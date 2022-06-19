別當豬隊友！夥伴戶外中暑了3大NG行為不要做　加碼5大急救法必看

度過漫長梅雨季，老天爺暫時露臉，隨之而來是夏季高溫，對於喜好戶外運動的夥伴，要特別留意中暑等相關熱傷害喔！即便太陽再大，我相信仍擋不住您出門的慾望，除了認識中暑，更要知道當夥伴隊友發生中暑意外時，哪些事情可以，哪些事情會讓你變成豬隊友：延伸閱讀：【登山醫學】中暑及熱傷害

別當豬隊友，你絕對不可以：

1、患者意識不清時，千萬不要給予水分補給

若患者意識不清，甚至沒辦法溝通，不建議勉強患者喝水，容易因嗆到造成其他傷害，建議可以嘗試以吸管給予水分補充。

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2、不要使用酒精擦拭患者身體

酒精可以快速將體表的水分蒸散並暫時感到涼爽，但會引起血管收縮，對於身體散熱反而造成阻礙。

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3、不要使用退燒藥( 例如：阿斯匹靈或普拿疼)中暑造成體溫升高主要是外在環境影響，而阿斯匹靈或普拿疼等退燒藥無助於散熱，中暑造成的體內高溫是因為外在環境與體內產熱所致，跟感冒發燒不同，退燒藥無助於體內散熱。

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請當神隊友，你可以這樣做：

1、帶患者到蔭涼處

別讓患者持續受到高溫所造成的傷害，請盡快患者移至蔭涼通風處。

山屋或樹蔭下都是不錯的選擇 （ 圖 / Timothy Li )

2、在不尷尬情況下幫患者脫衣

鬆脫患者身上的衣物，並將足部稍微抬高，可以試著以患者最舒服的方式，平躺或仰臥休息，若有嘔吐現象，側躺保持呼吸道暢通。

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3、散熱但要適中全身皮膚噴灑水，儘速通風以促進出汗與排汗，或嘗試冰敷，若在戶外可使用冰飲料瓶或毛巾沾水即可，放置於頸部、腋窩和鼠蹊部，但冰敷時要適中，避免造成患者凍傷。

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4、意識清楚時，還是可以適當給水意識清醒，可給予稀釋之電解質飲料，例如運動飲料或將少許的鹽分加入水中，但不可含有咖啡因或酒精。另外再次提醒，若患者意識不清時，不可給予飲水。

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5、如果可以，盡快送醫

如果可以，喔，不是要唱韋禮安的歌，若是通訊及交通方便，儘快將患者帶下山，並送醫處理。（資料參考：衛生福利部 國民健康署）