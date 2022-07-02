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夏天來點「抹茶冰淇淋山」　宜蘭礁溪最夯中級山 有優美林相和療癒瀑布

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：五峰旗風景區＞聖母山莊＞聖母登山步道抹茶抹茶山，海拔950公尺之中級山，位於宜蘭礁溪，從停車場開始走，來回約11公里，爬升近800公尺，原名聖母登山步道，屬雪山山脈之北段，小百岳三角崙山之一部，因日籍攝影師喻為台灣的抹茶冰淇淋山而得名，山上設有避難山屋以及耶穌，聖母等雕像，是天主教的聖地，抹茶山由五峰旗風景區之產業道路，經過聖母山莊，到達登山口，登山口位在通天橋旁，步道沿著得子口溪行走，沿途的小瀑布與溪流相當美麗，林相幽美，展望也非常不錯今天就由五峰旗風景區之停車場出發，大眾運輸可搭乘台灣好行礁溪線（綠11）至五峰旗站下車

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一開始要走蠻長的產業道路

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很快就到五峰旗瀑布群，但今天目標是抹茶山，就不繞過去了

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聖母山莊到了，前段相當輕鬆

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接著從聖母山莊後方產業道路向上走，開始一路上坡

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一路上風景也是很不錯

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走了將近4公里，來到通天橋，也是聖母山莊步道的起點，接下來就是沿著得子口溪一路陡上1.6公里，附近可以通往巴唐古道

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溪流，小瀑布群相當美，令人心曠神怡

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漸漸走出了森林

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抵達抹茶山，花了1.5小時趕上來結果是白牆還下午後雷陣雨，後來在山屋等待40分鐘左右，大約下午2：40，雨小了，霧也散了，覺得視線相當不錯，而且今天也是屬於高空雷而非閃電落雷，應該可以看到大景

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抹茶山，真的超美，超像抹茶冰淇淋，超級療癒人心，看著看著心情都會很好

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抹茶山各個角度都極美

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因不時下著雨，偶有雷聲，就決定不去小百岳三角崙山了，若天氣好行有餘力還可以挑戰聖烘縱走（聖母登山步道-烘爐地山），那麼今天的抹茶山之旅就到這裡

抹茶 步道 登山

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