來去貴妃山訪貴妃！ 連走那結山 莫忘先到「鴛鴦谷瀑布群」 感受滿滿芬多精與負離子

很想知道為什麼取名 貴妃山再訪那結, 莫忘初衷2022 D0529 水田林道 - 鴛鴦谷瀑布群 - 貴妃山連走那結山 P 形走

我喜歡的歌 THE NOTEBOOK - BLEEDING LOVE https://www.youtube.com/watch?v=kDq4oMCzDJ0

彷彿置身世外桃源, 如仙境般夢幻

那結山 是我的第一座 1000 公尺以上的中級山

爬到第5次才成功登頂的山, 今天是第10次爬 那結山

每次登頂都是記憶, 那結山, 啟發 了自己對山的熱愛

再訪那結, 莫忘初衷

航跡中途斷線, 有一段沒記錄到, 大約抓一下距離與爬升

僅供參考 : 共 13 公里 / 10 小時

高度爬升 1050 公尺 / 高度下降 1050 公尺

最高海拔 1520 公尺

07:23 水田林道柵欄口 - 07:50 鴛鴦谷瀑布群之鱸潭瀑布 - 08:35 水田林道 3 K 08:45 水田林道 3.5 K - 09:18 大九芎樹 - 09:30 貴妃山岔路口10:47 貴妃山抵達 - 11:17 石猴鞍部午餐 - 11:49 午餐後出發 - 12:19 那結山/北得拉曼岔路口13:02 那結山岔路口 - 13:04 基點快到了指標 - 13:30 那結山抵達 13:54 休息後出發 - 16:14 水田林道 3.5 K - 17:16 水田林道柵欄口

因雨延誤的貴妃山, 久雨初晴的週日走吧, 來去貴妃山當貴妃 !!

水田林道 不可錯過的秘境 - 鴛鴦谷瀑布群大雨過後, 迎來雨後獨有的瀑布美景, 聽著水聲十分療癒人心

鴛鴦谷瀑布群的鱸潭瀑布 位於水田林道 1.8 公里處入口設有指標07:23 水田林道柵欄口 - 07:50 鴛鴦谷瀑布群之鱸潭瀑布1.8 公里 爬升 211 公尺 只花 27 分鐘別說自己是肉腳

08:01 好美的鱸潭瀑布, 是不是!! 是不是!! 爬 貴妃山/那結山 建議先來欣賞飛瀑傾瀉 下山了 一定會偷懶 肯定會錯過

萬馬奔騰之聲, 震撼山谷

山間清風, 白絹飛練, 彷彿被遺忘的絕美祕境, 這麼美的瀑布 : 錯過會很可惜啊

鱸潭瀑布前設有木棧景觀平台, 停留片刻, 便可享受到滿滿的芬多精 與 取之不盡的負離子不用走太遠, 這裡擁有讓人瞬間放空的魔力肉腳版的夢幻密境, 歡迎你來啊 !!

原路退回水田林道, 續行, 這裡會黏人, 真的很喜歡鱸潭瀑布的空靈與靜謐, 我.... 開始發懶, 耍廢不想動,大家仍勇往直前, 啊,我走不動了, 都沒人要理我....

水田林道一路爬升, 沿途可見瀑布溪水順勢流瀉濺起的水氣讓人感覺清涼與暢快, 十分愜意

真好陡的水田林道, 下山時更有感

申跋 天南星科 北部低海拔地區常見 , 葉子好大好肥

08:30 林道走到後面 路越來越小來到狂風嶺石壁路岔路, 可往 北得拉曼巨木群 / 內鳥嘴山岔路口一株九芎樹上掛有指示牌, 上面寫著 : 石壁路極陡峭, 注意以前曾走過一小段 : 狂風嶺石壁路, 真的是不好走

優質的林相, 兩旁是成片的杉木林 高聳且直挺就算單走水田林道. 隨意走走也好, 聽蟲鳴鳥叫, 也十分享受除了專程來爬山, 一般遊客大都只走到1.8 k 鱸潭瀑布水田林道深處人煙稀少, 原始森林, 空氣特別的好

