寮望台視野遼闊！ 金獅寺步道與金獅古道 後半段荒廢難行
PS.此步道後半段已荒廢，若要前往，請自行評估風險。Google 導航直接設定“金獅廣福宮”即可到達，廟前有大片空地可停車，左邊有公廁可使用。
廟前有看到金獅紙寮步道的導覽圖，一開始還以為是金獅古道入口，結果不是，此步道短短的約不到200公尺就走到底了。
金獅寮-林家造紙寮
原路折返回到廣福宮，在廟的左邊有金獅山古道的牌子，小小一個，沒仔細看還真容易錯過。
這邊要往右後方走
不到50公尺的叉路口再右轉，注意牌子。
右轉進來後馬上會看到此階梯，這邊就沒有路標或登山布條指引。
大水桶的叉路右轉上去
右邊是寮望台，這邊直行或左轉皆可，建議直行比較好走。
寮望台視野
我沒直行，而是先走左邊。（回程會從直行那條回程）
走左邊的話要注意落石
百年榕樹-前面右轉的話是回廣福宮
走沒多久，就中了一堆。
左繼續往上
到這裡為止路況都ok,後面的路就荒廢了。
過馬路後還能看到古道指示牌
路徑已被淹沒，只能用登山杖撥開樹叢尋找階梯上去。
走出樹叢後就接回166縣道，可看到金獅山古道的指示牌，但這邊有叉路，標示又不清，原本打算放棄折返了。
後來發現這二根石柱中間設有階梯，想說再走一小段看看。
走沒多久，路徑又明顯了。
小空地這裡有叉路，繼續直行。
這裡階梯被倒木蓋住了，只能硬著頭皮鑽過去。
叉路口，左邊原本應該是休息區，有坐椅，但已荒廢。右邊也有路徑，但不知道通哪，繼續直行向上。
叉路，繼續直行。
看到廢棄民宅，代表快接到166縣道了。
總算出來了，小黑蚊爆多的。
過馬路後，看這路況，決定放棄了。
原路折返太硬了，走166縣道回廣福宮比較輕鬆。
祖師廟
踢了約半小時馬路，回到一開始路況較好的古道，就從這裡左轉下去。
回到百年榕樹，右邊是一開始來的方向，這裡直行下去。
這個叉路口，兩邊皆可回到廣福宮，若直行下去會經過民宅，因為有聽到狗吠聲，怕被攻擊，所以選擇走右邊。
接回寮望台
9:10開始走，11:10回到廣福宮，花費二小時。後段雖然荒廢了，但走前段小O型還是可以的，附近也有觀音瀑布可以去走走。
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