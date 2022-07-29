又虐又難走！ 「劍南尖山到武加加難山」一半傳統路、一半難度超高探勘路

傳統的大小劍，從防火巷上天梯，經過推論山推論池，上油婆蘭營地紮營，單日來回小劍佳陽，然後再一日來回大劍後下山。這一次因為天氣的影響，本來想用day 0的時間推到推論，然後用兩天走完大小劍的計畫整個失敗，只好放棄了小劍與佳陽。同時在休息的期間比對地圖與地形，加上全山域都有網路的加持下，找到了這一條劍南尖山到武加加難山的路線。

路線特色如下:

1. 難度很高的探勘林相，植被有箭竹與芒草都比人高，延路倒木橫生，路徑不明難走。

2. 從劍南尖山下後，除了一旁的Pizza池，還有2600m有一個小看天池外，都沒有其他水源。

3. 可以繞過樂山橋與水文站，如果未來橋沒了，還有路可以走。

4. 武加加難山到水文站之間的路也是防火巷，布條多但感覺少人走，防火巷再幾年後可能就會消失了。

Day 0

0930桃園出發，天氣是雨天，windy與中央氣象局都說會在中午之後雨停，天氣會開始轉好，於是還是背上了包包從桃園出發，出發時在7-11草草買了三明治當早餐後，經過南山村時也不餓，中餐就省了下來。1130左右開入松茂林道，可能是連日梅雨的關係，林道上有許多擋路的落石，雖然只有短短的一段車程，但連續兩三次下車，只為了把路上的落石移到兩側，本想把車子停在仁壽橋後的停車場，但在橋前50m前有崩塌，過不去，只好回頭，在林道旁找位子把車停好。1206松茂林道出發12:15仁壽橋，在橋前的崩塌處，原以為只是簡單的土石崩塌，但一踩上去就發現事情不對竟...，道路上的崩塌是滿滿泥流，才剛開始10分鐘，兩腳已經滿是泥巴，穿著野跑鞋的我，還沒到登山口，雙腳就已經濕了...。經過停車場沿著林道走，不時看到道路變成溪流，越走腳越濕，就連穿登山鞋的夥伴也不例外，在松茂水文站前崩壁，經確認後無法通過，選擇已經開好路的高繞，直接下到水文站。1315松茂水文站，此時雨又開始下，而且越下愈大，稍做討論後決定在這裡休息一下躲雨等雨停，也討論如果雨不停的備案，一邊看著天氣預報，變成3點後雨會轉小，此時手機收到警報簡訊，在1400下方的水庫會開始洩洪，真不知道該哭還是該笑。雨忽大呼小，看著時間一點一點過去，決定在1451繼續出發。1505樂山橋，樂山橋下的大甲溪，水量多且急，讓我不禁懷疑這個橋會不會被沖垮...，下方的橋體是看不到了，而橋的上方被一顆倒木壓住，部份橋體受損，後方的鐵梯也被遮住，總覺得還沒到登山口已經困難重重。1530天梯口，不到天梯不知天梯，從登山口往上看就像是一道用電推推過的頭一樣，兩側長滿了樹林，中間的部份只剩下蕨類與一些矮小的植被，其中可以看到之字型的道路，一路蜿蜒而上，很簡單，就是不停的上升，在微雨中一步步的上升。

1718帆布獵寮，有儲水桶，腹地很大，搭個三五頂帳篷應該完全不是問題，雖然一路上沒有水源，但滿滿兩桶水桶的水可以用，也算是相當幸福，搭好帳蓬後，也只是轉眼的時間，小黑蚊直接佔領了帳篷，不到片刻便覺得臉上多處刺痛感，這時拉上圍脖跟頭帶已經來不及了(事後數了數脖子上一共44個包)，只好把出口拉上拉鍊後盡快把帳篷裡的小黑蚊清光，快速解決了晚餐後就休息了。Day10450出發，前一晚雨還是一陣一陣的下，幸好早上起床後已經停了，延著防火巷繼續上升，防火巷中瀰漫著霧氣，跟昨天的壞天氣比起來多了點仙氣，還遇到了山羌從面前跑去。

