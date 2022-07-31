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景觀壯麗氣勢驚人！ 深坑秘境「炮子崙古道」 欣賞「四龍飛瀑」風景如畫讓人醉

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：炮子崙瀑布＞炮子崙古道＞古厝＞觀景台＞新光路

炮子崙瀑布，又稱炮仔崙瀑布，四龍瀑布，因水勢大時將同時呈現四條瀑布而得名，炮子崙瀑布將近20公尺，從天而降，氣勢驚人，相當壯麗，整體瀑布景觀綠意盎然，岩壁猶如鋪上一層綠色地毯，陽光照映，堪比仙境炮子崙古道，為早期深坑為通往文山之越嶺古道，沿途經過原始森林後，到達茶園上方，視野極佳炮子崙瀑布入口位於景美溪旁，有一流動廁所，距離深坑老街約1.5公里

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步道沿著景美溪而行，很有熱帶森林的感覺

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一路上大小瀑布不斷，蔚為美景

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大約15分鐘路程，抵達炮子崙瀑布秘境

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今天很幸運，看到四條瀑布直衝而下，猶如白色巨龍飛翔於岩壁，炮子崙瀑布真的太美，石壁上鋪著一層綠色衣裳，風景如畫，令人陶醉

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接著折返至馬路叉路口，往萬家鄉土雞城的方向過去炮子崙古道

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古道路程約1.3公里，路徑明確，坡度不陡好走

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古厝區

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往茶園山坡上行

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山坡視野真的不錯

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遙望台北101

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到達觀景台，視野更加遼闊，台北美景一覽無遺

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最後沿著新光路走，接萬壽路坐公車下山（公車棕5或530，猴山坑站）

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今天的行程就到這裡

瀑布 古道 美景

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