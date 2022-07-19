輕鬆攻頂！ 新北親民級「獅頭山步道」8字走 觀賞奇美海景、燭臺雙峙、神秘海岸

旅遊日期:111.05.28 天氣:晴多雲獅頭山公園位於北海岸的獅仔頭山上，三面環海，寧靜優雅風景奇美是觀賞海景及全家共遊理想景點。而位於獅頭山公園東側約450m遠的燭台雙嶼乃因地盤擠壓而上升，隆起的礁岩造成海蝕岩柱，因其形狀如蠟台故稱燭台。

旅遊路線圖:第一停車場11:50→金包里山12:15→燭臺雙峙觀景台12:40→海岸步道終點13:00→水尾漁港檢查所13:25→獅頭山步道雙廢棄崗哨13:32→獅頭山公園出口13:42→第一停車場13:45

11:50中午抵達獅頭山公園第一停車場。停車場旁有步道支線爬上獅頭山稜線。一隻小花貓在步道口喵喵叫。

寬大的石階步道陡爬而上。天氣有些放晴但地面還是溼答答。

稜線上的涼亭。先往右側去彌勒佛像眺望員潭溪出海口。

現在的彌勒佛像。

96年5月遊獅頭山公園所拍的彌勒佛像。

員潭溪出海口被樹林遮去視線，只能眺望野柳地質公園。天空還是有些陰沉沉！

稜線木框木屑步道，走起來軟軟的，踏木框就有點滑。有排杉樹夾道。

12:15金包里山(獅頭山)海拔67m，有三等三角點一○二三號基石。

基石位於步道旁很顯眼。

位於獅頭山側下的金山砲臺。

鋼筋混凝土的砲臺陣地至今仍保持相當良好。在砲臺旁建有涼亭。

在金山砲臺前接上獅頭山主線道。右側50米往觀景涼亭，先去再回。

磚面步道往海邊觀景涼亭。

草地上的大觀景涼亭。

雙廢棄的迷彩崗哨，讓我想起當年在金門服役的一些回憶！右側步道下往水尾漁港。

步道上眺望底下的磺溪及磺港。遠處是大屯山火山群。

磺溪。

磺港。

步道下繞山腰直往海岸線。

步道上已經能眺望海面上的「燭臺雙峙」。

眺望稜線步道上的涼亭及海面的燭台雙嶼。

獅頭獅公園的百合復育區，金花石蒜是主要的品種。「見花不見葉，見葉不見花」是它最獨特的生長習性。幼年期特別長，具有夏天休眠的特性，秋天抽出花梗，每年九月到十月是它的開花期。

金花石蒜的花苞。

金花石蒜相片。

燭臺雙峙觀景台旁的步道涼亭。

12:40燭臺雙峙觀景台，遊金山獅頭山必照之景。

燭臺嶼是金山鄉獨一無二，無可取代的景致地標。由獅頭山北面往海望去約三百公尺處，聳立一座高約百尺，岩基相連，出水後歧分為雙嶼，這兩座孿生巨岩相對，外觀形狀宛如一對蠟燭台相對峙，所以被稱為「燭臺嶼」。

此峙於清咸豐十年即民國前四十一年淡水廳誌列為外八景之一，又名夫妻石。

續行步道下往海邊。

途中有碉堡可透過碉堡窗口觀看燭臺雙嶼。

海邊步道上的廢棄碉堡。

碉堡上也是觀看燭台雙嶼的好地點。

通往磺港山的海岬稜線，可惜步道已被封閉且雜草叢生。

步道續往海邊直下。視野景觀很美的一段步道。

眺望萬里野柳地質公園。

抵達海邊的步道終點。

燭台雙嶼屹立於海中的兩座巨岩，高約650m形狀似一對燭台，是台灣獨一無二的美景。

回拍海邊步道。

海岸邊多是平坦岩石，沿海岸踏石過神秘海岸往水尾漁港。

神秘海岸綿延400-500m長的潔白紋岩，為何稱神秘海岸不得而知可能因戒嚴時期此地是軍事要地而禁止進入，長久以往增加神秘色彩才被稱為神秘海岸吧。

回拍神秘海岸線。

穿過細小岩洞稱為一線天。

岩頂洞口，洞內潮濕滴水。

穿過一線天岩洞。

即將抵達水尾漁港。

水尾漁港海堤有階梯爬上去海堤平台。

水尾漁港。

沿著港提走一小段右側是「水尾漁港檢查所」，左旁有木棧道爬上獅頭山步道雙廢棄崗哨處。

登木棧道爬回獅頭山公園步道。

木棧道終點上有圍牆隘口，是以前的軍事防禦陣地。

內側不僅有碉堡，防禦強還有觀測射口。

步道續往上爬，左邊林下出現大型迷彩廢棄營舍。

續往上爬出現獨立崗哨。

過崗哨右側出現更大型的廢棄營舍。以前當兵如果抽到此海防單位算是「涼缺」。

連續出現三處的廢棄軍營舍。

步道靠山壁陡爬上獅頭山主線道雙廢棄崗哨處。

走主線步道回獅頭山公園出口。出口有「燭台雙嶼」意象。回第一停車場。