賞蘭嶼海岸風光！ 「紅頭山」小百岳　全台離島中海拔最高的山丘，山頂有展望

紅頭山，位於台東縣蘭嶼鄉，達悟族聖山，海拔552公尺，是全台所有離島中海拔最高的山丘。小百岳編號97，有一等三角點及三等三角點699號各一顆基石，山頂展望還不錯。蘭嶼交通：有台東往返蘭嶼的19人座飛機德安航空，搭乘時間約30分鐘；也可以由台東富岡漁港或墾丁後壁湖搭船往返，有二家航運公司營運，龍鴻航業(綠島之星)、大發輪船(金星客輪)，搭乘時間約150分鐘。為了安排這座小百岳，真的是一波三折，去年安排二次皆因疫情而取消，今日四月原本打算搭飛機一天來回，結果第一班飛機因天氣因素先延後再取消，只好放棄；這次是搭綠島之星12:30由台東富岡漁港出發，到達蘭嶼開元漁港還不到15:00，當天因潮流關係，航行時船身搖晃不小，搭飛機還是較舒適且省時，只不過旅遊旺季一票難求，且登山要考慮天氣因素，選擇搭船比較好規劃時間。紅頭山步道單程約2.4公里，前面一段是空曠的步道，左右有些田地，回望還可以看到海岸風光，是這條步道較有展望的一段；再來一大段則在林中行走，沒有展望，山徑有些路段稍陡，接近山頂前則較泥濘，還好蘭嶼好天氣一段時間了，雖然山徑還是潮溼，但踩下去不會陷下去，算是延後來此的好運氣。安排到蘭嶼第二天登紅頭山，登山口在椰油國小附近的叉路，機車停在登山口，沒想到非假日，停了不少機車，看來也是熱門的登山步道。

前面這一段是空曠的步道，二側有些田地，回望還有海岸風光可賞。

回望視野極佳，海岸邊的饅頭山。

前方機車停放處續直行，上方有田地及工寮。

回拍工寮。

穿過一小段有遮蔽的山徑，沒想到有點距離的地方還有水芋田。

開始進入林中，有點悶熱，也開始有點陡坡。

這裏是有點小危險地段，岩石還有點溼，還好不會滑，小心通過。

一段碎石路段。

前方總算看到山友了，還遇到穿涼鞋的"遊客"(?)，原以為他們只是來走走，沒想到還是登頂了，真是佩服！

再來路況多變化，路徑清楚，偶有陡坡，有2~3個叉路，需要搭配離線地圖，以免走錯路線了！

山徑開始有些有些泥濘，可以直接踩過或由旁邊繞過。

遇見第一個水池。

右側第二個黑水池。

有點像小山溝的路段。

一顆大樹倒在中間，無法鑽過，只能由左側爬過去。

泥濘路段，天氣好了一段時間，不會太溼軟，還可以踩過去。

稍陡路段。

前方有點透光，山頂差不多到了！

紅頭山，一等三角點及三等三角點各一顆，前方稍有展望。

四周雖有草叢遮住，不過還是有些展望！

休息片刻後下山，隨手拍拍。

需要稍加注意的路段，小心往下。

順利回到登山口。

更多路況的相片請參考我的相簿：熱帶山林的蘭嶼紅頭山(小百岳#97)。