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一路涼爽舒適！ 空氣清新的新竹五峰「民都有山」林相優美 路線平易近人

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

跟著小白飯糰爬民都有山, 6:50台電捷運站一號出口集合, 7:00準時出發, 領隊是特別央請的幸福隊會長小李哥, (現今是週二爬山趣社群的龍頭)連日來熱到爆的天氣, 加上前天爬七堵瑪陵尖時差點中暑的記憶猶存, 好想在家納涼不出門, 掙扎了一下但還是準時抵達, 看到多些日子沒見的小朱會長, 太白兄, 麻吉, 我家阿姐及姐夫, 開心, 一掃出門前的猶豫, 出發囉! 專車一路急駛, 耳邊不時傳來太白兄與$$充滿歡樂的聲音! 我是從頭暈睡到底, 不曉得坐了多久, 終於來到了民都友山登山口, 領了一瓶公水後上路囉! 此時大約9:50

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民都有山位於新竹縣五峰鄉, 海拔1798公尺, 一路走來涼爽舒適, 完全忘掉前天爬山時熱到差點中暑的感覺了

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沿著民都有林道, 經過一家民宅, 路旁種了很多的杜鵑, 還有一株高大的繡球花

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踢了一段的產業步道後轉進好像水塔旁的小徑

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看到水管上綁了好多的登山布條

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有好多人在排隊, 以為要排洗手間, 我也跟著排了...

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意外的撿了一顆民都有山北峰, 海拔1280公尺

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繼續沿著山徑走, 平緩易行, 走起來相當舒服, 兩旁種滿了柳杉, 林相優美, 空氣清新

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路況都很明朗還算不錯, 緩坡上升

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但見其他山友已經在山頭另一方了

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斜坡陡上, 有繩可拉

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通過斜坡, 走在後頭的我, 沿路拍照輕鬆走

DSC01433.JPG開始一路陡上, 發現上坡不喘, 輕鬆愉快, 诶, 難道是前天爬基哥隊過度換氣, 疏通我的心肺血管, 打通任督二脈了?

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看到我家ㄚ姐及姐夫已在休息, 他們的狀況似乎還不錯

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仰望筆直的柳杉樹, 诶, 藍天白雲在哪?

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繼續往上, 沿路都是鬆軟覆蓋落葉的泥土路, 柔軟好走

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看到大仁哥四腳朝天, 還不忘滑手機, 我的麻吉同學怎不拉他一把呢?

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哈哈, 原來是在大樹前幫大家拍照, 這也太敬業了吧!

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沿路上一直聽到打雷聲音, 但沒有感覺要下雨的跡象

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好久不見的小朱會長, 神情開朗開心的與大家一起拍照

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走到一段落葉堆積的路後, 加油, 民都有山就快到了

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看到大家已經在休息吃中餐了

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趁著大家在吃飯的空檔, 先上去跟基點拍照, 民都有山海拔1798公尺, 二等三角點, 這個攝影師實在喬太久了, 蹲太久後癱軟無力改坐著等她拍, 好在技術不錯, 拍出美美的我, 呵呵呵! 好照片是值得等待的!

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小李哥說要帶我們去蔬菜園, 我還以為是要去澆花施肥

DSC01533.JPG原來真的是蔬菜園, 但見一整片高山高麗菜, 搭配遠山藍天白雲, 倒也是十分壯觀美麗, 拍完照後大家順便澆水一下, 也算有所回饋!

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另一方向通往西高橋山

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基點拍團體照, 上來的太慢只好成攝影師!

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太白兄的拍照技術不是蓋的喔, 找到私密景點順便請他幫忙拍了一張, 呵呵呵, 那耶甲水

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吃飽喝足上路囉!

DSC01602.JPG小李哥在一旁指點我們下山的路

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黃鶴蘭

DSC01616.JPG初識幸福隊的厲害山友阿秋

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一路輕輕鬆鬆下山, 原路來原路回去!

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被一群美女包圍的韓大哥被灌完迷湯後說他小鹿亂撞, 甜到心坎裡, 快要飛上天, 哈哈哈, 舉凡越漂亮的美女話越不能信, 記得張無忌的媽好像這麼說過, 不過真的是英俊挺拔, 氣質好, 親切, 帥啦!

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經過一小段陡下的路需要拉繩

DSC01657.JPG民都有山是酷熱夏日爬山的好選擇, 林相挺拔優美, 氣溫涼爽舒適, 一路走來沒看到奇怪的蟲蟲及螞蝗, 悠遊此山中, 輕鬆又自在

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美女是大自然裡最美麗的風景

DSC01681.JPG沿路輕鬆亂拍照, 今天照片量八成要破記錄了

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柿子

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白頂飛蓬

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終於踢回產業道路, 看到美麗的繡球花了

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腳開始有點酸, 加油, 加油, 再撐一下就到了

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好幾個山友下山時倒退嚕走, 說很舒服, 可以拉筋, 走了幾步放不輕鬆不習慣

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PM4:30回到停車處, 大家都已回來在休息了! 換下一身濕透的衣服, 耶, 回家囉! 回程繼續昏睡聽太白兄催眠! 彷彿聽到說睡到像隻豬, 應該不是指我吧!

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回到家後看到公水原封不動被帶回家, 吼 , 台北說大雨不斷, 桃園機場還遭暴雨淹水5米深, 嚇人, 山上一滴雨也沒有...感謝老天有保佑!

登山 繡球花 桃園機場

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