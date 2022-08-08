最美好的臨時起意！ 陪伴85歲爸爸踏青新北「桃源谷步道」 想替媽媽看看那一大片青草原

前一天傍晚爸爸突然問我。『桃源谷步道，妳上次和朋友去過，妳知道路吧！明天帶我出去走走好嗎？我也想去看那大片青草地。』

於是，我快快上網去查看隔天早上火車班次，然後上健行筆記再將爸爸手機下載了離線地圖。我也用自己的APP估計一下路線。大致上還ＯＫ！大約10公里左右的行程。我想慢慢走，爸爸應沒有問題。隔天一早我們從板橋火車站搭了5點58分的區間車前往大溪車站！預計從大溪車站下車，從大里車站上車。搭區間車到大溪車站正好上午8點整。幸好車上人們在台北車站就下得差不多，所以車上人煙稀少。倒是在大溪車站和我們一同下車的有兩位年輕男生，看來他們今天的目的地和我們應該是相同的。這樣不錯，至少知道路上有人同行。＊上回來桃源谷步道整個山頭只有朋友和我兩人。

天氣該怎麼說好呢？幸好是陰天！沒太陽，不過不好的是前幾日都是下雨天，所以才走到步道入口處的石階馬上就感覺到石階很滑。喔！這個是我失算！我又忘了要檢查爸爸的裝備。。平常爸爸會穿軟膠鞋底的鞋子去爬山，怎麼今天早上他偏偏換了一雙硬底鞋底的鞋，我竟沒有發現。直到踏出第一步石階路，我才知道這下慘了。＊我個人的經驗啦，我覺得台北近郊的郊山好似都不太適合穿硬底登山鞋，因為有太多的石階樓梯或石板路。通常天氣比較潮濕，石階容易有青苔易滑，如果再加上前幾日天氣下過雨的，那就更不適合硬底鞋了！＊個人感覺啦！或許每個人的鞋子感受不同。

一路上很小心腳下的腳步，隨時有滑倒的可能。才沒走多久就碰上和我們一同下車的兩位年輕人。路上和他們閒聊之後得知兩位是表兄弟。相約一起來走桃源谷步道。其中表弟的鞋子非常新，應該是為新手，為了走步道而去新添購的裝備。只不過不太巧，碰上今天的石階梯非常滑，所以那位表弟走起來特別辛苦，要隨時當心不要『倒退嚕』了！雖是陰天，但是天氣相當悶熱，桃源谷步道是一路直上加上幾乎全是樓梯直上。所以蠻費腿力。和爸爸就一路慢慢走，主要是聊聊天、看看風景。石階兩旁可以看到許多很明顯的牛走過的痕跡。山下的路兩旁都有樹蔭可避太陽，雖然我們今天是用不上，不過偶爾有涼風透過樹葉吹送過來，也是蠻不錯的。每一小段就會有一些石椅子可讓人坐下休息。平日應該是一條很受歡迎的步道。或許今天我們算是第一組上山的吧！一路上蜘蛛網非常非常多，爸爸隨手撿了隻樹枝在前面為我們開路，否則迎面來的蜘蛛網把我們圈的都快成蜘蛛人。

山上的牛隻或許不少，路上石階處還會有石柱當作擋牛功用，不過應該是沒什麼效果，牛隻他們都是穿過石柱走一旁樹林或灌木處穿越來穿越去的，才沒把石柱放在眼裡。石柱應該是在擋人用的。

走完石柱區不遠處樹林越來越少，向右轉去，漸漸可以看到大草原，應該就是桃源谷步道的大草地了。在經過一處氣象偵測站之後就開始往下走，看到爸爸想看的大草原。

爸爸很開心看到這片想看的大草地。之前爸爸在家已經在電腦網路上看別人分享去這條步道，昨晚那麼臨時的跟我提，我當然要實現他的夢想。雖然天氣不是很理想，往好處想，幸好不是平日的大太陽天光是曬太陽費的體力就比今天會讓人吃不消。原本我預估今天應該可以五至六小時可以完成。結果我們花了更長的時間。光是上山石階樓梯滑不溜丟的就費腿力、費精力、費時間。到山上草原時有出一些太陽，怕體力透支快快讓爸爸撐傘不要曬太陽。沒想到我們準備的雨傘還真的後來發揮很大的功能。

