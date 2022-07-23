登山人的療癒良方！ 南橫二星「塔關山」穿梭在如夢似幻的鐵杉森林

塔關山（H3222m），又名大關山，位於臺東縣海端鄉利稻村與高雄市桃源區梅山里之間，屬於中央山脈。登山口位於南橫公路（臨105便道）33.5K處，山徑全程漫步在鐵杉林間，涼爽舒適，也因不容易受到陽光照射而泥濘難行。

塔關山 登山步道大概分為幾個段落：➡️ 登山口-0.5K處是階梯，偶有跨距稍大，但坡度算平緩，階梯也好走。0.5K是大關山駐在所遺址。➡️ 0.5K之後會走在箭竹森林中，開始遇見株株高大的鐵杉；山徑轉成樹根陡坡，多處積水泥濘難行。➡️ 1K之後是穿梭在如夢似幻的鐵杉森林，積水泥濘已漸漸習慣，鞋子褲子綁腿全部沾滿泥巴。有多泥濘呢？如果不小心跌倒，就會變成兵馬俑的程度！➡️ 1.5K前開始出現懸崖峭壁，但國家公園有架設圍網保護，相對安全。這裡開始有幾處石壁攀爬；沾滿泥巴的鞋子沒什麼阻力，沾滿泥巴的石壁也很滑，攀爬起來比想像中費力。➡️ 2K之後到2.2K塔關山山頂坡度減緩，山徑也漸漸好走，可惜的是山頂收不到訊號。

⬆️ 33.2K停車處，高聳入雲的大紅檜，旁有木造桌椅可供遊客休憩。⬇️ 南橫公路33.3K眺望雲峰

⬆️ 從33.2K停車處向33.5K登山口走去，沿著南橫公路可眺望雲峰及玉山後四峰

⬆️ 登山口開始是木造階梯與絡繹不決的人潮

⬆️ 大關山駐在所遺址，現在只剩下森林平地和國家公園的解說告示牌

⬆️ 塔關山步道沿途穿梭在大鐵杉及箭竹滿佈的森林中

⬆️ 1.5K開始有懸崖峭壁，國家公園貼心做了防護網，行走起來很安全，反而要小心的是濕滑的石頭。

⬆️ 除了優美的鐵杉森林，還有泥到不行的山徑ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄天氣不如預報的晴朗，穿梭在鐵杉森林中涼爽舒適，霧氣瀰漫有如仙境。泥濘不堪的山徑雖令人苦惱，但巧遇可愛的水晶蘭、擁抱大鐵杉也增添了許多趣味⋯唯一可惜的是登頂時雲霧籠罩，看不到關山大斷崖，只好期待下次有機會了！

自己開車的好處就是在南橫不開放的中間天可以到附近旅遊。從向陽端進入南橫公路到梅山口出來，走20號公路到寶來泡溫泉⋯到甲仙吃芋頭冰⋯沿台3線及84號快速道路接國道3號、8號、1號到台南市中心吃喝玩樂⋯回程走國道3號往南接國道10號到旗山觀光，再沿著28-27號公路順道欣賞壯闊的老濃溪及極富特色的十八羅漢山，銜接20號公路回到寶來及梅山口。

⬆️ 南橫公路上眺望十八羅漢山一隅這一趟東進西出的南橫二星之旅：看到沿途破碎的山壁中多處湧泉奔騰；看到從向陽端的新武呂溪、拉庫音溪到荖濃溪切割的深邃峽谷接連不絕；看到因土石流不斷堆高的河床又即將覆蓋臨時搭建的明霸克露鋼便橋；看到夕陽餘暉及群山環抱中寶藍色的南化水庫；欣賞有如小桂林般座座獨特聳立、風采各異的十八羅漢山；又品嚐濃郁又厚韻十足的甲仙芋頭冰⋯在梅雨季的空檔，用心感受這擁有美麗與哀愁的南橫，也療癒了因多日陰雨而煩悶的情緒。玉山國家公園建議登山的民眾，一次一顆星，分三次完成南橫三星最適合；剛開始我也覺得沒什麼必要，關山嶺山和塔關山分明是可以一天二星的。但是實際走過一次才深深感覺，國家公園的建議很棒！一次一顆星不用趕時間，觀察到好天氣申請好入山證就可出發；尤其是夏季，早上天氣很好，過了中午就會有午後雷陣雨，一次一顆星路程不長，大約可以在中午左右就下山，不但有好展望，又可以避免淋雨，非常推薦這種輕鬆的安排！

‼️ 饅頭人說愛台灣，要常常親近台灣的土地，才說完就不小心勾到樹枝跌倒⋯就吃到土了⋯❤️ 其實真正療癒煩悶情緒的良方，是南橫不開放的中間天，到處旅遊並且吃喝玩樂啦⋯❤️ 開車到大都市想找個星巴克，怎麼變成和牛吃到飽啦⋯可是真的好療癒喔！

⬆️ 「和大樹擁抱」真的好療癒！⬇️ 「和牛吃到飽」好像更療癒！

2022年6月1日05:10 嬡蘋民宿出發05:20 梅山口排隊（第17輛）07:00 開放08:00 33.2K搶到停車位08:13 33.5K 塔關山登山口出發08:43 步道0.5K大關山駐在所11:00 塔關山11:30 出發下山13:15 步道0.5K大關山駐在所13:30 塔關山登山口13:40 車行回到梅山口