一晚先在登山口附近睡一晚適應高海拔 2.前幾天都睡飽 3.頭部與腳部保暖好，可戴帽子或頭巾避免被風吹著涼

如果你非常新手，推薦爬山順序為，1.合歡北峰 2.郡大山 3.玉山前峰

延伸閱讀： 合歡山最熱門簡單的三條健行步道：合歡山北峰、合歡山東峰、合歡山主峰！　

想知道更多台灣私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網推薦「台灣登山健行」社團

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

玉山 登山 步道 阿里山 信義鄉 合歡山

延伸閱讀

玉山銀攜南山 募5,717袋熱血

嘉市玉山、大業國中戶外球場全面翻新 不再凹凸積水

影／七夕到合歡山看流星雨 火流星劃過夜空浪漫爆表

最丟臉風景又重演 合歡山武嶺標牌遭「團貼」入侵

相關新聞

一睹高山之美！ 「三大入門百岳單攻」推薦，新手友善起點且一日就能完成

百岳對剛踏入登山的山友們聽起來好像有點遙遠，但其實百岳會依難度分級，今天要介紹的三座百岳是一天就能完成且對新手很友善，如果你是害怕高山症、害怕摸黑走山路、害怕需要背重裝但又很想一睹高山之美，那這三座很適合當作你慢慢嘗試的起點。

值得一遊！ 太平山「三星池」登山健行趣 有如魔法森林般原始樣貌

2022/07/09， 三星池位於太平山森林遊樂區內，往翠峰湖的方向會順路經過，登山口位置在平元林道12.6K處，登山口並不明顯所以很容易錯過，會知道這裡也是從網路上得知，是太平山區的秘境，特地安排行

不愧是大溪第一高峰！桃園「金面山連走金山面山」垂直攀岩、至高展望、視野極佳

今日行程：阮家莊土雞城老大店旁登山口（第三登山口）＞幽雅竹林＞金山面山＞營林所石柱＞展望峰＞金面山金面山，位於桃園大溪，台灣小百岳No.21，因山型近似鳥嘴，又稱鳥嘴山，鳥嘴尖，為大溪最高峰，山上易起

最美好的臨時起意！ 陪伴85歲爸爸踏青新北「桃源谷步道」 想替媽媽看看那一大片青草原

前一天傍晚爸爸突然問我。『桃源谷步道，妳上次和朋友去過，妳知道路吧！明天帶我出去走走好嗎？我也想去看那大片青草地。』 於是，我快快上網去查看隔天早上火車班次，然後上健行筆記再將爸爸手機下載了離線

神人真的太多！一日「品田池有」體能進步不少 千萬不要沒準備好就上山

武陵四秀正常行程及天數應是三天二夜，就算是一日二秀也要二天一夜，想要一日完成四秀或三秀及二秀者，請一定要評估自己的體能在決定千萬不要沒準備好就上山，讓自己身處在危險的環境裡。自己七年前第一次上品田山到

270度風景一覽無遺！ 中部最美中級山「鳶嘴山步道」一日來回

鳶嘴山步道 中部最美中級山 登山攀岩一次滿足鳶嘴山位於台中市和平區海拔高度 2180公尺，隸屬於雪山山脈的一環因鄰近稍來山，所以常有登山客兩座山一起攀登鳶嘴山是以陡峭的山壁聞名，假如你有懼高症想要來挑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。