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美好的朝聖！ 南投萬大北溪「野溪溫泉」輕鬆抵達的峽谷末世美景

健行筆記／ 健行筆記陳薇竹

https://weichusmile.pixnet.net/blog/post/59540551
難度：⭐️
距離：18.8 km (全程)
天數：2天
入山入園：入山證 Ｏ 入園證 O

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[簡介]

萬大北溪野溪溫泉，距離奧萬大森林遊樂區9公里的長度，從寬大的河床漸漸深入峽谷地形的溫泉區，灰色河床鋪成鋪成的地毯，山壁上隨著不同的海拔有咖啡色的土石、植物在屬於他們的領地中佇立著，描繪出一種末世感的美景。慢慢的走在平緩的河床，享受著美景與沁涼溪水，抵達後再踏入天然暖和的溫泉中，紓解一天肌肉的疲勞！簡單樸實的傳遞大自然的美好！

[行程紀錄]

Day 11430 奧萬大停車場1500 台電宿舍1520 奧萬大吊橋下1730 萬大北溪溫泉Day ２1100 萬大北溪溫泉1400 奧萬大停車場

[小小知識]

基本安全

  • 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山
  • 入場需要購票 （票價資訊）
  • 行前確認天氣，且進行充份的準備
  • 溪水湍急時，小心過溪

[行程紀錄]

一早跟朋友們從新竹出發前往萬大北溪 - 野溪溫泉這次走的是耍廢的行程睡得飽飽的才出發下午兩點半抵達奧萬大森林遊樂區開始一天的行程全程九公里左右全程平緩大約三小小時就可以抵達

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一開始水泥路過吊橋後下切到溪谷一到溪谷便被這片美景吸引瘋狂拍照

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枯木、河床、峽谷中途還要不斷地過溪有些小小水流而有些湍急川流我們同心協力的穿過每條溪流

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還有一個攀岩處

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走著走著就到了溫泉區抵達的時候已經滿滿的帳篷搭建各處我們好不容易找到了一片空地便開始組建我們的家園chill一下啦！

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但第一件事還是要先去泡一下溫泉啦！！整個晚上喝酒、玩遊戲、泡溫泉舒爽糜爛的行程非此莫屬了！

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第二天一早起床決定到第二與第三溫泉區去看看從第二溫泉區開始變成Ｖ形谷地形過膝時的水也變得更深了

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經過冰的刺骨的溪水再踏入蒸氣瀰漫的溫泉中在看著環繞四周的楓樹與森林的景緻這就是為什麼這麼多人來朝聖的原因吧

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探索後回去吃早餐啦接著包袱收好準備回家摟！這趟旅程美滿糜爛的結束

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也謝謝這次的行程一切那麼的美好!謝謝朋友們點綴了這趟旅程謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！Blog: https://weichusmile.pixnet.net/blogInstagram: https://www.instagram.com/chu.travel/

溫泉 奧萬大 美景

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