0605推論山，沒有展望，一旁有推論池，由於前一晚已經在獵寮裝滿水，所以沒有去看推論池的水量與水況，拍了照後便直接經過。

0730油婆蘭營地，經過防火巷盡頭後，會經過一片箭竹林，因為前一天下雨的關係，加上我們可能是這兩天唯一走這條路線的隊伍，才走到一半就得穿上雨衣，不過即使是穿上了，箭竹上的雨水還是讓下半身濕透了，最後經過1000m的上升，終於抵達營地，天空也放晴，在營地重新搭帳，到油婆蘭池裝水/濾水，這天的池水感覺水量充沛，也都是透明的水源，雖然池底有一些蟲子，但裝起來的水相當清澈，用濾水器濾過後直接喝也無異味。

0943營地出發，在帳篷裡舒服的曬著太陽，幾乎都快忘記還有行程要走，睡著了一個多小時，重新整裝時發現胸前包不見了，只好回頭去找，在回頭下100m左右的高度，在一顆大石頭旁還好有找到，不是被烏鴉叼走XD，跟隊友討論了行程後，決定這次不走小劍/佳陽了，於是往大劍走，回頭的時候走武加加難下。1116大劍山，從一旁劍南尖山腰繞，一直到2K前都是平緩好走的步道，看地圖，左側如果下切有水源，但要下太多，也不缺水，便沒有去一探究竟，從3200m一直上到大劍，沒什麼特殊的地形，過了一小段石瀑就會看到三角點了。

1240營地，在拍完照後便直接下山，在離山頂2K處吃中餐，順便討論接下來的行程。1330營地出發，重新收拾曬乾的帳篷，把水重新裝滿，往劍南尖山再出發。1403腰繞無路切回稜線，在劍南尖山山腰處開始腰繞，想接到劍南尖後方稜線，但有兩三處山凹難走，於是在走了50m後，重新往上接回稜線1407劍南尖山頂，本來以為省路所以腰繞，誰知道為了5分鐘的路，多走了半小時...1808 2579m鞍紮營，下劍南尖山後在左側會看到一個Pizza池，而後開始接到寬稜，一眼看去可以看到2900m左右，沿路箭竹從矮到高，一開始的時後只到膝蓋附近，不知不覺已經高到比我還高，目測至少兩米，從等高線看都是寬稜，也意味路線不清楚，加上比人高的箭竹海，還有數不清的倒木，林相原始的不像有人走過一般，偶爾會看見布條，但是沒有路跡可尋，只能靠著地圖與方向感，一邊找路，一邊開路，不時為了閃落差離開稜線，本以為在2700m有一個寬稜可以搭帳，誰知道倒木與植被覆蓋著，難以找出適合腹地，於是繼續下切找2600m獵寮，但發現該處是陡坡，找不到獵寮，只好硬著頭皮繼續走，在2579m處樹林鞍部，找到一塊一帳大小的空間，在太陽下山前後紮好營後便進帳篷休息了。

Day 20553 2579m鞍，可能前一天的路徑真的太操勞，早上起床後在山上難得的多睡了半小時才起床。0713武加加難山，說也奇怪，2579m鞍後似乎是個神奇的分界，從這之後的路一路好走，不管是稜線上或是寬稜，都相對輕鬆好走，一直到武加加難山前2600m開始有芒草海，也是比人還高的芒草，出芒草後2650m至高點前會看到一大塊松針營地，應該是本路線最適合紮營的地方，出松針林後植被轉為蕨類，三角點就在這裡了。

0943武加加難南峰，雖然在防火巷中，但由於沒有人走，時不時出現蕨類路、芒草海、倒木、落差、抖下，順著防火巷走，雖然有布條，但植被非常遮擋視線，時不時還是需要對照地圖與路線，一直到武加加難南峰，剛好就是一大群的駁坎遺址，在1670m處，決定直接左轉下切回林道，此段非常難走，又陡又滑，到林道前植被非常茂密，

1003松茂林道，下切點會在水文站之前，所以也不用經過或高遶崩塌處，可以直接延著林道走回停車處。結論一下，本條路線一半是傳統路，另一半就切換成難度很高的探勘模式，需要懂看地圖、GPX、找路、看落差等等技術，雖然不需要使用到技術裝備，不過該有的探勘能力還是要有，不然很容易迷失在障礙之中...，箭竹海與芒草海都相當惱人，務必穿著長袖與手套，不然傷痕累累是免不了的。還有沿路營地不好找，可能的話多抓一點時間，找到適合營地。整體來說，算是在傳統路中找到了新的走法，難度提高，但也有趣(累)很多。至於沒走的小劍與佳陽，下次就從佳陽南稜來走吧!!!(有沒有人要跟???)最後感謝敏，陪任性的我走這條又虐又難走的路線。我的IG:

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