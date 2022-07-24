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小心翼翼的走！ 「瑪鋉溪古道」輕鬆逍遙避暑行 精挑細選的優質秘境

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

參加雄鷹登山社舉辦的瑪鋉古道輕鬆逍遙避暑行, 領隊是特邀的登山界名人陳老爹, 加入陳老爹趴趴走其實已經一段時間了, 每次看到陳老爹PO的活動都很心動但遲遲沒有行動, 今天總算能跟隊一睹廬山真面目, 開心! 8:00士林捷運站2號出口集合, 與麻吉同學一起搭李先生車到風櫃口跟其他車會車後, 七輛車浩浩蕩蕩往萬里方向開去

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來到瑪鋉溪附近產業道路旁停好車, 老爹請大家把共餐的食物放在他車上後, 先開他的車到中午準備吃飯的溪邊路旁停好, 然後再回頭帶大家前往瑪鋉溪古道, 出發前先講解今天的行程

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大家一起合拍!

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出發囉!

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沿著瑪鋉溪的右邊小徑前進, 溪邊小徑雜草叢生都是青苔, 非常的濕滑, 必須要小心翼翼的走

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有的路徑已被雜草整個覆蓋, 從比人高的雜草中間穿梭而過也是新的體驗

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溪邊兩旁長滿樓梯草, 姑婆芋, 石頭上滿是青苔, 整個河床充滿了原始味, 蚊子蟲蟲特別的兇, 好在包的緊也穿了雨鞋, 但還是被叮了不少包

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走著走著看到走在前頭的 $$竟然跌坐在一旁, 問她怎麼了, 叫我們不用擔心她先走

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來到一處空曠的地方後, 休息一下等大家到齊

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然後續走來到一處香蕉園區

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DSC04198.JPG通過香蕉園區後來到一間石厝, 看到腳程快的健腳妹已坐著在休息了

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等著其他人到齊前先跟老爹合拍一張, 耶!

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再來一張團拍! 123, 321亂拍, 開心的不得了

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繼續往前走來到了瑪鋉溪旁

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看到左手邊有條水泥橋, 诶, 這是不是表示有容易走的路? 呵呵, 肯定是老爹為了滿足登山客愛走原始路喜歡冒險, 精挑細選的優質秘境, 讚啦!

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麻吉$$拐著腳慢慢走, 還好沿路有人照顧, 讓我安心不少

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繼續往前走, 看到右上方有一小小的土地宮廟, 老爹在前方站在上面跟大家講解植物生態, 吼, 聽不到啦, 蚊子又來攻擊了, 快走快走!

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爬山最美的風景就是山友互相幫忙, 分享有無, 一路照顧$$的10分小姐, 讚啦!

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沿路看到很多不同種類的菇菇

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然後來到了杉木林內, 溪邊小徑除了濕滑要注意外, 整條路線倒是平緩好走, 起伏不會太大

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經過幾株倒樹, 感覺有種特別蒼鬱荒涼的美感! 看國中同學專注的樣不曉得拍甚麼? 感覺喜歡近拍特寫

DSC04237.JPG江大哥也是很愛拍照, 應該是偏向人物美景, 我是喜歡亂拍全程作記錄!

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再往前走準備溯溪了

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雄鷹江大哥幫我拍了一張他覺得很得意的照片, 立馬秀給我看, 喔喔喔, 還真的不錯耶

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之前經過杜社長示範調教, 果然生動活潑!

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溪邊岩石覆滿青苔十分滑必須步步為營小心走, 有的岩石很大顆難跨越, 還好有國中同學協助拉一把, 溫暖的雄鷹社超棒的!

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要上到旁邊產業道路時更需要兩人合力拉一把才有辦法上去, 感謝兩位帥哥, 辛苦了! 學到要如何搭上去, 必須要兩人互相抓手腕會更安全

13669563_1239487789429761_1795282432245637387_n.jpg前頭大家已到溪邊要準備中餐了, 剛好看到老爹再來一張

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空心樹內端坐著觀世音菩薩雕像

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今天的中餐棒極了, 有現煮好多料的竹筍稀飯還有超豐富好吃的絲瓜湯麵, 山友自家種的西瓜, 滷味, 涼伴干絲, 百香果南瓜, 滷豆干...吃的好撐好飽好滿足, 謝謝大家的招待! 喜歡像一家人的氛圍

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漂亮的社長夫人的廚藝真的不是蓋的, 為大家煮了兩大鍋湯麵, 料多味美好吃極了! 感覺跟著雄鷹隊爬山要瘦會有點困難

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出發走的產道叫瑞泉產道?

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吃飽撐著泡水納涼, 水質清澈涼爽消暑, 看到青蛙, 小蛇, 小魚, 小蝦, 泡在水裡都不想起來了, 透心涼! 旁邊兩位美女在比誰比較白! 好啦, 妳們倆都白, 就我最黑了

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前頭男賓止步

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看天色有點變怕會下雨, 大家玩夠了, 自動整裝準備去搭車, 臨走前再來一張團拍, 耶!!

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沿著產業道路邊走等車來載, 今天的行程真的是輕鬆逍遙避暑行, 好吃好玩還有點小刺激, 不會累清涼又消暑, 超級棒的!

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有點遺憾的是$$不小心滑倒傷到膝蓋, 好在第二天有好些還一起去走五峰旗瀑布!

登山 古道 消暑

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