快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

別當豬隊友！夥伴戶外中暑了3大NG行為不要做　加碼5大急救法必看

健行筆記／ 健行筆記健行筆記
圖 / ingimage
圖 / ingimage

度過漫長梅雨季，老天爺暫時露臉，隨之而來是夏季高溫，對於喜好戶外運動的夥伴，要特別留意中暑等相關熱傷害喔！即便太陽再大，我相信仍擋不住您出門的慾望，除了認識中暑，更要知道當夥伴隊友發生中暑意外時，哪些事情可以，哪些事情會讓你變成豬隊友：延伸閱讀：登山醫學】中暑及熱傷害

別當豬隊友，你絕對不可以：

1、患者意識不清時，千萬不要給予水分補給

若患者意識不清，甚至沒辦法溝通，不建議勉強患者喝水，容易因嗆到造成其他傷害，建議可以嘗試以吸管給予水分補充。

d71c595c5cc55214464421548df4ee96.jpg

圖 / ingimage

2、不要使用酒精擦拭患者身體

酒精可以快速將體表的水分蒸散並暫時感到涼爽，但會引起血管收縮，對於身體散熱反而造成阻礙。

03312620ed968bac43c3c7e41cf09495.jpg

圖 / ingimage

3、不要使用退燒藥( 例如：阿斯匹靈或普拿疼)中暑造成體溫升高主要是外在環境影響，而阿斯匹靈或普拿疼等退燒藥無助於散熱，中暑造成的體內高溫是因為外在環境與體內產熱所致，跟感冒發燒不同，退燒藥無助於體內散熱。

920206181e38907339d6f4e6dbb6b06d.jpg

圖 / ingimage

請當神隊友，你可以這樣做：

1、帶患者到蔭涼處

別讓患者持續受到高溫所造成的傷害，請盡快患者移至蔭涼通風處。

d2aa91e54cd31c7cc848e19eadc0b196.jpg

山屋或樹蔭下都是不錯的選擇 （ 圖 / Timothy Li )

2、在不尷尬情況下幫患者脫衣

鬆脫患者身上的衣物，並將足部稍微抬高，可以試著以患者最舒服的方式，平躺或仰臥休息，若有嘔吐現象，側躺保持呼吸道暢通。

37a0db906ba11b0940397f5116a3b7bd.jpg

圖 / ingimage

3、散熱但要適中全身皮膚噴灑水，儘速通風以促進出汗與排汗，或嘗試冰敷，若在戶外可使用冰飲料瓶或毛巾沾水即可，放置於頸部、腋窩和鼠蹊部，但冰敷時要適中，避免造成患者凍傷。

b2d416be575843bb9b7e821b3f1b9eae.jpg

圖 / ingimage

4、意識清楚時，還是可以適當給水意識清醒，可給予稀釋之電解質飲料，例如運動飲料或將少許的鹽分加入水中，但不可含有咖啡因或酒精。另外再次提醒，若患者意識不清時，不可給予飲水。

7e8dd7983ddb433319f7cf61e9ae5d76.jpg

圖 / ingimage

5、如果可以，盡快送醫

如果可以，喔，不是要唱韋禮安的歌，若是通訊及交通方便，儘快將患者帶下山，並送醫處理。（資料參考：衛生福利部 國民健康署）

登山 咖啡

延伸閱讀

新北瑞芳劍龍稜登山客中暑 11人花3小時協助送至登山口

影／送到心坎裡 台中民代送防疫小物夯

飲料、咖啡算一天喝水量嗎？醫破除迷思 網驚：被騙好多年

陳時中染疫給什麼建議？ 柯文哲：可以吃普拿疼

相關新聞

別當豬隊友！夥伴戶外中暑了3大NG行為不要做　加碼5大急救法必看

度過漫長梅雨季，老天爺暫時露臉，隨之而來是夏季高溫，對於喜好戶外運動的夥伴，要特別留意中暑等相關熱傷害喔！即便太陽再大，我相信仍擋不住您出門的慾望，除了認識中暑，更要知道當夥伴隊友發生中暑意外時，哪些

沿途林相優美！ 台北大縱走第六段「幽靜森林」 難度偏易、展望佳

今日行程：捷運麟光站＞富陽生態公園＞福州山公園（福州山）＞中埔山東峰＞軍功山＞中正嶺＞糶米古道＞糶米古廟＞德興煤礦遺址＞妙高台＞馬蹄型觀景台＞拇指山＞和興碳坑台北大縱走第六段為捷運麟光站至中華科大，在

走到靈魂出竅的爬升！ 「鳥洗縱走」體力未能調節好 爬得刻骨銘心

鳥洗縱走，從泰安停車場出發，先經過鳥嘴山(上島山)經過最高點三叉峰（1814m）後接洗水山（又稱冬瓜山，奇怪這裡的山都有很多小名)，走木瓜山登山步道接回苗62線，再踢馬路回到停車場，完成一個巨大痛苦的

不見廬山真面目的遺憾再出發！大劍山視野無盡、佳陽山尖錐劈削、 劍山波狀起伏不斷

兩年多前首訪劍山，當日春雨瀟灑，走在崎嶇遙迢的劍山齒稜，心情跟著一同淌水！爬山總有個執念，遇上雲霧飄渺，視野白茫的天氣，儘管身處山中，心裡一直會有不見廬山真面目的遺憾。 上推論山的防火巷，不時可

一線天秘境美景！輕鬆登頂「大崗山小百岳」順遊壯觀雄偉的「盤龍峽谷」

大崗山，位於高雄市岡山區、阿蓮區、田寮區交界處，海拔312公尺，有一顆台灣省政府圖根補點，小百岳#74。前次來收集小百岳是在岡山火車站搭公車70A/70B到九鬮站下車，走復安路到菩堤大道，由該處上行到

台北親民好走小百岳路線！「大崙頭山．小溪頭環狀步道」自然生態豐富、適合親子同遊

大崙頭山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！台北親民的小百岳路線，一圈下來約兩小時就可以完成，很適合親子同遊，沿途有超多不同主題的平台，拍照休息都適合，自然生態豐富，林蔭茂密不怕曬，適合寓教

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。