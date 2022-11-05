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親眼所見的震撼！ 巨石+神木「抱石神木」合為一體 被壯碩的神木深深吸引

健行筆記／ 健行筆記翔

今年初網路上滑到這路線，被奇特的神木深深吸引，路線上也可以環繞一圈。

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感覺算輕鬆，只是車程遠了一點，開了近3小時的車程，才抵達二萬坪車站。

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這次換了台七人座，空間大了許多，所以也帶上傻賴。

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最近午後雷陣雨，使得出發前還有些擔憂，先趁上午的藍天白雲，趕緊出發。

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但拍完起登合照後，大家卻被一毛年幼的猴嬰仔，耽誤了許久片刻。

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這隻猴嬰仔彷彿跟遊客都混的很熟，還會肆意的躺在木板上，人模人樣。

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像足了小屁孩，真的模樣自然可愛。

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起登後，先是路過兩處日據時代留下來的紀念碑，都是紀念當初工程時所殉職的人員。

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接著下切接回鐵路，鐵路雖暫時無火車行駛，但還是有沿著鐵道的工程車會經過。

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由於森林鐵路實在太美了，加上自己在試錄影的畫面，走著走著就超前一大段，感覺人都快到阿里山園區內了。

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不過也因為這小失誤，走了一小段像眠月線的懸空鐵道，然後這鐵道上剛好又能看見大塔山與眠月線的明隧道。

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告訴隊友們，有機會再來走走眠月線與水山神木（上回神阿縱走+眠月線，時間有點趕，錯過水山神木）

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再往回走的方向，途中也有兩顆神木，來時大家顧聊天都沒人發現。

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此時介紹神木時，姜含姐脫口第一句話：蛤！怎跟我給的照片不一樣…

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我也遲疑片刻才回過神：神木有很多顆啦，抱石神木還沒到，我不是詐騙集團?

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接回主叉路後，下去就是抱石神木了，先在上方簡單拍拍照。

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走下去時，還是會被親眼所見的抱石模樣所震撼。

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如此巨大的巨石，就這樣跟神木合為一體，樹根的線條如此自然壯碩。

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剛好在這安排休息補給，誤點20分鐘，多走一段懸空鐵道。

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由於時間還很充足，看天候短時間也不會降雨。

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結果看姜含姐與筑姐已經開始在舖起野餐墊了，包包不大居然可以藏起這麼多食物。

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跟兩位爬山，我不會怕食物不夠，且都是吃豪華精緻型的，不像我總是飯糰配饅頭。

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吃飽後，再來團拍、個人照，務必拍到滿意才願離去。

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最近走訪許多奇特的神木，如司馬庫斯、眠月神木、大板根、樟樹神木，也喜歡這「拜木團」這有趣的名稱，目標就立志拜光全台各大神木吧。

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與其追求近幾十年來，人們所選出來的百岳。我更喜歡幾千年前就矗立在此的神木。就像伶姐說的：「千年一遇、一瞬感動」

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收拾野餐完後，務必不留下痕跡，繼續往前行，路過一處隧道。

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感覺隧道很深，裡面也有4、5遊客，但還是照離線走好了，雖然也是有頭燈。

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往這裡的目地，是前往一處「四君子神木」顧名思義就是有一顆巨型的神木。

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但較為特別的是，以鐵路為中心，神木剛好圍繞在你四周，很值得加碼走這一趟。

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此行一共走了三層的鐵路，算目前走過最美的森林鐵路，個人覺得比眠月線的鐵路還美。

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環境也維護的很棒很自然，兩旁的人造林更為鐵路加滿分數。

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剛好中午回到登山口，接著開往奮起湖老街吃便當、喝愛玉，結束這趟輕鬆的旅程。

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雖然本人是很想再去爬個小百岳「大崠山」，但現在有司機的出遊工作，一切客戶最重要。

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確實，幾次帶團經驗下來，有時候把行程排太滿，雖然很充實，但可能會沒充到電，無法好好享受旅行的愉快。

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最後回程路過，山下的旺來山，也算解鎖了，這隻可愛的小熊。

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謝謝隊友：彬哥、伶姐、筑姐、姜含姐也謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁個人經營粉專搜尋?：山岳小站

神木 野餐 登山

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