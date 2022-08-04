走入「都會寧靜公園」寂靜山徑！ 夏日多了美妙歌聲，卻遇見沒了水的夢幻湖

灸熱的週日，據說今日台北氣溫將上看39度，帶把遮陽傘準備再訪，全球首座「都會寧靜公園 Nature Quiet」第一條「寂靜山徑 - 夢幻湖步道」，聆聽自然樂手的演奏會...。

夢幻湖 拍攝時間：2021-10-19

「捷運北投站」 搭 小9 在「陽明山國家公園服務中心站」下車，由「七星山苗圃登山口」開始...因步道與陽金公路平行，時而有劃破寂靜的汽車聲呼嘯而過...

日治遺跡「行啟並御成婚記念造林地」，當年的紀念造林計劃所殘存的歷史見證，大概只剩下這個1934年建的石碑了...。

「禪殼」。夏日，天地間多了一種美妙的歌聲--蟬鳴，「ㄔ－ㄔ－」傳滿山。蟬鳴聲響起憶兒時...。

接著，循石階路而上，步道緩緩向上，美美石板路，沿途綠意盎然、林蔭扶疏，因位屬七星山南側背風坡，不受凜冽北風的侵襲，所以形成闊葉森林的植被景觀，樹種以紅楠為多。踩著石階而上，走走停停。時而沉醉於大自然寧靜中，時而聆聽大自然的協奏曲...。

隨著夏天的到來，喜歡追逐森林裡清晨的斜射光...

左：七星山，右：七星公園，今日往右走...

七星公園，標高882公尺位於七星山東峰山腰，有一廣闊的平坦草原，因海拔高，氣溫涼爽。這裡有涼亭及石桌椅，供休憩。俯瞰台北盆地，下方是紗帽山，遠處可見基隆河、淡水河交會於關渡平原，視野遼闊。背倚七星山東峰，背風處有闊葉樹林，樹蔭下有隻狗己躺平...。

好艷麗的毛毛蟲，希望能見到蛻變後的你...。

離開七星公園，經教育廣播電台發射台往夢幻湖前行。今天視野不錯大台北盆地映入眼簾...。

藍天下，遠方幾個小點，山友們正努力往七星山東峰前進中...

再見「夢幻湖」？☹？被映入眼簾的景像嚇到...「水」呢？每次造訪都能見到她不同的的風貌...，但，不曾見過如此的景象...乾到都見底了

一滴水 都沒的「夢幻湖」...

難道因為天氣太熱...有人口太渴，一口氣把它喝了嗎？

遠方的竹子山...

擎天崗、竹篙山、石梯嶺、大尖後山、磺嘴山綿延青色山脈前後接續。山下景物清淅可見。

中湖戰備跑道...景色壯麗，可以眺望層層峰巒...

冷水坑、菁山吊橋...擎天崗、竹篙山...

剛踏上冷水坑服務中心，見小15進站，每次總要等個數十分鐘才有位子的小15，今天居然沒什麼人，不坐對不起自己。原計劃是要走到擎天崗，今天就到此結束。回家前，買了夏日限定的「酸辣滴咔泰檸脆雞」...☺

◪怎麼去？

▌健行路線：陽明山公車總站→人車分道→陽明山國家公園服務中心→七星山苗圃登山口→七星山公園→夢幻湖步道→中湖戰備跑道→夢幻湖停車場→冷水坑服務中心

▌交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。❶ 七星山苗圃登山口，「捷運北投站」 轉搭小9 「陽明山國家公園服務中心站」 下車。❷ 夢幻湖停車場登山口，「捷運劍潭站」出站轉搭 小15公車 「冷水坑遊客服務站」下車。