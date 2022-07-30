登山新手不建議！新北新店「獅仔頭山獅腰古道」90度崖梯驚險陡峭

參加雄鷹登山社舉辦的瑪鋉古道輕鬆逍遙避暑行, 領隊是特邀的登山界名人陳老爹, 加入陳老爹趴趴走其實已經一段時間了, 每次看到陳老爹PO的活動都很心動但遲遲沒有行動, 今天總算能跟隊一睹廬山真面目, 開

2022-07-24 07:59