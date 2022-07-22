負離子滿載！ 三峽「雲森瀑布」終年雲霧繚繞，走進幻仙森林洗滌身心靈

今日行程：大豹吊橋＞雲森瀑布

雲森瀑布，是雲心與森山瀑布的合稱，位於三峽深處，雲森瀑布隱藏在那個終年雲霧繚繞的幻境森林，沿途林相原始空靈，風景如夢似幻，想一睹夢幻瀑布的風采，需穿越層層溪流，跨越溪谷方可抵達...大眾運輸可搭乘807至熊空站下車，再步行前往，沿著中坑產業道路即可到達，我們先去插角與東眼交界的大豹吊橋，就在北114縣道上

從大板跟渡假村旁的小巷進去

一路直走穿越民宅巷弄就會到達大豹吊橋步道，紅色的欄杆相當顯眼

抵達大豹吊橋

接著走北114縣道前往雲森瀑布，沿途是美麗的大豹溪河谷，途經湊合十八洞天

大豹溪河谷，瀑布特多，奇岩怪石峭壁甚多

按指標往雲森瀑布

接中坑產業道路，沿著中坑溪走就對了

剛走沒多久就有雲霧森林的感覺

遇叉路，右邊是停車場，取左上行，路面也轉為原始的泥土路，路徑明確，從這裡到雲森瀑布大約要40分鐘

煙霧繚繞，山色朦朧，極美

超巨大魔爪倒木

沿途風景秀麗，展望優美，山巒雲氣越多，代表離雲森瀑布越近了

途中經過數個溪流，有時要踩石頭穿越溪水，大部分都有簡易木板橋可以過溪

抵達雲森瀑布，濛濛雲霧超級仙氣夢幻，猶如仙境

再往上走可以到達更秘境的森山瀑布，阿花瀑布，那麼今天的旅程就到這裡