看到這一大片漂亮的草原，爸爸很開心。他說這裡風景真的很棒，可鄰近看海眺望龜山島還可看大草原，這麼辛苦地爬那麼多石階上來很值得！（沒想到後來還有更多的石階在前方等著我們！我也忘了上次是怎麼上來的，我記得好像沒有很多石階也沒有很難走啊！一下子就走到福隆去了啊！怎麼今天一山走完還有一山，峰峰相連到天邊！）

在一處涼亭休息過後，我們準備離開，那對表兄弟也隨後來到，他們也是一路慢慢走。再來應該是準備要下山去了，經過一條石觀音步道路線時，我原本想說要不要從那裡下山？因為我看爸爸好似蠻辛苦了。爸爸也說他停了一段時間沒爬山沒運動，自己也感到體力有退步。可是，石觀音那條步道有指標寫著路段危險。。我也不敢帶爸爸從那條下山去。但如果從原路退下山去，也不是很好。因為上山的石階已經如此滑，下山就更危險。為了避險，還是先照著我昨晚App上找的路線好了，應該就在前方不遠處即可有下山的路線。山上開始飄起雨來了，和爸爸仍舊緩慢走去。那對表兄弟也正好到來，表兄問我,我們要從哪裡下山？我說打算前方有一條『吾居吾宿步道』，表兄說是否可以跟我們同行？因為表弟腳抽筋，隨身的水也喝完了。山上飄起雨來，沒其他人可以相互照應。當然沒問題，隨後我也將身上隨身帶的德國百靈油拿出來給表弟，讓他塗抹在大腿小腿有抽筋的地方，多多少少有幫助，就是薄荷油嘛！清涼消炎，會抽筋應該是平日沒在爬山，加上今天天氣悶熱他的水在爬石階時已經喝得差不多了，身體缺水也容易造成抽筋。兩位表兄弟很乖巧，一路上都稱呼我叫『姊姊』！光聽姊姊這稱呼，就讓我聽得很開心，百靈油隨你們塗抹吧！誰叫我是姊姊呢！當然要大方些囉！沒過多久山上雨越下越大。我趕緊也拿出爸爸幫我準備的小雨傘，然後快將爸爸和我的背包趕緊用雨罩包起來，以防止我們背包裡預備更換衣物淋濕。

爬山下雨撐傘這可是我的頭一遭！就這麼獻給桃源谷步道了！沒辦法，山上雨越下越大。我的雨衣來不及穿倒是雨傘撐起來比較快。幸好今日雖下雨沒打雷閃電的！否則，整個山頭啥都沒有，就兩把傘！！唷！不，是有四把傘！ㄎ ㄎ ！原本我打算走的『吾居吾宿步道』這下子下起大雨來，我快速查了一下這條路線，天啊！是條原始步道，我真的是不敢打算帶著一位85歲已經跟我說他有些累了的爸爸走那條攀繩的路線下山。。更不敢帶著年輕但應該是新手腳已經抽筋的表弟走那條我自己也不認識的路。這樣太危險了！所以和那位表哥商議一下，我們繼續往前走，走到草嶺古道後段路線往大里車站那條下山比較安全。至少我走過往大里車站下山路段那裡有柏油路，應該比冒險走我不認識的『吾居吾宿步道』來的保險。

當然啦！路上就是一路上上下下的！那位表弟看到眼前的山峰，口中唸著『還要爬過那個山嗎？』我使了登山人最愛扯的鬼話說道『啊？前面那個是山嗎？不要忘了唷，你剛才已經登過600多公尺高的山頭了，剩下的那些都不叫山了，只是一個小坡而已！』就這樣一路上我們四人相互你騙我，我騙你的一路鬼扯、相互加油打氣。當我們看到虎字碑和大里車站的牌子出現。天啊！我心中稍作一些些放鬆。。不過，我還是要提醒一下。不要放鬆腳步，尤其是心理也不要太放鬆。因為，通常登山會出事都是在下山！因為鬆懈，加上下午了體力也比較弱了，腳沒力了。。才提醒沒多久，下石階沒幾步就聽到後面迸一聲！