08:35 水田林道是油羅溪上游的森林步道, 全長3.61公里3K 指標開始, 水泥路結束, 變成泥土路, 繼續往前

泥徑一路蜿蜒, 穿梭於杉木林間,

08:45 3.5 K 指標爬貴妃山, 那結山, 單單走林道就要先走 3.6 K 爬升約 300-400 吧

08:49 3.6 K 林道終點 才是 貴妃山/那結山 P 形走的登山口樹上有指標, 叉路取左上山溝,

09:18 山路走一小段, 有一株好特別的九芎樹 看起來好像是兩棵樹, 又像一棵樹, 左右各長出直挺的樹幹

有分岔的九芎樹

走在原始林蔭, 曬不到太陽, 很涼爽前段坡度還好, 緩上坡,

09:30來到 貴妃山/鞍部石猴 指標 ,岔路取右上,計畫先走貴妃山, 再登那結山, 繞小 O 回到這裡, 下切接原路回林道,路線呈 P 形走

九芎林, 這一帶有蠻多九芎樹

隨處都能看到一大片樹林，高大聳天

近日常下雨,山徑含水量極高, 上貴妃山山路比較崎嶇陡峭, 過程會遇到幾處較陡的樹根路 和拉繩攀爬段 岔路採右上左下, 陡上貴妃山, 再陡下石猴鞍部

10:05 亂石頭路, 走石壁左側攀爬樹根踩踏都得小心, 路況不好走

10:10 攀爬樹根跨倒木後, 山徑轉折處一展望平台wow, 視野遼闊可以遠望新竹市區, 蓮包山, 外鳥嘴山, 那結山,群山環繞 峰峰相連

跨越大倒木, 陡上攀爬, 連日下雨山路難走泥濘濕滑必然, 手腳並用, 小心慢行

拉繩過裸露的岩壁, 險峻的稜岩充滿險境稜線路很窄, 寬度僅容一人側身, 路徑雖狹小但路跡明顯

杜鵑林樹幹彎曲, 線條多變,

奇形怪狀的樹根, 山徑陡峭, 需雙手雙腳並用, 小心攀爬

10:47 穿越杜鵑林, 來到一透光的瘦稜山頭

10:47 貴妃山 抵達海拔 1450 公尺 無基石

就這樣喔, Yes,不要懷疑, 這裡就是 貴妃山

如果不是樹上掛著 貴妃山 的牌子, 怎知這裡就是 貴妃山很想知道 為什麼取名 : 貴妃山一點都不貴妃的貴妃山, 不好爬的山

11:03 貴妃山 沒甚麼特色, 拍照後續走目標 : 石猴 午餐

兩棵枯木向上延伸, 彰顯不凡氣勢

11:06 內鳥嘴山/那結山/鞍部石猴 指標順山勢開始下切溪谷

11:17 三角錐形的大石, 表面長滿綠色植披

11:19 鞍部石猴溪谷旁, 鞍部右側有一巨石, 狀似 眠月線石猴車站的石猴

巨石被山友取名為石猴,

鞍部石猴旁有一條小溪流, 水質清澈見底這裡景色優美, 稱是世外桃源, 一點也不為過

11:50 午餐後過溪,取左陡上 : 陡上遇岔路左上往那結樹幹上有指標, 石猴旁也有布條, 不知從那裏來的路

黃裙竹蓀 陡上山路順稜線走, 一株被踩斷的黃裙竹蓀 表面有皺紋褶，具有惡臭味，常會吸引一些蠅類造訪，子層托內垂出黃色網膜如裙狀，

寄生樹幹上的猴板凳群組

12:17 內鳥嘴山 與 外鳥嘴山 的岔路 這一帶岔路蠻多, 千萬不可只看布條, 預先下載好航跡地圖取左側往那結山, 這個岔路不明顯, 一定要搞清楚, 內鳥嘴山是北得拉曼步道後面那座山水田林道入口登蓮苞山, 外鳥嘴山, 那結山 是 外鳥嘴山你不要看到鳥嘴山就往前衝嘿, 新竹縣境內共有三座鳥嘴山，分別是關西鳥嘴山、尖石鳥嘴山、五峰鳥嘴山，為了區分，山友都將關西鳥嘴山稱為「外鳥嘴山」，而稱尖石鳥嘴山為「內鳥嘴山」

我走右側幾步, 看見指標寫往 內鳥嘴山, 回頭才看到左側的小路,

左側岔路走3步後, 才看到 往那結山/外鳥嘴山 指標

稜線山徑較窄，小心通過 午後起霧, 白牆一片

12:44 這裡有一段大魔王, 陡下石壁, 一路拉繩下切

13:02 那結山 岔路取右陡上, 登那結山後, 要原路回岔路,

13:04 加油 ! 那結山基點快到了鼓勵人心的話不要被騙, 看到這個牌子, 還要25-30 分鐘才會到那結山

數處陡上石壁與樹根路, 岔路到那結山下一路上攀, 這段路也是要小心, 不好走喔

13:25 那結山鞍部那結山基石在左側, 右方是嘎色鬧部落爬上來的方向

13:30 那結山 抵達那結山 是 泰雅語, 意思是 細小的竹子海拔 1520 公尺

那結山, 尖銳險峻，四面絕壁復興三尖的老么, 復興三尖 = 復興尖山, 夫婦山, 那結山復興尖山 和 夫婦山, 我一次都沒爬過, 有排過, 但一直未成行, 總是倒團

說了你可能不會相信, 這是我第10次來那結山 第5次才登頂成功, 所以 登頂5次,羅馬公路嘎色鬧, 內奎輝部落 與 水田林道外鳥嘴山路線 登那結山我都有走過,

13:41 拍照後下切回到鞍部休息

鞍部有一片大岩壁, 旁邊還有一很大的石頭

13:54 短休後出發, 原路下切回到岔路口 才下午2-3點, 樹林裡天色昏暗 偶而起霧加上陡下山路濕滑, 專心爬山,

13:52 一直聽見水聲隆隆, 行走於山谷之間, 隨處可見湍急的水流順勢傾瀉而下, 水量充沛

14:57 一路陡下坡, 來到較平緩的鞍部這裡很漂亮, 旁邊還有一處寬敞的營地

有人說想要來這裡搭帳一晚, 要重裝走這麼遠 才可搭帳, 會不會太累呢

熱帶雨林的景致, 林木蔥鬱, 一彎小溪迂迴曲折空氣好清新, 我們都很喜歡這裡

15:04 山路好遠, 地圖上只有一小段, 一直走都還沒到山區起霧 ing 且 天黑黑

黃花鶴頂蘭 快凋謝了, 醜醜的

16:14 霧中的水田林道 3.6 k 處

下山踢水田林道 也是一直走都走不到感覺好遠

水泥林道草叢裡, 一大群白色的菌菇

遠遠看, 好像白色的衛生紙

17:16 水田林道柵欄口歡迎來貴妃山 當貴妃, 一直想去的外鳥嘴山 下次再去吧