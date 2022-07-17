翠綠谷地綠草如茵！ 基隆大眾旅遊勝地 望幽谷、七斗山、潮境公園O型走

旅遊日期:111.06.04 天氣:晴午後雷陣雨望幽谷位於和平島東南側、突出東海與基隆嶼遙遙相對的小半島，便是八斗子的所在。每至黃昏的時刻，漁船返列，在夕陽倒映的襯托下，景緻旖旎，這便是基隆昔日著名八景之一「八斗子夕照」。

旅遊路線圖:

12:00梅雨季節端午節連假幾天，天氣好一點但還是每天有午後雷陣雨。中午抵達基隆八斗街，走走美美的望幽谷上七斗山再下潮鏡公園。油庫旁巷道進入望幽谷步道入口。

水泥石階步道經過一段充滿南國風情的椰林。出椰林就很輕鬆爬上忘幽谷稜尾。

從油庫旁巷道爬上來是望幽谷的稜線尾端。

稜尾上眺望八斗子漁港。

草地間舖有步道越稜而過，高點還保有昔日的碉堡。

左上方就是101高地七斗山，凸出海面岬地就是潮鏡公園。今天準備從忘幽谷爬上七斗山再下潮鏡公園，如果沒有下雷雨出潮鏡公園就再去走海科館對面的容軒步道。

望幽谷是一處大眾旅遊勝地，假日人潮很多，碉堡上有許多人，還是稍微避一避，略爬。以前此地也列入軍事管制區，一般百姓無緣進入觀賞草地海岸風光，現在已經撤哨遺留一絲軍管的神祕色彩。

碉堡處回看忘幽谷稜尾草地。

碉堡旁步道左側有一步道下往海岸平台，入口已被封住。

步道下的山崖還有不少的台灣野百合花盛開著，諾大的野百合花苞正要爆開！

右上稜線高點觀景台，有不少遊客聚集在上頭躲太陽。上去拍個照就下來避免逗留。

望幽谷又稱為忘憂谷，位在八斗子和長潭里間的一個Ｖ型山谷，翠綠谷地長年皆綠草如茵、起伏有致，近看八斗子漁港、遠望海中的基隆嶼，聽說看了令人忘卻許多的憂愁，故稱為「忘憂」。

沿著步道回叉路，正面而下景觀可真美！

第二谷地建有大型的木造涼亭，谷地底就是慈雲寺。先去慈雲寺再回。

水泥步道緩爬山腰。

祀奉觀音菩薩的慈雲寺。很是寧靜。

原路回崖邊步道往第一谷地。

回望高點涼亭。

步道上俯瞰望幽谷第一谷地。

谷間豁然可見碧草如茵的山谷之地，那便是學生們經常健行、追逐的望幽谷，至此迎向海風、聆聽濤聲可享受與大海同遊之樂。

谷地間因缺乏可遮蔽的樹蔭，白天陽光下少有人逗留，但是夜晚山坡卻成了情人約會欣賞漁火的好地點。

爬上白色九曲橋上65高地。

九曲橋上回看望幽谷。

登臨八斗子海濱公園，可遠眺藍天、碧海，遇天清氣爽時，不遠的基隆嶼便可一覽無遺。

爬上九曲橋接上車道，右轉沿護欄應該就是65高地。

護欄下有編號NO.07控制點。

稜尾左下叉路可下往度天宮出八斗街。

回九曲橋口走車道往80高地。左邊步道進入80高地，車道直走上七斗山。取左進入。

80高地大平台及草地。

80高地上爬往七斗山步道口見有大型涼亭。

水泥階梯爬往101高地(七斗山)。

步道旁的漁業電台訊號接收站。

空曠遼闊的101高地平台。

往內再走又是一大平台空地，中間有一水泥碉堡。

13:20七斗山或八斗山、長潭尾山、101高地海拔101m無基石。在最靠角落圍欄之外有顆基隆市政府精密導線點K09。

七斗山上為一寬大的平地，山頂仍有碉堡遺跡，昔日也是軍事管制地點現在可開車上來，這裡擁有360度的觀景視野，成為眺望八斗子海域及附近群山的最佳展望點。

高地上無任何遮蔽物不適合久留，但夜晚可是遙望海面漁火及九份山城燈火的極佳之地。

高地一旁建有木棧道通往下面的潮境公園，可跟潮境公園連成一個旅遊景點。

下往潮境公園這段步道曾因毀壞封閉，現在修復完成就能連起來一起走了。

往下是石階步道。步道右側海景視野盡被樹草遮去視線。

左側叉路進來是一碉堡天線。鐵欄杆圍住雜草叢生。

約10分鐘就下抵潮境公園。潮境公園位於八斗子半島東側，原是垃圾掩埋場之一部分，已整闢為公園。

海螺造型的溜滑梯。

環保復育公園內的雙膨山。坐落於靠海的角落，相當醒目。

13:45雙膨山海拔18m，不知名K10號基石。

潮境公園內土地公廟。標準的午後雷陣雨即將來襲，聲聲悶雷響起、天空也漸暗下來，偶有飄落下來的雨滴。