一路涼爽舒適！ 空氣清新的新竹五峰「民都有山」林相優美 路線平易近人

跟著小白飯糰爬民都有山, 6:50台電捷運站一號出口集合, 7:00準時出發, 領隊是特別央請的幸福隊會長小李哥, (現今是週二爬山趣社群的龍頭)連日來熱到爆的天氣, 加上前天爬七堵瑪陵尖時差點中暑的記憶猶存, 好想在家納涼不出門, 掙扎了一下但還是準時抵達, 看到多些日子沒見的小朱會長, 太白兄, 麻吉, 我家阿姐及姐夫, 開心, 一掃出門前的猶豫, 出發囉! 專車一路急駛, 耳邊不時傳來太白兄與$$充滿歡樂的聲音! 我是從頭暈睡到底, 不曉得坐了多久, 終於來到了民都友山登山口, 領了一瓶公水後上路囉! 此時大約9:50

民都有山位於新竹縣五峰鄉, 海拔1798公尺, 一路走來涼爽舒適, 完全忘掉前天爬山時熱到差點中暑的感覺了

沿著民都有林道, 經過一家民宅, 路旁種了很多的杜鵑, 還有一株高大的繡球花

踢了一段的產業步道後轉進好像水塔旁的小徑

看到水管上綁了好多的登山布條

有好多人在排隊, 以為要排洗手間, 我也跟著排了...

意外的撿了一顆民都有山北峰, 海拔1280公尺

繼續沿著山徑走, 平緩易行, 走起來相當舒服, 兩旁種滿了柳杉, 林相優美, 空氣清新

路況都很明朗還算不錯, 緩坡上升

但見其他山友已經在山頭另一方了

斜坡陡上, 有繩可拉

通過斜坡, 走在後頭的我, 沿路拍照輕鬆走

開始一路陡上, 發現上坡不喘, 輕鬆愉快, 诶, 難道是前天爬基哥隊過度換氣, 疏通我的心肺血管, 打通任督二脈了?

看到我家ㄚ姐及姐夫已在休息, 他們的狀況似乎還不錯

仰望筆直的柳杉樹, 诶, 藍天白雲在哪?

繼續往上, 沿路都是鬆軟覆蓋落葉的泥土路, 柔軟好走

看到大仁哥四腳朝天, 還不忘滑手機, 我的麻吉同學怎不拉他一把呢?

哈哈, 原來是在大樹前幫大家拍照, 這也太敬業了吧!

沿路上一直聽到打雷聲音, 但沒有感覺要下雨的跡象

好久不見的小朱會長, 神情開朗開心的與大家一起拍照

走到一段落葉堆積的路後, 加油, 民都有山就快到了

看到大家已經在休息吃中餐了

趁著大家在吃飯的空檔, 先上去跟基點拍照, 民都有山海拔1798公尺, 二等三角點, 這個攝影師實在喬太久了, 蹲太久後癱軟無力改坐著等她拍, 好在技術不錯, 拍出美美的我, 呵呵呵! 好照片是值得等待的!

小李哥說要帶我們去蔬菜園, 我還以為是要去澆花施肥

原來真的是蔬菜園, 但見一整片高山高麗菜, 搭配遠山藍天白雲, 倒也是十分壯觀美麗, 拍完照後大家順便澆水一下, 也算有所回饋!

另一方向通往西高橋山

基點拍團體照, 上來的太慢只好成攝影師!

太白兄的拍照技術不是蓋的喔, 找到私密景點順便請他幫忙拍了一張, 呵呵呵, 那耶甲水

吃飽喝足上路囉!

小李哥在一旁指點我們下山的路

黃鶴蘭

初識幸福隊的厲害山友阿秋

一路輕輕鬆鬆下山, 原路來原路回去!

被一群美女包圍的韓大哥被灌完迷湯後說他小鹿亂撞, 甜到心坎裡, 快要飛上天, 哈哈哈, 舉凡越漂亮的美女話越不能信, 記得張無忌的媽好像這麼說過, 不過真的是英俊挺拔, 氣質好, 親切, 帥啦!

經過一小段陡下的路需要拉繩

民都有山是酷熱夏日爬山的好選擇, 林相挺拔優美, 氣溫涼爽舒適, 一路走來沒看到奇怪的蟲蟲及螞蝗, 悠遊此山中, 輕鬆又自在

美女是大自然裡最美麗的風景

沿路輕鬆亂拍照, 今天照片量八成要破記錄了

柿子

白頂飛蓬

終於踢回產業道路, 看到美麗的繡球花了

腳開始有點酸, 加油, 加油, 再撐一下就到了

好幾個山友下山時倒退嚕走, 說很舒服, 可以拉筋, 走了幾步放不輕鬆不習慣

PM4:30回到停車處, 大家都已回來在休息了! 換下一身濕透的衣服, 耶, 回家囉! 回程繼續昏睡聽太白兄催眠! 彷彿聽到說睡到像隻豬, 應該不是指我吧!

回到家後看到公水原封不動被帶回家, 吼 , 台北說大雨不斷, 桃園機場還遭暴雨淹水5米深, 嚇人, 山上一滴雨也沒有...感謝老天有保佑!