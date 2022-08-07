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神人真的太多！一日「品田池有」體能進步不少 千萬不要沒準備好就上山

健行筆記／ 健行筆記飛翔的雲

武陵四秀正常行程及天數應是三天二夜，就算是一日二秀也要二天一夜，想要一日完成四秀或三秀及二秀者，請一定要評估自己的體能在決定千萬不要沒準備好就上山，讓自己身處在危險的環境裡。自己七年前第一次上品田山到五年前的二日四秀，以及今日的一日品田池有，體能狀況似乎進步不少平常的訓練還是有達到一定效果，而沿途一日O聖 一日三秀 一日四秀的人陸陸續續的經過，神人真的太多未來只希望自己爬山時能走的輕鬆即可。

簡易紀錄：負重約5.6kg02:40 武陵山莊停車場03:42 0.0K池有品田登山口05:00 1.5K(休13分)06:58 3.5K三叉路口07:00 池有山石瀑登山口(小睡大休)07:37 池有山出發07:50 池有山 3303M08:15 池有山石瀑登山口08:20 出發新達山屋08:35 池有名樹09:11 新達山屋(休)09:35 出發品田山11:09 6.6K品田山 3524M11:25 回新達山屋12:22 新達山屋12:48 回程13:23 池有名樹13:38 池有山石瀑登山口(休15分)15:24 0.0K池有品田登山口(整理東西及小睡)15:58 回武陵山莊16:42 武陵山莊

02.天亮後過2k沒多久，可以看到雪山及369山屋

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03.好特別的香菇

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04.三叉路口到囉

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05.石瀑登山口大休，也討論一下阿教的狀況

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06.決定先走池有山，石瀑上去就看到大小霸

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07.美麗的景色

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08.恭喜阿教夫妻倆又一同完成一座百岳

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09.接下來要走的品田山

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10.可以看到遠方的奇萊主北

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11.南湖中央尖

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12.好久不見的池有名樹

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13.這顆樹型也滿好看

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14.抵達新達山屋，外面的營地也快滿

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15.出發品田山

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16.回望池有山

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17.一路上陪著我們的大霸尖山

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18.和大霸合影

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19.快到品田山山頂

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20.登頂囉

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21.池有山那邊的天氣似乎要變差？

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22.恭喜，可惜阿教沒上來

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23.穆特勒布山和素密達山

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24.好懷念的山徑

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25.一起合影後準備回程

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26.再次經過品田V斷

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27.快回到新達山屋

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28.準備回家，大家合影留念，未來再來造訪

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29.一路上滿多奇形怪狀的香菇

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30.回0.0K池有品田登山口

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更多圖文照片：https://bcsyddonxu.blogspot.com/2022/07/mountain.htmlVlog：

登山 二天一夜

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