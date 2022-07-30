登山新手不建議！新北新店「獅仔頭山獅腰古道」90度崖梯驚險陡峭
=====台灣小百岳系列=====
步行里程：4.9公里(Relive)/4.3公里(健行筆記)
最低海拔：679公尺(m)
最高海拔：882公尺(m)
爬升：315公尺(m)
下降：447公尺(m)
高低落差：203公尺(m)
旅行時間：3hr35m04s(含休息拍攝紀錄)
步道路況(晴/陰天)：★★☆(滿分5顆星)
步道挑戰性：
1.獅頭登山口->觀獅坪★★☆(滿分5顆星)
2.觀獅坪->獅仔頭山前峰(崖梯)★★★☆(滿分5顆星)
3.獅仔頭山前峰->獅尾登山口★★★☆(滿分5顆星)
4.獅尾登山口->獅腰古道★(滿分5顆星)
5.獅腰古道★★★★(滿分5顆星)交通易達性：★☆(滿分5顆星)生態多樣性：★★★★(滿分5顆星)
YC喜愛程度：★★★★☆(滿分5顆星)
=====基石=====
獅頭山前峰/869公尺/最高點解說牌面獅仔頭山/858公尺/一等三角點/台灣小百岳No.20
=====適合族群=====
1.獅頭登山口->觀獅坪：親子同遊/登山健行
2.觀獅坪->獅仔頭山前峰(崖梯)：登山鍛鍊
3.獅仔頭山前峰->獅尾登山口：親子同遊/登山健行/公路車鍛鍊
4.獅尾登山口->獅腰古道：親子同遊/登山健行
5.獅腰古道：登山鍛鍊
=====生態景觀=====
1.山櫻
2.榕樹
3.金毛杜鵑
4.雙扇蕨
5.桐花
6.裡白樬木
7.月桃花
8.新店當藥
9.紅嘴黑鵯
10.紫嘯鶇
11.洋蔥石頁岩
=====YC Lin鑑古知今=====
- 防番古碑：設立於日治時期，由日本總督府所設立，以紀念當時在此設置隘勇線期間受傷生病及殉職的日警台藉隘勇。
- 石寮遺址：為一座防禦性堡壘，推測為當年隘勇線上具有防禦功能的駐站，以及山區採樟腦的管理站。
- 戰備壕溝遺址：日治初期，駐紮於獅仔頭山區的抗日義軍，為防禦外敵，挖掘守備壕溝，據以嚴防敵軍從東北側陡坡入侵。
- 大/小土匪洞：為天然沙岩洞穴，因洞口形如獅子的嘴與舌，早年稱「獅嘴舌」。抗日期間，義軍跟日警纏鬥期間，數百人聚集山區，因需糧食補給進而『擄人勒贖』，此為當時窩藏肉票之處。
- 獅仔頭山隘勇線：日本總督府制定『理蕃大綱』所興築的第一條擴張隘勇線，總長約23.6公里，其範圍含括新店、三峽與烏來交界山區；至2004年經台北縣政府(新北市政府前身)公告為縣定古蹟，並於2005年10月完成《新店獅仔頭山隘勇線調查研究及修復計劃》。近年獅腰古道因受到颱風侵襲而使修復之木棧道已遭受破壞殆盡。
=====交通資訊=====
1.自行前往：國道3號安坑交流道->安康路->華城路->華潭街->永業路->新潭路->循路標指示即可抵達。
2.大眾運輸：A.捷運新店區公所站搭乘假日免費接駁公車至獅仔頭站。B.捷運新店區公所站搭乘水源區塗潭里線公車至紅瓦屋下車，左轉步行約4公里即抵達獅仔頭山登山口。
=====周邊景點=====
- 濛濛谷
- 直潭堰
- 和美山
- 小獅山登山步道
- 碧潭吊橋
- 直潭國小
- 小粗坑步道
- 二叭子植物園
=====重點摘錄Key Word=====
#台灣小百岳#獅仔頭山#獅仔頭山隘勇線#崖梯#觀獅坪#獅腰古道#觀音洞#小土匪洞#大土匪洞#防番古碑#石寮遺址#磺窟戰俘營遺址#菁礐池遺址#獅尾格坪#山櫻#臺北101#Lion Head Mountain #Top 100 Representative Suburban Mountain of Taiwan
=====貼心提醒=====
- 觀獅坪順時鐘上獅仔頭三角點須走三階段崖梯(呈現90度垂直陡上)，須攀爬，請欲前往者先行考量自身狀態！另登上獅仔頭山後部分道路濕滑，該地屬長年潮濕狀態，倘登山新手不建議前往。
- 截至2021.2.16止，獅腰古道尚可勉強通行，沿路旁多有懸崖，且古道泥濘濕滑，行走時務必注意自身安全。
- 自行開車至登山口的民眾，從安坑地區前往之沿線多處道路路幅狹窄，請注意車速，避免對向有來車時無法即時避車。
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