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必去的秘境！ 武界一線天&摩摩納爾瀑布 清澈冰涼讓人流連忘返

健行筆記／ 健行筆記柳丁妹

武界一線天&摩摩納爾瀑布

武界已算不清去幾回了,帶了不同團隊去.還是有朋友沒去過,決定再開團一次,大家喬好時間~出發趣~

武界一線天位在武巴公路上, 是濁水溪武界到巴庫拉斯的河床,由於積淤沙石河道變小，大片的沙地礫石平地，成為單車、越野機車、吉普車族騁馳的天堂，車友們取其二地地名的縮寫稱為「武巴公路」，甚至冠以「58公路」，讓人誤以為這是一般的公路。枯水期限定的一線天，絕對是到訪武界必訪景點，開車與走路方式體驗不同,走路可欣賞沿途景觀,涉水之樂,但是要面臨溪水,無遮陽的曝曬,走路時間約一小時,還可以接受,所以讓大家再體驗涉溪之樂!!我們很幸運的是遇到二隊外景隊:”食尚玩家”及”消防隊拍年曆”,當然免不了要求團拍,真懂民心~~ ~~

第二景點為摩摩納爾瀑布~摩摩納爾布農語意指「有水源的地方」，此地亦為武界水庫上游，瀑布自青銅佐橘色岩壁之間，也是來必去的秘境。近期剛好都午後陣雨,每次去,拉拉米思瀑布從沒水過,沒想到此行水量充沛,我們不免下水玩水去,真是清涼有勁~再前往摩摩納爾瀑布,哇!!清澈冰涼真讓人流連忘返,依依不捨踏上回程之路~

第三景點~時間還算早,再帶大家去台灣地理中心碑走走~~人員:12位,3台小車

行程:林內-武界一線天(涉溪方式來回)-思源吊橋-壩頂-安寧宮-拉拉米思瀑布-摩摩納爾瀑布(原路回程)- 台灣地理中心碑-回林內

相關相簿:https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=40509相關GPX:一線天:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1038195摩摩納爾瀑布:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1038198

▼一線天軌跡統計圖

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▼摩摩納爾瀑布軌跡統計圖

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▼此行團員~還有人想玩水,帶整套裝備來呢~~

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▼開始要涉水~

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▼涉水~冰涼真舒服~

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▼台灣鯛魚石~

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bfe5b5ebdb67f68b1ed874ff172e78ec.jpg▼看到人家坐接泊車還羨慕呢~

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▼像什?海狗,水牛?..

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▼約一小時就抵達一線天~

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▼我們來時沒人,還想該不會包場了吧~結果,一下子就來外景隊了~前一天都午後雨,溪水很濁~

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▼我們的點心~真是誇張,爬山不會瘦~

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▼猜~這是何團隊外景隊?食尚玩家

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▼ 另一隊是消防隊來拍年曆外景~

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▼與食尚玩家外景隊團拍~

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▼與消防隊帥哥美女團拍~

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▼一線天回程~

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▼第二景點往摩摩納爾瀑布前進~車子需停收費停車場~

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▼真是愛拍一族,在這也拍好久~

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▼思源吊橋~

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▼這段好漢坡也小吃力喔~

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▼牛奶湖~

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▼拉拉米思瀑布,第一次見到有水~

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▼下水了~

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▼涉水~這段要小心,大家協助~

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▼抵達摩摩納爾瀑布~壯觀~負離子相當多~

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▼回程合仔很貼心~拉拔大家安全過溪~

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▼第三景點~台灣地理中心碑~

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▼行程皆滿意,就是選這家餐廳太失望~5000元的餐,偷料偷的大誇張~量少的可以,~~冷氣也壞.服務不佳的,待改善~不要再光顧的餐廳~

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瀑布 公路 吊橋

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