那位表弟在下石階時滑倒了。幸好沒有什麼大礙，或許屁股會很痛。。但至少沒什麼，再來我們都很小心緩慢的走柏油路下山。一直到看到大里天公廟。。才想說我沒準備什麼吃的，怕爸爸肚子餓，結果我們下山時間太晚了。天公廟那裡的商店及遊客中心都已經打烊。因為已經下午5點出頭了！好吧！那接下來就是直奔大里火車站去。我不敢先上網查看火車時間，因為如果知道再過幾分鐘會有火車，我怕這樣一路上其他三人會很緊張加快腳步趕火車，倒不如放慢腳步，慢慢走！

這段行程真的耗了很長的時間，超出我的預算太多了。。連最後走到大里車站也是慢慢前進。。然後當我們5點24分走到大里車站時，正好目送開往板橋的區間車和我們擦肩而過。。殘念啊！下一班開往板橋要再等一小時又十分鐘之後才有。。。。表兄弟兩人表示他們看到有指標指引可以到大里老城，兩人應該是已經又渴又餓的，要去覓食去。我問爸爸要不要這個時間也先去找吃的補充體力。爸爸表示，他應該走不動了，想要直接在車站裡椅子上坐著休息。。我看看我背包裡還有水也還有餅乾、巧克力，先將這些東西拿出來讓爸爸補充。也到車站去先讓爸爸將身上淋濕的衣服更換下來，避免著涼。過沒多久那對表兄弟回到車站了，我問他們是否吃到美食。他們苦笑著說，到了所謂的老城什麼商店都沒有，都沒開門營業！所以，他們什麼也沒有吃到，反而是去多走了一大段路。。哭哭！

好容易等到回板橋的區間車了，之間我怕爸爸太累太餓，本想計畫或許可以在福隆車站下車去吃個福隆便當再回家。幸好沒下車，因為之後的火車更少！！而且當我們在車上經過福隆車站時，我看外面的那些便當商家也全都打烊沒營業了！謝天謝地。。沒下車！區間車上的空調開的蠻冷的！幸好和爸爸都有準備長袖衣服，只可惜忘了幫爸爸準備一雙新的襪子。結果濕冷的襪子在半路上爸爸直喊全身好冷，是打從腳底冷上來的。。哇！下次記得背包裡除了要有乾的上衣還要有乾的襪子！！直到晚上9點終於回到板橋，家中的兄弟姊妹已經緊張的如熱鍋上的螞蟻了！！知道我們回到板橋車站的時間，備好香噴噴熱騰騰的美食等著我們。。

今日共走了14.8公里。。9小時38分！真是嚇壞我也！！超出太多太多了！！直到平安抵達家中，我心頭石頭才能放下。今天一路上先是碰上滑不溜丟的石階，超出很多時間和體力。再來是下山的路線沒先搜集好資料，或許該先諮詢一下石觀音那一段下山的路線為何！還有吾居吾宿步道的路線到底為何！心中很擔心爸爸的狀態，幸好他都一路平安只有說真的蠻硬的，他腳都快沒力了。。所以我就一路陪他閒聊或唱歌。。在路上碰上的表兄弟兩人也平安回到台北車站和我們道別，路上大家相互照顧相互扶持，是蠻不錯的。或許下回在哪個山頭會在碰見也說不一定。

會這麼臨時起意走這一段路，是爸爸臨時提起。我知道他想走出去，想替媽媽看看這大草原！6月12日我們剛剛舉辦媽媽的追思告別式。爸爸從4月中就在醫院陪伴媽媽。。原本一直維持著天天走近一萬步的爸爸，有時間就固定做體操或登山這些全都停擺了。5月中我變成了沒有媽媽的孩子，爸爸少了他相伴58年的親愛伴侶。頓時爸爸生活沒有了重心，沒有依靠。他也變成一位不愛出門的人。只要想起媽媽，爸爸就會以淚洗面。我鼓勵爸爸該多去和媽媽共同走過的地方，可以回憶！或是到媽媽沒有去過的地方，幫媽媽多看看！於是，這一天，我們來到這片爸爸媽媽在網路上看過多次尚未來到的地方。。期盼下次我回台灣，可以再多陪爸爸多走些不同的步道。。當然啦！下次我一定會好好規劃路線，做好功課！不能以我的體力來衡量！！畢竟爸爸已經85歲了＾＾youtube上的影片分享https://www.youtube.com/watch?v=MaLbINcgRvI