270度風景一覽無遺！ 中部最美中級山「鳶嘴山步道」一日來回

鳶嘴山步道 中部最美中級山 登山攀岩一次滿足鳶嘴山位於台中市和平區海拔高度 2180公尺，隸屬於雪山山脈的一環因鄰近稍來山，所以常有登山客兩座山一起攀登鳶嘴山是以陡峭的山壁聞名，假如你有懼高症想要來挑戰鳶嘴山的話，那麼最好要認真思考一番

稍微簡單介紹一下路線由於步道部分岩石陡坡路段僅能供單人通行為避免行進方向不同導致危險路段阻礙通行順暢建議路線為從登山口上山至27.3K處下山的O行環狀走法

鳶嘴山登山口有兩個一個位於橫嶺山隧道口右側，另一個位於大雪山林道上 27~28K 的位置

前者一開始就會是比較劇烈的陡上，後者上升較緩可以視自己的體能以及經驗決定從哪個入口開始起登路線上大致會分為三個階段登山口→二葉松涼亭

第一階段會走在樹林裏面，遮蔽良好，沿途也設有展望點

一路上都會有明顯的路線指示

這段路基本就是走在樹林裏面在二葉松涼亭休息過後

就會來到第二階段的路線二葉松涼亭 →鳶嘴山

這一個階段完全是曝露在岩石稜線上而稜線上展望也十分漂亮，時間充足可以適度休息欣賞

另外稜線上的移動基本上在安全的考量下建議一次一個人通過就好也因為稜線上沒有遮蔽建議要做好防曬以及水分的補充就在一連串的手腳並用之後就會到達山頂了

鳶嘴山的山頂有不錯的展望

270度風景一覽無遺

在山頂休息過後就可以繼續往前準備下山

鳶嘴山 →稍來山岔口 →27.3K登山口

下山路線的前半段會是本路線最艱難的部分

途中有許多路段要拉繩垂直向下

這個路段要堅守攀岩準則三點不動一點動，確認好落腳處踩好踩穩，再緩慢移動一路驚險地來到稍來山岔口之後

迎來的就是緩慢的下山路段這段路會走在森林裡可以靜心的享受森林浴

一路只要跟著麻繩圍起來的步道移動就可以慢慢下山了期待疫情的趨緩讓我們一起遊走在山海之間...今日行程照片使用SONY A7 IIISONY ZV-E10DJI Mavic AIR 2Gopro Hero 9更多的照片可到我的Instagram