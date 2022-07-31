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景觀壯麗氣勢驚人！ 深坑秘境「炮子崙古道」 欣賞「四龍飛瀑」風景如畫讓人醉
炮子崙瀑布，又稱炮仔崙瀑布，四龍瀑布，因水勢大時將同時呈現四條瀑布而得名，炮子崙瀑布將近20公尺，從天而降，氣勢驚人，相當壯麗，整體瀑布景觀綠意盎然，岩壁猶如鋪上一層綠色地毯，陽光照映，堪比仙境炮子崙古道，為早期深坑為通往文山之越嶺古道，沿途經過原始森林後，到達茶園上方，視野極佳炮子崙瀑布入口位於景美溪旁，有一流動廁所，距離深坑老街約1.5公里
步道沿著景美溪而行，很有熱帶森林的感覺
一路上大小瀑布不斷，蔚為美景
大約15分鐘路程，抵達炮子崙瀑布秘境
今天很幸運，看到四條瀑布直衝而下，猶如白色巨龍飛翔於岩壁，炮子崙瀑布真的太美，石壁上鋪著一層綠色衣裳，風景如畫，令人陶醉
接著折返至馬路叉路口，往萬家鄉土雞城的方向過去炮子崙古道
古道路程約1.3公里，路徑明確，坡度不陡好走
古厝區
往茶園山坡上行
山坡視野真的不錯
遙望台北101
到達觀景台，視野更加遼闊，台北美景一覽無遺
最後沿著新光路走，接萬壽路坐公車下山（公車棕5或530，猴山坑站）
今天的行程就到這裡
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