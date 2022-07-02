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蘭嶼「大天池步道」枯木屹立飄淒美感　沿途有幸瞥見海岸風光

健行筆記／ 健行筆記阿德

大天池位於蘭嶼的東南方，在達悟族人(雅美族人)語中稱為「DuWaWa」，意思是指「高山之海」或者是「鬼魂出沒之處」。大天池為火山岩漿噴出的火山口，因雨水沖積形成的高山湖泊，湖中仍有許多枯立的樹木屹立，形成特殊原始的景觀。(台東觀光旅遊網)大天池步道列名健行筆記於2019年票選「台灣百大必訪步道」台東縣四條必訪步道之一，由其熱門程度看出來是遊人必訪之地。蘭嶼交通：有台東往返蘭嶼的19人座飛機德安航空，搭乘時間約30分鐘；也可以由台東富岡漁港或墾丁後壁湖搭船往返，有二家航運公司營運，龍鴻航業(綠島之星)大發輪船(金星客輪)，搭乘時間約150分鐘。大天池步道單程2.4公里，部分山徑稍陡，沿途主要在林中行走，展望不佳。有一段垂直下溪谷稍危險，有拉繩可輔助，下去後走一段溪谷再上斜坡到溪谷另一側。蘭嶼最近好幾天的好天氣，所以路徑雖仍潮溼但不會溼滑，小心行走即可。入口處位於環鳥公路邊，非假日停了不少機車，是熱門路線。

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步道前段的木棧道已全數拆除，路口有一警示牌要登山者自負安全。

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前段是黃土上坡的山徑，有搭建幾座涼亭供休息。

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再來轉原始的山徑，有些路段稍陡。

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一處平台，用樹幹搭了簡易的椅子。

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再一座涼亭。

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續行一小段，準備下溪谷了，左右二側皆可以下去，有拉繩輔助，小心往下。

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左右看了一下，最後選擇右側下去，回程則由左側上來。

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回望二段下來的近垂直路段。

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下溪谷取右，沿溪谷走一段。

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左側有幾條拉繩，參考山友的資訊應該也可以由此上去，看起來有點難度，續往前走。

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前方不遠處有一斜坡，檢視離線地圖，由該處往上走離開溪谷。

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這是斜坡上半段，再來山徑就較平緩了。

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沿著較平緩的山徑往前行，這裏回頭還稍微可以看到海岸風光。

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有些路段稍微潮溼泥濘。

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前方就是大天池了，滿水位！

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離線地圖顯示可以環島一圈，不過遇見繞湖的山友返回，池水太滿無法行走，只能沿池邊走一小段！池中有些枯木，看起來有些淒美感。

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步道 蘭嶼 必訪

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