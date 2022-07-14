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無懈可擊的展望！ 內湖秘境「老鷲尖山」下甜麗翠湖、仰望阿凡達生命之樹
今日行程：北天宮登山口＞油桐嶺＞內溝山＞翠湖＞阿凡達生命之樹＞內溝山北峰＞老鷲尖山
老鷲尖山，海拔193公尺，位於台北市內湖區，因山頂常見大冠鷲而得名，以極佳展望聞名，270度環繞視野
內溝山，位於內湖，又名大尖坪山，以絕佳視野聞名，以美麗岩稜著稱
油桐嶺，因桐花盛開而得名大眾運輸可騎乘Ubike至內溝溪生態館停車，再步行300公尺前往，登山口位於內湖康樂路，北天宮附近
取右上行柏油路
登山口有高聳的竹子，且綁有登山條
走沒多久遇叉路，左邊有登山條，取左行
沿著步道走來到油桐嶺，可惜桐花季已過，按指標走往內溝口
來到翠湖與內溝山的叉路口，取右先去內溝山
出現一塊巨岩，要爬上與孝子山類似的鐵梯，旁邊的巨岩一點也不輸孝子山
山頂的岩石與軍艦岩形狀極其類似
接著沿著岩稜走，走往內溝山
抵達內溝山
內溝山的視野相當好
折返至叉路口，走往翠湖
往翠湖的路上，有一棵超像阿凡達的生命之樹，無論是樹型還是板根，都不太像地球上的樹種，猶如外星世界的樹，真的很壯觀
一路下坡，照指標映入眼簾的是像是外星湖泊的翠湖，附近草木極為碧綠，湖水也是草綠色，彷彿來到綠油油星球
既夢幻又美麗
接著往回走到油桐嶺，走向老鷲尖山
途經內溝山北峰
走在岩稜上，風景很美，從油桐嶺前往老鷲尖山大約要20分鐘
這裡的裸岩跟軍艦岩感覺很像
抵達老鷲尖山
馬上就看到大冠鷲，真的帥
展望超級好，不比翔鷹
今天的旅程就到這邊
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