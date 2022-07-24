小心翼翼的走！ 「瑪鋉溪古道」輕鬆逍遙避暑行 精挑細選的優質秘境

參加雄鷹登山社舉辦的瑪鋉古道輕鬆逍遙避暑行, 領隊是特邀的登山界名人陳老爹, 加入陳老爹趴趴走其實已經一段時間了, 每次看到陳老爹PO的活動都很心動但遲遲沒有行動, 今天總算能跟隊一睹廬山真面目, 開心! 8:00士林捷運站2號出口集合, 與麻吉同學一起搭李先生車到風櫃口跟其他車會車後, 七輛車浩浩蕩蕩往萬里方向開去

來到瑪鋉溪附近產業道路旁停好車, 老爹請大家把共餐的食物放在他車上後, 先開他的車到中午準備吃飯的溪邊路旁停好, 然後再回頭帶大家前往瑪鋉溪古道, 出發前先講解今天的行程

大家一起合拍!

出發囉!

沿著瑪鋉溪的右邊小徑前進, 溪邊小徑雜草叢生都是青苔, 非常的濕滑, 必須要小心翼翼的走

有的路徑已被雜草整個覆蓋, 從比人高的雜草中間穿梭而過也是新的體驗

溪邊兩旁長滿樓梯草, 姑婆芋, 石頭上滿是青苔, 整個河床充滿了原始味, 蚊子蟲蟲特別的兇, 好在包的緊也穿了雨鞋, 但還是被叮了不少包

走著走著看到走在前頭的 $$竟然跌坐在一旁, 問她怎麼了, 叫我們不用擔心她先走

來到一處空曠的地方後, 休息一下等大家到齊

然後續走來到一處香蕉園區

通過香蕉園區後來到一間石厝, 看到腳程快的健腳妹已坐著在休息了

等著其他人到齊前先跟老爹合拍一張, 耶!

再來一張團拍! 123, 321亂拍, 開心的不得了

繼續往前走來到了瑪鋉溪旁

看到左手邊有條水泥橋, 诶, 這是不是表示有容易走的路? 呵呵, 肯定是老爹為了滿足登山客愛走原始路喜歡冒險, 精挑細選的優質秘境, 讚啦!

麻吉$$拐著腳慢慢走, 還好沿路有人照顧, 讓我安心不少

繼續往前走, 看到右上方有一小小的土地宮廟, 老爹在前方站在上面跟大家講解植物生態, 吼, 聽不到啦, 蚊子又來攻擊了, 快走快走!

爬山最美的風景就是山友互相幫忙, 分享有無, 一路照顧$$的10分小姐, 讚啦!

沿路看到很多不同種類的菇菇

然後來到了杉木林內, 溪邊小徑除了濕滑要注意外, 整條路線倒是平緩好走, 起伏不會太大

經過幾株倒樹, 感覺有種特別蒼鬱荒涼的美感! 看國中同學專注的樣不曉得拍甚麼? 感覺喜歡近拍特寫

江大哥也是很愛拍照, 應該是偏向人物美景, 我是喜歡亂拍全程作記錄!

再往前走準備溯溪了

雄鷹江大哥幫我拍了一張他覺得很得意的照片, 立馬秀給我看, 喔喔喔, 還真的不錯耶

之前經過杜社長示範調教, 果然生動活潑!

水從天上來的感覺挺好的

溪邊岩石覆滿青苔十分滑必須步步為營小心走, 有的岩石很大顆難跨越, 還好有國中同學協助拉一把, 溫暖的雄鷹社超棒的!

要上到旁邊產業道路時更需要兩人合力拉一把才有辦法上去, 感謝兩位帥哥, 辛苦了! 學到要如何搭上去, 必須要兩人互相抓手腕會更安全

前頭大家已到溪邊要準備中餐了, 剛好看到老爹再來一張

空心樹內端坐著觀世音菩薩雕像

今天的中餐棒極了, 有現煮好多料的竹筍稀飯還有超豐富好吃的絲瓜湯麵, 山友自家種的西瓜, 滷味, 涼伴干絲, 百香果南瓜, 滷豆干...吃的好撐好飽好滿足, 謝謝大家的招待! 喜歡像一家人的氛圍

漂亮的社長夫人的廚藝真的不是蓋的, 為大家煮了兩大鍋湯麵, 料多味美好吃極了! 感覺跟著雄鷹隊爬山要瘦會有點困難

出發走的產道叫瑞泉產道?

吃飽撐著泡水納涼, 水質清澈涼爽消暑, 看到青蛙, 小蛇, 小魚, 小蝦, 泡在水裡都不想起來了, 透心涼! 旁邊兩位美女在比誰比較白! 好啦, 妳們倆都白, 就我最黑了

前頭男賓止步

看天色有點變怕會下雨, 大家玩夠了, 自動整裝準備去搭車, 臨走前再來一張團拍, 耶!!

沿著產業道路邊走等車來載, 今天的行程真的是輕鬆逍遙避暑行, 好吃好玩還有點小刺激, 不會累清涼又消暑, 超級棒的!

有點遺憾的是$$不小心滑倒傷到膝蓋, 好在第二天有好些還一起去走五峰旗瀑布!